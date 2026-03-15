ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล

อรอุมา สิทธิรักษ์ ประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการ ปิดตำนาน 22 ปี

เผยแพร่: 15 มี.ค. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 15 มี.ค. 2569 10:02 น.
ภาพ @Facebook

อำลาสนามในวัย 39 ปี หลังพา “นครนนท์” คว้าชัยนัดสุดท้าย เจ้าตัวยอมรับร่างกายไม่ไหวแล้ว เตรียมผันตัวช่วยงานสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ

วานนี้ (14 มี.ค.) บรรยากาศที่เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช เต็มไปด้วยความอบอุ่นและคราบน้ำตาแห่งความประทับใจ เมื่อ “ออน” อรอุมา สิทธิรักษ์ ยอดตัวตบหัวเสาระดับตำนานทีมชาติไทยชุด 7 เซียน ประกาศอำลาสนามอย่างเป็นทางการ หลังจบเกมที่ต้นสังกัด “GLO Miracle” นครนนท์ เอาชนะ ขอนแก่นสตาร์ ไปได้ 3-1 เซต ในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ ลีก 2026

ในพิธีอำลาสนาม อรอุมาได้รับมอบโล่เกียรติคุณจากมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในฐานะบุคคลผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ โดยมีบุคคลสำคัญในวงการกีฬามาร่วมเป็นเกียรติ อาทิ ดร.ปทุม พรรณพิสุทธิ์ รองประธานสโมสรนครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี, ผอ.นิตยา เกิดจันทึก จากการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายสุพจน์ ใช้บางยาง รองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

“อรอุมา” เปิดใจถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญในวัย 39 ย่าง 40 ปี ว่า เป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต เนื่องจากใจยังรักในการเป็นนักกีฬาอย่างเต็มเปี่ยม แต่สภาพร่างกายเริ่มรับภาระไม่ไหว จึงเลือกปิดฉากอาชีพที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นจังหวัดที่ผูกพันและรักมากที่สุด

อรอุมา สิทธิรักษ์ หนึ่งใน "7 ตำนาน" ของไทย ประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการ
ภาพ Facebook @Onuma Sittirak – อรอุมา สิทธิรักษ์
อรอุมา ดาวดังแห่ง &quot;ยุคทอง&quot; วอลเลย์บอลไทย กล่าวอำลาสนาม
ภาพ @Facebook

ขณะเดียวกันเจ้าตัวยังโพสต์เปิดใจร่ายยาวหลังการอำลาครั้งนี้บบนเฟซบุ๊กด้วยว่า เสียงนกหวีดสุดท้ายของการแข่งขันจบลงปิดฉากการเป็นนักกีฬาอาชีพของออนตลอดระยะเวลา 22 ปี 16 สโมสร วอลเลย์บอลให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตออนถ้าไม่ใช่เพราะวอลเลย์บอล ออนก็คงไม่ได้มาไกลถึงขนาดนี้ได้เดินทางรอบโลก(ตามความฝัน) ได้ไปค้าฝีมือ ไปใช้ชีวิตต่างประเทศ เส้นทางชีวิตที่โลดโผนโจนทะยาน

มองย้อนกลับไป ออนไม่เคยคิดว่า ความสูง 175 ท่ามกลาง 190+ จะยากลำบากขนาดนั้น แต่การพยายามพยุงตัวเองให้ต่อสู้ทัดเทียมกับคนอื่น เหมือนการเบิกเอาร่างกายในอนาคตออกมาใช้ ร่างกายส่งสัญญาณเตือนทุกขณะ อาการบาดเจ็บที่ไม่มีวันรักษาหาย

อรอุมา สิทธิรักษ์ เลิกเล่น
ภาพ @Facebook

ในความเป็นจริง ขีดจำกัดของร่างกายออน ถึงเวลาต้องพักตั้งแต่4,5 ปีที่แล้วแล้ว แต่ด้วยใจรัก ที่ยังยื้อลมหายใจในสนามวอลเลย์ของออนมาได้นานขนาดนี้ ขอบคุณโค้ชทุกๆคนที่คอยสอนและตักเตือน ครูองอาจ ไทยเกิด , อ.สมชาย กิจคาม , อ.สมชาย วิเชียรชัย , พ่อครู บรรเทิง ขาวผ่อง , อ.โสรัตน์ วรรณวงศ์

อ.ใหม่ พรชัย ใบสันเทียะ , โค้ช เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร , โค้ช ดนัย ศรีวัชรเมธากุล , โค้ช ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค และโค้ชที่ไม่ได้กล่าวถึงค่ะ และที่ขาดไม่ได้คือ 7เซียน

ขอบคุณคุณหมอทุกท่าน ที่ช่วยรักษา และเข้าใจในชีวิตนักกีฬาของออน แม้ว่าจะพยายามแนะนำด้วยความหวังดี ว่าพอเถอะ วันนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วจริงๆ ออนขออำลาพื้นยาง สนับเข่า อุปกรณ์พยุงร่างกายเหล่านี้ในฐานะนักกีฬา ไม่รู้ว่าเส้นทางการเป็นผู้ฝึกสอนที่รออยู่เบื้องหน้าจะเป็นอย่างไร แต่ออนจะคิดถึงเสียงเชียร์ของทุกๆ คน อย่าลืมออนนะคะ #อย่าลืมกันก็พอ #onuma.

อรอุมา สิทธิรักษ์ ไอคอนแห่งวอลเลย์บอลไทย เลิกเล่นหลังโลดแล่นในอาชีพมา 22 ปี
ภาพ @Facebook
อรอุมา สิทธิรักษ์ หนึ่งใน &quot;7 เซียน&quot; ปิดฉากเส้นทางระดับตำนานของเธอ
ภาพ @Facebook
7 เซียน ตำนานวอลเลย์บอลไทย
ภาพ @Facebook
อรอุมา สิทธิรักษ์ หนึ่งใน &quot;7 ตำนาน&quot; ของไทย ประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการ
ภาพ @Facebook
ภาพ @Facebook

