สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 4 ปี ชนวันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 13 มี.ค. 69
เปิดสถิติหวยลาวออกวันศุกร์ย้อนหลัง 4 ปี 150 งวด โยงวันมงคลเปิดท้องพระคลังเจ้าแม่กวนอิม ฤกษ์ดี 13-14 มี.ค. 69 คอหวยลาวใช้เป็นแนวทางงวดนี้
หวยลาวพัฒนา (Laolottery) ออกรางวัลทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ สำหรับงวดวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 ถือเป็นวันพิเศษ เพราะตรงกับ วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม หรือวันเปิดท้องพระคลังเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ซึ่งเป็นฤกษ์มงคลด้านโชคลาภที่ปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียว คอหวยจำนวนมากจึงให้ความสนใจสถิติหวยลาวออกวันศุกร์เป็นพิเศษในงวดนี้
วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 2569 ตรงวันศุกร์ที่ 13 มี.ค.
สำหรับ วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม คำนวณจากวันตรุษจีนไปอีก 26 วัน ตามปฏิทินจันทรคติจีน ตรงกับวันที่ 26 เดือน 1 จีน ปี 2569 นี้เริ่มฤกษ์คืนวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม เวลา 23.00 น. ต่อเนื่องถึงวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม เวลา 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นฮ่องกง
ชาวจีนเชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมจะเปิดพระคลังสมบัติให้ลูกหลานมาขอยืมเงินทองไปเป็นทุนทำมาค้าขาย พิธีนี้มีต้นกำเนิดจากชาวฮ่องกงที่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Hung Hom Kwun Yum Temple) ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1873
การที่หวยลาวออกรางวัลตรงวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม ตรงวันเปิดท้องพระคลังพอดี คอหวยหลายคนจึงมองว่าเป็นวันมงคลสำหรับการเสี่ยงโชค
สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ ย้อนหลัง 5 ปี
จากข้อมูลสถิติหวยลาวที่ออกเฉพาะวันศุกร์ย้อนหลัง มีจำนวนทั้งสิ้น 150 งวด ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปีปฏิทิน (พ.ศ. 2566, 2567, 2568 และ 2569) หรือคิดเป็นระยะเวลาการออกรางวัลเกือบ 3 ปีเต็ม โดยเริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 21/04/2566 ไปจนถึงงวดล่าสุด 06/03/2569 ครับ
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|06/03/2569
|2926
|926
|26
|27/02/2569
|2571
|571
|71
|20/02/2569
|1955
|955
|55
|13/02/2569
|6668
|668
|68
|06/02/2569
|7430
|430
|30
|30/01/2569
|7039
|039
|39
|23/01/2569
|8401
|401
|01
|16/01/2569
|4182
|182
|82
|09/01/2569
|0905
|905
|05
|02/01/2569
|3626
|626
|26
|26/12/2568
|0052
|052
|52
|19/12/2568
|4603
|603
|03
|12/12/2568
|4546
|546
|46
|05/12/2568
|9145
|145
|45
|28/11/2568
|1679
|679
|79
|21/11/2568
|6238
|238
|38
|14/11/2568
|9877
|877
|77
|07/11/2568
|3320
|320
|20
|31/10/2568
|3725
|725
|25
|24/10/2568
|1677
|677
|77
|17/10/2568
|3509
|509
|09
|10/10/2568
|7318
|318
|18
|03/10/2568
|8654
|654
|54
|26/09/2568
|6958
|958
|58
|19/09/2568
|0862
|862
|62
|12/09/2568
|0188
|188
|88
|05/09/2568
|8775
|775
|75
|29/08/2568
|8976
|976
|76
|22/08/2568
|0568
|568
|68
|15/08/2568
|4662
|662
|62
|08/08/2568
|9503
|503
|03
|01/08/2568
|7617
|617
|17
|25/07/2568
|6849
|849
|49
|18/07/2568
|4269
|269
|69
|11/07/2568
|6988
|988
|88
|04/07/2568
|7957
|957
|57
|27/06/2568
