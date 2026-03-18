อวสานมื้ออร่อย สาวเจอตุ่มใส ๆ ในขาหมู โพสต์ถามชาวเน็ตแห่เตือนอันตราย
อวสานมื้ออร่อย สาวเจอตุ่มใส ๆ นับร้อยในขาหมูดิบ ขณะเตรียมทำกับข้าว โพสต์ถามลงกลุ่มอันตรายหรือไม่? ชาวเน็ตถกเสียงแตก
ชวนขนหัวลุกไม่ใช่น้อย เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพขาหมูดิบที่เธอกำลังเตรียมวัตถุดิบสำหรับการทำอาหาร แต่ทุกอย่างกลับต้องชะงักเพราะเธอสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติที่ซ่อนอยู่ในขาหมู มันมีลักษณะเป็นตุ่มใส ๆ อยู่เรียงติดกันเป็นกลุ่มก้อนคล้ายถุงน้ำอะไรสักอย่าง แต่กดแล้วมันแข็ง เธอตัดสินใจสอบถามลงในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค
หลังจากโพสต์ภามได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตจำนวนมากที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมาย ส่วนหนึ่งแนะให้เจ้าของโพสต์ทิ้งไปเพราะมันคือ ถุงตัวอ่อนของพยาธิตัวตืดหมู ไม่ควรเสี่ยงกินไป บ้างก็คาดเดาว่าเป็นฝีหมู เนื่องจากขาหมูส่วนใหญ่มักจะมีหนองฝังอยู่
ในทางกลับกันชาวเน็ตบางส่วนก็มองว่าเป็น “มุกหมู” ซึ่งเป็นของหายาก 1,000 ตัวจะเจอเพียงตัวเดียวเท่านั้น ถ้าเอาไปขายคนจีนได้กิโลกรัมละหมื่นบาทเลยทีเดียว เพราะคนจีนชอบนำไปทำยา ท้ายที่สุดแล้วเจ้าของโพสต์ก็ตัดสินใจทิ้งขาหมูชิ้นนั้นไป โดยไม่เสี่ยงนำไปทำอาหารต่อ
อ้างอิงจาก : FB พวกเราคือผู้บริโภค
