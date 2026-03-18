กรมเจ้าท่า ยัน เรือคลองแสนแสบ ยังไม่ขึ้นค่าโดยสาร ขอความร่วมมือขนส่งทางน้ำตรึงราคา-ห้ามเก็บเกินอัตรากำหนด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 17:38 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 17:39 น.
กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร่วม "ตรึงราคา" ค่าโดยสาร

กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการเรือโดยสาร-เรือขนส่งสินค้า ตรึงราคาค่าโดยสาร ห้ามเก็บเกินอัตรากำหนด

จากกรณีที่ทาง บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด เจ้าของกิจการ เรือคลองแสนแสบ ประกาศขึ้นค่าโดยสารระยะทางละ 1 บาท จากเดิม 11-21 บาท เป็น 12-22 บาท เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาน้ำมันดีเซลที่แพงขึ้น ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

ล่าสุด กรมเจ้าท่า ร่อนหนังสือชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก โดยเนื้อความในหนังสือระบุว่า

“นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือ!! ผู้ประกอบการร่วม “ตรึงราคา” ค่าโดยสาร

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม ได้จัดตั้ง ศูนย์ติดตามสถานการณ์ (War Room) เพื่อติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด พร้อมกำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่งทุกประเภท ไม่ให้มีการปรับขึ้นค่าโดยสารหรือค่าขนส่งสินค้าเกินกว่ากรอบที่กฎหมายกำหนด โดยกระทรวงคมนาคม ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งทุกภาคส่วน ตรึงอัตราค่าโดยสาร ในช่วงที่รัฐบาลยังคงมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลภายในประเทศ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน

ในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้มีการสั่งการให้เร่งดำเนินมาตรการดูแลในแต่ละระบบการขนส่งอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะ กรมเจ้าท่า ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการขนส่งทางน้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งการตรวจสอบผู้ประกอบการเรือโดยสาร และเรือขนส่งสินค้า ไม่ให้เรียกเก็บค่าบริการเกินอัตราที่กำหนด รวมถึงติดตามสถานการณ์ค่าระวางสินค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จากกรณีที่มีข่าวว่าเรือคลองแสนแสบประกาศขึ้นราคา ระยะละ 1 บาทในสัปดาห์นี้ จากเดิม ราคา 11 – 21 บาท เป็น 12 – 22 บาท ตามระยะทาง

ด้านนายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด อาทิ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ผู้ประกอบการเรือโดยสารคลองแสนแสบ ซึ่งได้รับการยืนยันว่า ยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารแต่อย่างใด เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารจะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง เรื่อง การกำหนดอัตราค่าโดยสารเรือเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และต้องพิจารณาตามโครงสร้างต้นทุน โดยเฉพาะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสำคัญ

กระทรวงคมนาคมยืนยันเดินหน้าดูแลระบบขนส่งทุกมิติอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนในระดับโลก”

กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือ ขนส่งทางน้ำตรึงราคา เรือคลองแสนแสบ ห้ามเก็บเกินอัตรากำหนด-1

อ้างอิงจาก : FB กรมเจ้าท่า

ข่าว

เศรษฐกิจ

บันเทิง

ข่าว

ข่าว

ข่าว

เศรษฐกิจ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 17:38 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 17:39 น.
51
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

