หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันที่ 18 ย้อนหลัง 20 งวด แนวทางงวด 18 มี.ค. 69

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 17:46 น.
5,872

ปิดสถิติ “หวยลาว” ที่เคยออกตรงกับวันที่ 18 ย้อนหลัง 20 งวดล่าสุด พบเลขท้าย 2 ตัว 69, 65 และ 41 มาแรงที่สุด ขณะที่เลข 3 ตัว 741 เคยออกซ้ำถึง 2 ครั้งในรอบปีเดียวกัน

รายงานความเคลื่อนไหวการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว งวดประจำวันที่ 18 มีนาคม 2569 ล่าสุดระบบตรวจหวยลาวยังคงอยู่ระหว่างรอประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการ ทำให้นักเสี่ยงโชคจำนวนมากพากันตรวจสอบสถิติย้อนหลังที่เคยออกตรงกับ “วันที่ 18” เพื่อใช้เป็นแนวทางในงวดนี้

ทีมข่าวรวบรวมสถิติหวยลาวย้อนหลัง 20 งวดล่าสุดที่ออกตรงกับวันที่ 18 ของเดือน นับตั้งแต่งวดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ย้อนกลับไปถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

สถิติหวยลาวออกวันที่ 18 (ย้อนหลัง 20 งวด)

  • 18 ก.พ. 69: 4 ตัว 6209 / 3 ตัว 209 / 2 ตัว 09

  • 18 ส.ค. 68: 4 ตัว 9795 / 3 ตัว 795 / 2 ตัว 95

  • 18 ก.ค. 68: 4 ตัว 4269 / 3 ตัว 269 / 2 ตัว 69

  • 18 มิ.ย. 68: 4 ตัว 4822 / 3 ตัว 822 / 2 ตัว 22

  • 18 เม.ย. 68: 4 ตัว 5116 / 3 ตัว 116 / 2 ตัว 16

  • 18 ธ.ค. 67: 4 ตัว 3741 / 3 ตัว 741 / 2 ตัว 41

  • 18 พ.ย. 67: 4 ตัว 2810 / 3 ตัว 810 / 2 ตัว 10

  • 18 ต.ค. 67: 4 ตัว 0741 / 3 ตัว 741 / 2 ตัว 41

  • 18 ก.ย. 67: 4 ตัว 9865 / 3 ตัว 865 / 2 ตัว 65

  • 18 มี.ค. 67: 4 ตัว 8302 / 3 ตัว 302 / 2 ตัว 02

  • 18 ธ.ค. 66: 4 ตัว 9024 / 3 ตัว 024 / 2 ตัว 24

  • 18 ต.ค. 66: 4 ตัว 6273 / 3 ตัว 273 / 2 ตัว 73

  • 18 ก.ย. 66: 4 ตัว 4700 / 3 ตัว 700 / 2 ตัว 00

  • 18 ส.ค. 66: 4 ตัว 9344 / 3 ตัว 344 / 2 ตัว 44

  • 18 ม.ค. 66: 4 ตัว 4765 / 3 ตัว 765 / 2 ตัว 65

  • 18 พ.ย. 65: 4 ตัว 3937 / 3 ตัว 937 / 2 ตัว 37

  • 18 ก.ค. 65: 4 ตัว 6975 / 3 ตัว 975 / 2 ตัว 75

  • 18 พ.ค. 65: 4 ตัว 6199 / 3 ตัว 199 / 2 ตัว 99

  • 18 เม.ย. 65: 4 ตัว 5169 / 3 ตัว 169 / 2 ตัว 69

  • 18 มี.ค. 65: 4 ตัว 7642 / 3 ตัว 642 / 2 ตัว 42

จากการตรวจสอบเลขท้าย 2 ตัวในรอบ 20 งวด พบกลุ่มเลขที่ออกซ้ำมากที่สุดถึง 2 ครั้ง ได้แก่ชุดเลข 69, 65 และ 41 นอกจากนี้ยังมีเลขเบิ้ลปรากฏให้เห็นบ่อยครั้ง ได้แก่ 00, 22, 44 และ 99