|4787
|787
|87
|20/06/2568
|1056
|056
|56
|13/06/2568
|1630
|630
|30
|06/06/2568
|6446
|446
|46
|30/05/2568
|5284
|284
|84
|23/05/2568
|2597
|597
|97
|16/05/2568
|3794
|794
|94
|09/05/2568
|8518
|518
|18
|02/05/2568
|4409
|409
|09
|25/04/2568
|5741
|741
|41
|18/04/2568
|5116
|116
|16
|11/04/2568
|2011
|011
|11
|04/04/2568
|4445
|445
|45
|28/03/2568
|6845
|845
|45
|21/03/2568
|7289
|289
|89
|14/03/2568
|1177
|177
|77
|07/03/2568
|5215
|215
|15
|28/02/2568
|2439
|439
|39
|21/02/2568
|6705
|705
|05
|14/02/2568
|4647
|647
|47
|07/02/2568
|0055
|055
|55
|31/01/2568
|4277
|277
|77
|24/01/2568
|3205
|205
|05
|17/01/2568
|2944
|944
|44
|10/01/2568
|1393
|393
|93
|03/01/2568
|2256
|256
|56
|27/12/2567
|8667
|667
|67
|20/12/2567
|5092
|092
|92
|13/12/2567
|9498
|498
|98
|06/12/2567
|9036
|036
|36
|29/11/2567
|4493
|493
|93
|22/11/2567
|9497
|497
|97
|15/11/2567
|5136
|136
|36
|08/11/2567
|6347
|347
|47
|01/11/2567
|3851
|851
|51
|25/10/2567
|2002
|002
|02
|18/10/2567
|0741
|741
|41
|11/10/2567
|9692
|692
|92
|04/10/2567
|9636
|636
|36
|27/09/2567
|4821
|821
|21
|20/09/2567
|8644
|644
|44
|13/09/2567
|1647
|647
|47
|06/09/2567
|2846
|846
|46
|30/08/2567
|2764
|764
|64
|23/08/2567
|8254
|254
|54
|16/08/2567
|2076
|076
|76
|09/08/2567
|8431
|431
|31
|02/08/2567
|4005
|005
|05
|26/07/2567
|5048
|048
|48
|19/07/2567
|0517
|517
|17
|12/07/2567
|9065
|065
|65
|05/07/2567
|5056
|056
|56
|28/06/2567
|5514
|514
|14
|21/06/2567
|9106
|106
|06
|14/06/2567
|5059
|059
|59
|07/06/2567
|1732
|732
|32
|31/05/2567
|3303
|303
|03
|24/05/2567
|9057
|057
|57
|17/05/2567
|8717
|717
|17
|10/05/2567
|1155
|155
|55
|03/05/2567
|7999
|999
|99
|26/04/2567
|8721
|721
|21
|19/04/2567
|4271
|271
|71
|12/04/2567
|9432
|432
|32
|05/04/2567
|6804
|804
|04
|29/03/2567
|2420
|420
|20
|22/03/2567
|2858
|858
|58
|15/03/2567
|5488
|488
|88
|01/03/2567
|6727
|727
|27
|23/02/2567
|3772
|772
|72
|16/02/2567
|9390
|390
|90
|09/02/2567
|8251
|251
|51
|02/02/2567
|4413
|413
|13
|26/01/2567
|1622
|622
|22
|19/01/2567
|9528
|528
|28
|12/01/2567
|1724
|724
|24
|05/01/2567
|3675
|675
|75
|29/12/2566
|7095
|095
|95
|22/12/2566
|4354
|354
|54
|15/12/2566
|8186
|186
|86
|08/12/2566
|5468
|468
|68
|01/12/2566
|2499
|499
|99
|24/11/2566
|3910
|910
|10
|17/11/2566
|5473
|473
|73
|10/11/2566
|0879
|879
|79
|03/11/2566
|2224
|224
|24
|27/10/2566
|1222
|222
|22
|20/10/2566
|2007
|007
|07
|13/10/2566
|6026
|026
|26
|06/10/2566
|1976
|976
|76
|29/09/2566
|4010
|010
|10
|22/09/2566
|4706
|706
|06
|15/09/2566
|4299
|299
|99
|08/09/2566
|2034
|034
|34
|01/09/2566
|8233
|233
|33
|25/08/2566
|5803
|803
|03
|18/08/2566
|9344
|344
|44
|11/08/2566
|8715
|715
|15
|04/08/2566
|0536
|536
|36
|28/07/2566
|7001
|001
|01
|21/07/2566
|8932
|932
|32
|14/07/2566
|2588
|588
|88
|07/07/2566
|9339
|339
|39
|30/06/2566
|1835
|835
|35
|23/06/2566
|4870
|870
|70
|16/06/2566
|0516
|516
|16
|09/06/2566
|6569
|569
|69
|02/06/2566
|1556
|556
|56
|26/05/2566
|4667
|667
|67
|19/05/2566
|8573
|573
|73
|12/05/2566
|4077
|077
|77
|05/05/2566
|6322
|322
|22
|28/04/2566
|8053
|053
|53
|21/04/2566
|7028
|028
|28
