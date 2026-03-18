ประวัติ กิตงาย แอมบาสเดอร์ RoV คนแรก เจ้าของไวรัล MV
เปิดวาร์ป กิตงาย (กฤษฎา ปิมลือ) เส้นทางโปรเพลเยอร์หนุ่มชาวเชียงใหม่ ผู้ทุ่มเทซ้อมวันละ 8 ชั่วโมงจนติดทีมชาติ สู่แอมบาสเดอร์คนแรกของเกม พร้อมเจาะลึกที่มามีมรูปปกเพลงอกหักสุดฮิตทั่วโซเชียล
กิตงาย หรือ กิต งายย มีชื่อจริงว่า กฤษฎา ปิมลื้อ เขาเป็นเด็กหนุ่มชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่เติบโตมากับความชื่นชอบในการเล่นเกม ชื่อในวงการอย่าง “กิตงาย” มีที่มาจากชื่อตัวละครหลักที่เขาชอบเล่นในเกม RoV คือ “นาครอส” (Nakroth) ซึ่งเป็นฮีโร่สายนักฆ่า (Assassin)
เส้นทางอาชีพโปรเพลเยอร์
กิตงายเริ่มเล่นเกมตั้งแต่อนุบาล 2 โดยมีเกม “โยวกัง” (Yulgang) เป็นเกมแรก เขาหันมาเล่นเกม RoV อย่างจริงจังและฝึกซ้อมอย่างหนักวันละ 5-8 ชั่วโมงทุกวัน ความพยายามทำให้เขาชนะการคัดเลือกระดับประเทศและก้าวขึ้นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ
จุดตัดสินใจสำคัญในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อวันรายงานตัวเข้ามหาวิทยาลัยตรงกับวันแข่งขันอีสปอร์ต (E-Sports) กิตงายตัดสินใจบอกแม่ว่า “ลูกเลือกเกม” ช่วงแรกพ่อแม่ของเขาไม่สนับสนุนเส้นทางนี้ แต่กิตงายพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำตัวไม่มีปัญหาด้านการเรียน พ่อแม่จึงไว้ใจและปล่อยให้เขาจัดสรรเวลาด้วยตัวเอง
กระทั่ง กิตงายเริ่มต้นเส้นทางอีสปอร์ตกับทีม Blackforest ก่อนจะย้ายไปอยู่สังกัด EVOS และ Online Station ปัจจุบันเขาอยู่ภายใต้สังกัด Ampverse ซึ่งเป็นเจ้าของทีม Bacon Time
ความสามารถและชื่อเสียงทำให้เขากลายเป็น “แอมบาสเดอร์ ออฟ เวเลอร์” (Ambassador of Valor) คนแรกของเกม RoV อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม 2569 ปัจจุบันเขามียอดผู้ติดตามบน YouTube 4.75 ล้านคน บน Facebook ประมาณ 1.8 ล้านคน และบน TikTok อีก 849,600 คน พร้อมยอดไลก์กว่า 6.6 ล้านครั้ง
สรุปดราม่าเอ็มวีเพลงอกหัก และความสัมพันธ์กับ แป้งสามป๋องซาว
กิตงายเป็นที่รู้จักในฐานะ คู่จิ้น กับ แป้งสามป๋องซาว สตรีมเมอร์อีกรายหนึ่ง และช่วงหลังทั้งคู่แสดงออกผ่านโซเชียลว่าคบกันแล้ว
กระแสโด่งดังล่าสุดเกิดขึ้นหลังแฟนเก่าของแป้ง ซึ่งถูกเซฟชื่อว่า “💦ไอ้หนุ่มโรมัน💦” ส่งข้อความมาในสตรีมสดว่า “หนูไม่คิดว่าเกมตึงขนาดนี้” ทำให้แฟนคลับบางส่วนรู้สึกไม่โอเคแทนกิต และแห่ตัดต่อภาพเขาใส่ปก MV เพลงแนวอกหักจำนวนมาก
แป้งออกมาชี้แจงว่า โรมันคือผู้จัดการบริษัทของเธอ ไม่ใช่แฟนเก่าในความหมายที่คนเข้าใจ และกิตเองก็พูดในสตรีมของแป้งว่าเข้าใจและไม่ติดใจอะไรแล้ว หลังได้พบพี่โรมันโดยตรง
กิตงายแซวตัวเองต่อเรื่องนี้ว่า “ช่วงนี้ใครเห็น MV เพลงผมบ่อยๆ ต้องขอโทษด้วยนะครับ พอดีฮอตมาก ๆ”
ภาพจาก : FB/กิต งายย