จุดที่น่าสังเกตคือเลขท้าย 3 ตัวชุด 741 เคยออกซ้ำกันถึง 2 ครั้ง ในงวดวันที่ 18 ธันวาคม 2567 และ 18 ตุลาคม 2567 ซึ่งมาพร้อมกับเลขท้าย 2 ตัว 41 แบบแพ็กคู่

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถิติดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจเท่านั้น นักเสี่ยงโชคควรใช้วิจารณญาณ และรอการประกาศผลรางวัลหวยลาวงวดวันที่ 18 มีนาคม 2569 อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

อ่านข่าวหวยลาว

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนุ่มเกาหลีวัย 50 ป้ายขนที่ลับ-น้ำกาม บนโต๊ะเพื่อนร่วมงานหญิง ข่าวต่างประเทศ

คลิปอุจาด! หนุ่มเกาหลีวัย 50 ป้ายขนที่ลับ-น้ำกาม บนโต๊ะเพื่อนร่วมงานหญิง

4 นาที ที่แล้ว
รวมโปรโมชั่น บัตรเครดิตเติมน้ำมันปี 2569 คืนเงินคุ้มสุด เศรษฐกิจ

รวมโปรโมชั่น บัตรเครดิตเติมน้ำมันปี 2569 คืนเงินคุ้มสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันที่ 18 ย้อนหลัง 20 งวด แนวทางงวด 18 มี.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 18 3 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 18 มีนาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัว เปิดสถิติเลข 2 ตัว พบเลขซ้ำมาแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก เอส กันตพงศ์-คิตตี้ คริสติน่า หลังฝ่ายหญิงตอบชัด &quot;หย่ากันแล้ว&quot; บันเทิง

เส้นทางรัก คิตตี้ คริสติน่า และ เอส กันตพงศ์ หลังประกาศ “หย่า” สู่การเผชิญหน้ากันอีกครั้งในศาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แบรนด์ดัง ชี้แจง ปมผลตรวจโปรตีน ยันให้ความสำคัญกับคุณภาพ เร่งสอบข้อเท็จจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ คิตตี้ คริสติน่า อดีตภรรยา เอส กันตพงศ์ บันเทิง

ประวัติ คิตตี้ คริสติน่า อดีตภรรยา เอส กันตพงศ์ คุณแม่สุดสตรอง ฝ่ามรสุมรักร้าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
VNL ชื่นชม &quot;อรอุมา สิทธิรักษ์&quot; หลังปิดตำนานลูกยางสาวไทย อย่างเป็นทางการ ข่าวกีฬา

เพจ VNL โพสต์ชื่นชม “อรอุมา สิทธิรักษ์” ตำนานลูกยางสาวไทย ผู้ไม่เคยยอมแพ้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร่วม &quot;ตรึงราคา&quot; ค่าโดยสาร เศรษฐกิจ

กรมเจ้าท่า ยัน เรือคลองแสนแสบ ยังไม่ขึ้นค่าโดยสาร ขอความร่วมมือขนส่งทางน้ำตรึงราคา-ห้ามเก็บเกินอัตรากำหนด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตลาดอสังหาฯ ยูเออีซบเซาหนัก หุ้นร่วง 51% เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง เศรษฐกิจ

ตลาดอสังหาฯ ยูเออีซบเซาหนัก หุ้นร่วง 51% เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

คนไทยอ่วม ราคาขายปลีกเนื้อหมู มีนาคม 69 ปรับขึ้นสูงสุด 15 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบด้วยดี! &quot;ณวัฒน์&quot; โพสต์ขอโทษ &quot;อนุทิน&quot; ขอบคุณ ถอนฟ้องหมิ่นประมาท บันเทิง

จบด้วยดี! “ณวัฒน์” โพสต์ขอโทษ “อนุทิน” ขอบคุณ ถอนฟ้องหมิ่นประมาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิตตี้ คริสติน่า เปิดใจหลังหย่า เอส กันตพงศ์ ยืนยันลูกสาวเป็นลูกฝ่ายชาย บันเทิง

คิตตี้ เผยสาเหตุหย่า ยืนยันลูกเป็นลูก เอส กันตพงศ์ ไม่อยากพูดปมตรวจ DNA

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแชร์คลิปบีบหัวใจ ลูกร้องไห้สูญเสียแมว ข่าว

