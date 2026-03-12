หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 4 ปี ชนวันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 13 มี.ค. 69

เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 13:48 น.
สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 5 ปี รับวันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 13 มี.ค. 69

เปิดสถิติหวยลาวออกวันศุกร์ย้อนหลัง 4 ปี 150 งวด โยงวันมงคลเปิดท้องพระคลังเจ้าแม่กวนอิม ฤกษ์ดี 13-14 มี.ค. 69 คอหวยลาวใช้เป็นแนวทางงวดนี้

หวยลาวพัฒนา (Laolottery) ออกรางวัลทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ สำหรับงวดวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 ถือเป็นวันพิเศษ เพราะตรงกับ วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม หรือวันเปิดท้องพระคลังเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ซึ่งเป็นฤกษ์มงคลด้านโชคลาภที่ปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียว คอหวยจำนวนมากจึงให้ความสนใจสถิติหวยลาวออกวันศุกร์เป็นพิเศษในงวดนี้

วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 2569 ตรงวันศุกร์ที่ 13 มี.ค.

สำหรับ วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม คำนวณจากวันตรุษจีนไปอีก 26 วัน ตามปฏิทินจันทรคติจีน ตรงกับวันที่ 26 เดือน 1 จีน ปี 2569 นี้เริ่มฤกษ์คืนวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม เวลา 23.00 น. ต่อเนื่องถึงวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม เวลา 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นฮ่องกง

ชาวจีนเชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมจะเปิดพระคลังสมบัติให้ลูกหลานมาขอยืมเงินทองไปเป็นทุนทำมาค้าขาย พิธีนี้มีต้นกำเนิดจากชาวฮ่องกงที่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Hung Hom Kwun Yum Temple) ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1873

การที่หวยลาวออกรางวัลตรงวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม ตรงวันเปิดท้องพระคลังพอดี คอหวยหลายคนจึงมองว่าเป็นวันมงคลสำหรับการเสี่ยงโชค

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 5 ปี

จากข้อมูลสถิติหวยลาวที่ออกเฉพาะวันศุกร์ย้อนหลัง มีจำนวนทั้งสิ้น 150 งวด ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปีปฏิทิน (พ.ศ. 2566, 2567, 2568 และ 2569) หรือคิดเป็นระยะเวลาการออกรางวัลเกือบ 3 ปีเต็ม โดยเริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 21/04/2566 ไปจนถึงงวดล่าสุด 06/03/2569 ครับ

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
06/03/2569 2926 926 26
27/02/2569 2571 571 71
20/02/2569 1955 955 55
13/02/2569 6668 668 68
06/02/2569 7430 430 30
30/01/2569 7039 039 39
23/01/2569 8401 401 01
16/01/2569 4182 182 82
09/01/2569 0905 905 05
02/01/2569 3626 626 26
26/12/2568 0052 052 52
19/12/2568 4603 603 03
12/12/2568 4546 546 46
05/12/2568 9145 145 45
28/11/2568 1679 679 79
21/11/2568 6238 238 38
14/11/2568 9877 877 77
07/11/2568 3320 320 20
31/10/2568 3725 725 25
24/10/2568 1677 677 77
17/10/2568 3509 509 09
10/10/2568 7318 318 18
03/10/2568 8654 654 54
26/09/2568 6958 958 58
19/09/2568 0862 862 62
12/09/2568 0188 188 88
05/09/2568 8775 775 75
29/08/2568 8976 976 76
22/08/2568 0568 568 68
15/08/2568 4662 662 62
08/08/2568 9503 503 03
01/08/2568 7617 617 17
25/07/2568 6849 849 49
18/07/2568 4269 269 69
11/07/2568 6988 988 88
04/07/2568 7957 957 57
27/06/2568 4787 787 87
20/06/2568 1056 056 56
13/06/2568 1630 630 30
06/06/2568 6446 446 46
30/05/2568 5284 284 84
23/05/2568 2597 597 97
16/05/2568 3794 794 94
09/05/2568 8518 518 18
02/05/2568 4409 409 09
25/04/2568 5741 741 41
18/04/2568 5116 116 16
11/04/2568 2011 011 11
04/04/2568 4445 445 45
28/03/2568 6845 845 45
21/03/2568 7289 289 89
14/03/2568 1177 177 77
07/03/2568 5215 215 15
28/02/2568 2439 439 39
21/02/2568 6705 705 05
14/02/2568 4647 647 47
07/02/2568 0055 055 55
31/01/2568 4277 277 77
24/01/2568 3205 205 05
17/01/2568 2944 944 44
10/01/2568 1393 393 93
03/01/2568 2256 256 56
27/12/2567 8667 667 67
20/12/2567 5092 092 92
13/12/2567 9498 498 98
06/12/2567 9036 036 36
29/11/2567 4493 493 93
22/11/2567 9497 497 97
15/11/2567 5136 136 36
08/11/2567 6347 347 47
01/11/2567 3851 851 51
25/10/2567 2002 002 02
18/10/2567 0741 741 41
11/10/2567 9692 692 92
04/10/2567 9636 636 36
27/09/2567 4821 821 21
20/09/2567 8644 644 44
13/09/2567 1647 647 47
06/09/2567 2846 846 46
30/08/2567 2764 764 64
23/08/2567 8254 254 54
16/08/2567 2076 076 76
09/08/2567 8431 431 31
02/08/2567 4005 005 05
26/07/2567 5048 048 48
19/07/2567 0517 517 17
12/07/2567 9065 065 65
05/07/2567 5056 056 56
28/06/2567 5514 514 14
21/06/2567 9106 106 06
14/06/2567 5059 059 59
07/06/2567 1732 732 32
31/05/2567 3303 303 03
24/05/2567 9057 057 57
17/05/2567 8717 717 17
10/05/2567 1155 155 55
03/05/2567 7999 999 99
26/04/2567 8721 721 21
19/04/2567 4271 271 71
12/04/2567 9432 432 32
05/04/2567 6804 804 04
29/03/2567 2420 420 20
22/03/2567 2858 858 58
15/03/2567 5488 488 88
01/03/2567 6727 727 27
23/02/2567 3772 772 72
16/02/2567 9390 390 90
09/02/2567 8251 251 51
02/02/2567 4413 413 13
26/01/2567 1622 622 22
19/01/2567 9528 528 28
12/01/2567 1724 724 24
05/01/2567 3675 675 75
29/12/2566 7095 095 95
22/12/2566 4354 354 54
15/12/2566 8186 186 86
08/12/2566 5468 468 68
01/12/2566 2499 499 99
24/11/2566 3910 910 10
17/11/2566 5473 473 73
10/11/2566 0879 879 79
03/11/2566 2224 224 24
27/10/2566 1222 222 22
20/10/2566 2007 007 07
13/10/2566 6026 026 26
06/10/2566 1976 976 76
29/09/2566 4010 010 10
22/09/2566 4706 706 06
15/09/2566 4299 299 99
08/09/2566 2034 034 34
01/09/2566 8233 233 33
25/08/2566 5803 803 03
18/08/2566 9344 344 44
11/08/2566 8715 715 15
04/08/2566 0536 536 36
28/07/2566 7001 001 01
21/07/2566 8932 932 32
14/07/2566 2588 588 88
07/07/2566 9339 339 39
30/06/2566 1835 835 35
23/06/2566 4870 870 70
16/06/2566 0516 516 16
09/06/2566 6569 569 69
02/06/2566 1556 556 56
26/05/2566 4667 667 67
19/05/2566 8573 573 73
12/05/2566 4077 077 77
05/05/2566 6322 322 22
28/04/2566 8053 053 53
21/04/2566 7028 028 28

