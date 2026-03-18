“หนุ่ม กรรชัย” ลั่น พร้อมออกเงินจ้างทนาย ให้พ่อแม่เด็ก ป.5 ถูกครูดีเด่นทำร้าย
“หนุ่ม กรรชัย” ลั่นกลางรายการ พร้อมออกเงินจ้างทนายให้พ่อแม่เด็ก ป.5 ฟ้องครูดีเด่นล็อกห้องทำร้าย ย้ำต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
จากกรณีพ่อแม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร้องเรียนว่าลูกถูกครูทำร้ายร่างกายในโรงเรียน สาเหตุจากส่งงานล่าช้า โดยครูรายนี้ใช้วิธีปิดประตูล็อกห้องเรียน ก่อนจะลงมือต่อยบริเวณหน้าท้องและลิ้นปี่ ประมาณ 3-4 ครั้ง พร้อมทั้งตบเข้าที่ไหล่ทั้งสองข้าง
โดยครูรายดังกล่าว ยังได้ข่มขู่เด็กนักเรียนห้ามนำเรื่องที่เกิดขึ้นไปฟ้องผู้ปกครอง หากฝ่าฝืนนำเรื่องไปบอกจะถูกลงโทษซ้ำอีก นอกจากนี้ ยังมีคลิปเสียงสนทนาเรื่องการส่งงานช้า และมีเสียงทำร้ายร่างกายเป็นระยะ โดยในคลิปจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ และอ้อนวอน ขอกราบเท้าครู แต่ครูไม่ยอม ซึ่งครูรายดังกล่าวเพิ่งได้รับรางวัลครูดีเด่นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ความคืบหน้าล่าสุด นายหงส์ชิต สหกิจชัชวาล รองปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เรียกประชุมด่วนเพื่อหารือถึงแนวทางการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยในการประชุมครั้งนี้ไม่มีครูผู้ถูกกล่าวหาเข้าร่วมชี้แจง เนื่องจากได้แจ้งขอลาหยุดตั้งแต่วันก่อนหน้า
นายหงส์ชิต ระบุสั้น ๆ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจะมีการพิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม
ขณะที่ หนุ่ม กรรชัย ได้กล่าวในรายการ “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” หลังรายงานข่าวดังกล่าวว่า “ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ของน้องคนนี้ เรื่องนี้ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ไม่ใช่แค่ให้โรงเรียนตั้งคณะกรรมการสอบแล้วปล่อยไป ไม่ได้นะ คุณแม่คุณพ่อต้องฟ้องแล้วแจ้งความดำเนินคดี หรือจะฟ้องเองก็ได้ ไม่มีตังมาบอกผม เดี๋ยวผมจ้างทนายให้ ออกให้ทุกบาททุกสตางค์ ไม่ได้ปล่อยไว้แบบนี้ ไปทำที่อื่นอีกทำอย่างไร”
