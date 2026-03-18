เพจ VNL โพสต์ชื่นชม "อรอุมา สิทธิรักษ์" ตำนานลูกยางสาวไทย ผู้ไม่เคยยอมแพ้
เพจ VNL โพสต์ชื่นชมสดุดี “อรอุมา สิทธิรักษ์” 1 ใน 7 เซียนตำนานทีมชาติไทย หลังประกาศเลิกเล่นวอลเลย์บอลอย่างเป็นทางการ
หลังจากที่ “อรอุมา สิทธิรักษ์” อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 1 ใน 7 เซียน ประกาศยุติการเล่นวอลเลย์บอลอาชีพอย่างเป็นทางการ หลังจบการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ถือเป็นการปิดฉากเส้นทางนักตบลูกยางที่ยาวนานถึง 22 ปี ผ่านการลงเล่นให้กับสโมสรต่างๆ ถึง 16 สโมสร
เพจเฟซบุ๊ก Volleyball Nations League (VNL) ได้โพสต์คลิปวิดีโอ รวบรวมผลงานสมัยที่อรอุมา สิทธิรักษ์ ลงสนามรับใช้ทีมชาติไทย พร้อมระบุข้อความยกย่องความสามารถและหัวใจนักสู้ของอดีตนักตบสาวไทยให้แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลก โดยระบุว่า
“ขอบคุณ อรอุมา สิทธิรักษ์ ถือเป็นปิดฉากการเดินทางตลอด 22 ปี ของหนึ่งในนักตบลูกยางสาวที่ยอดเยี่ยมที่สุดของไทย นักกีฬาผู้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับการแข่งขัน และพกพาความมุ่งมั่นลงไปในทุกสนามที่ลงเล่น
จากการเป็นหนึ่งใน 7 เซียนตำนานวอลเลย์บอลหญิงไทย อรอุมากลายเป็นชื่อที่คนทั่วทั้งเอเชียและระดับโลกต่างยอมรับ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีจากพลังการตบอันหนักหน่วง ความมุ่งมั่น และจิตวิญญาณที่ไม่เคยยอมแพ้
ด้วยส่วนสูง 175 เซนติเมตร ที่ต้องเผชิญหน้ากับตัวบล็อกระดับโลกที่สูงกว่ามาก อรอุมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ความสูง แต่วัดกันที่หัวใจ ความกล้าหาญ และความมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า
เส้นทางอาชีพนี้เต็มไปด้วยแชมป์ รางวัลเกียรติยศ และความทรงจำที่ไม่มีวันลืม แต่เหนือสิ่งอื่นใด นี่คือตำนานที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจให้นักกีฬารุ่นหลังกล้าที่จะฝันให้ยิ่งใหญ่ต่อไป และเป็นส่วนหนึ่งของเกมตลอดไป”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: