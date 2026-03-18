กู้ภัยกาฬสินธุ์ ขนโลงศพใส่รถพ่วงข้าง ปรับตัวหลังเจอวิกฤตน้ำมันแพง-หาเติมยาก ยืนหยัดเดินหน้าช่วยเหลือชาวบ้านฟรี
ท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทบไปทุกหย่อมหญ้า ไม่เว้นแม้แต่ หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ จุดอำเภอหนองกุงศรี ที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยเมื่อวานนี้ (17 มี.ค. 69) เพจเฟซบุ๊ก หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ จุดอำเภอหนองกุงศรี โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยขนหีบศพใส่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปยังบ้านหนองไม้ตาย ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี เพื่อบรรจุร่างผู้เสียชีวิตตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน ตามที่ญาติได้ประสานขอความอนุเคราะห์มา จากเดิมที่ต้องใช้รถยนต์ในการขน พร้อมระบุข้อความว่า
“โครงการไตรลักษณ์ ช่วยฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
17 มีนาคม 2569 หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ จุดหนองกุงศรี ได้รับการประสานจากญาติ ขอความอนุเคราะห์หีบศพใส่ร่างผู้เสียชีวิต ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านหนองไม้ตาย ต. โคกเครือ อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์
หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ จุดหนองกุงศรี จึงเข้าดำเนินการตามนโยบายองค์กร จัดอุปกรณ์โครงการไตรลักษณ์ พร้อมกำลังอาสาเข้าสงเคราะห์ตามคำร้องขอ
หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรม เต็กก่า จีโหงวเกาะ จุด อ.หนองกุงศรี “มีภัย มีเรา บรรเทาทุกข์”
อ้างอิงจาก : FB หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ จุดอำเภอหนองกุงศรี