คลิปบีบหัวใจ ลูกร้องไห้ แมวตาย แนะพ่อแม่วิธีปลอบลูก เมื่อเสียสัตว์เลี้ยง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ไฮโซอาร์ต ยอมรับจบรัก 7 ปี เกรซ ชลิตา ขอโทษทำวิวาห์ลม-สร้างปมในใจแสนเจ็บปวด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มท. สั่งผู้ว่าฯ ประสานตำรวจทั่วประเทศ ปลดล็อกรถน้ำมันวิ่ง 24 ชม. เป็นเวลา 1 เดือน ข่าว

ด่วนที่สุด มท. สั่งผู้ว่าฯ ไฟเขียวทั่วประเทศ รถน้ำมันวิ่ง 24 ชม. เวลา 1 เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อวสานมื้ออร่อย สาวเจอตุ่มใส ๆ ในขาหมู โพสต์ถามชาวเน็ตแห่เตือนอันตราย ข่าว

อวสานมื้ออร่อย สาวเจอตุ่มใส ๆ ในขาหมู โพสต์ถามชาวเน็ตแห่เตือนอันตราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ กิตงาย (กฤษฎา ปิมลือ) แอมบาสเดอร์ RoV คนแรก เจ้าของไวรัล MV ข่าว

ประวัติ กิตงาย แอมบาสเดอร์ RoV คนแรก เจ้าของไวรัล MV

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูดีเด่น ขอโทษทำร้ายเด็ก ป.6 รับทำจริงเพราะขาดสติ ยันปรารถนาดี อยากให้เรียนจบ ข่าว

ครูดีเด่น ขอโทษทำร้ายเด็ก ป.6 รับทำจริงเพราะขาดสติ ยันปรารถนาดี อยากให้เรียนจบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่าหมอบรรจุใหม่ ด่าคนไข้สิทธิ 30 บาท โง่-ปัญญาอ่อน แถมไม่ฟังคำสั่ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV แฉเคยคบลับๆ ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์ บันเทิง

ทิโมธี ชาลาเมต์ งานเข้า ดารา AV แฉเคยคบลับๆ ก่อนโดนทิ้งไปหา ไคลี่ เจนเนอร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผลสอบเตรียมอุดมฯ ม.4 ปี 2569 ประกาศแล้ว เช็กรายชื่อ-ขั้นตอนที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า นักบอลลีกดังภูเก็ต หัวใจวายดับกลางสนาม เหตุอากาศร้อนจัด สุดยื้อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

น้ำมันขึ้นราคา บ้านแพงขึ้นด้วยไหม? เจาะต้นทุนวัสดุก่อสร้าง มี.ค. 69 ที่คนอยากมีบ้านต้องรู้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อกรับเรื่องเจ้าดำ หมาจรถูกวางยาเสียชีวิต ข่าว

อำมหิต! เจ้าดำ หมาจรใจดี กินไส้กรอก ดิ้นทุรนทุราย ก่อนตายทรมาน คาดถูกวางยา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 17:46 น.
5,872
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่มเกาหลีวัย 50 ป้ายขนที่ลับ-น้ำกาม บนโต๊ะเพื่อนร่วมงานหญิง

คลิปอุจาด! หนุ่มเกาหลีวัย 50 ป้ายขนที่ลับ-น้ำกาม บนโต๊ะเพื่อนร่วมงานหญิง

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
รวมโปรโมชั่น บัตรเครดิตเติมน้ำมันปี 2569 คืนเงินคุ้มสุด

รวมโปรโมชั่น บัตรเครดิตเติมน้ำมันปี 2569 คืนเงินคุ้มสุด

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
ย้อนเส้นทางรัก เอส กันตพงศ์-คิตตี้ คริสติน่า หลังฝ่ายหญิงตอบชัด &quot;หย่ากันแล้ว&quot;

เส้นทางรัก คิตตี้ คริสติน่า และ เอส กันตพงศ์ หลังประกาศ “หย่า” สู่การเผชิญหน้ากันอีกครั้งในศาล

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569

แบรนด์ดัง ชี้แจง ปมผลตรวจโปรตีน ยันให้ความสำคัญกับคุณภาพ เร่งสอบข้อเท็จจริง

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
Back to top button