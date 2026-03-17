รู้จัก แอปฯ PumpRadar แผนที่เช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์ ที่ไหนหมดรู้ทันที ไม่ต้องวนหา
รู้จักแอปฯ PumpRadar เช็กสต็อกปั๊มน้ำมันเรียลไทม์ ฝีมือคนไทย สร้างแผนที่ตรวจสอบสถานะจากข้อมูลผู้ใช้จริง ไม่ต้องสุ่มขับวนให้เปลือง
ช่วงวิกฤตสงครามที่ส่งต่อราคาน้ำมันโลกสร้างผลกระทบอย่างหนักจนคนไทยเริ่มกังวล หลายคนถึงขั้นยอมเสียเวลาขับรถวนหาปั๊มเพื่อกักตุนน้ำมันเพราะกลัวขาดแคลนหรือราคาจะพุ่งสูงขึ้นไปกว่านี้ ล่าสุดเกิดไอเดียสุดเจ๋งจากภาคประชาชน โดย Chanon N. วิศวกรคอมพิวเตอร์และนักวางแผนกลยุทธ์ ออกมาแชร์เครื่องมือตัวใหม่ที่จะมาเป็นตัวช่วยให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องสุ่มขับรถหาปั๊มให้เสียพลังงานฟรี ๆ
Chanon ได้แชร์แนวคิดเปรียบเทียบกับแอปฯ ดังอย่าง Flightradar24 ที่เราใช้ดูตำแหน่งเครื่องบิน แต่เปลี่ยนมาเป็น PumpRadar (Community Fuel Intelligence) แพลตฟอร์มที่รวมพลังคนใช้รถมาช่วยกันรายงานสถานะน้ำมันในปั๊มแบบวินาทีต่อวินาที สำหรับจุดเด่นของ PumpRadar คือ
- แผนที่อัจฉริยะ : ระบบจะแสดงตำแหน่งปั๊มน้ำมันรอบตัวคุณในรูปแบบแผนที่ดูง่าย
- เช็กสถานะได้ทันที : ดูได้ว่าปั๊มเป้าหมายยังมีน้ำมันเหลืออยู่หรือไม่ จะได้ไม่ไปเสียเที่ยว
- พลังชุมชน : เปิดให้ผู้ใช้งานรายงานสถานการณ์จริงที่เจอมา เพื่อแชร์ข้อมูลให้คนอื่นได้รับรู้
- ฐานข้อมูลเปิด: ใช้ข้อมูลตำแหน่งจาก OpenStreetMap และเปิดให้ผู้ใช้งานช่วยกันกดเพิ่มสถานีบริการใหม่ ๆ เข้าสู่ระบบได้ทันทีหากยังไม่มีในแผนที่
เจ้าของไอเดียระบุว่า ข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ จากทุกคนในชุมชนนี่แหละที่จะช่วยให้คนทั้งเมืองไม่ต้องขับรถวนหาน้ำมันอย่างร่องรอย นอกจากจะเสียเวลาแล้วยังเปลืองน้ำมันมากกว่าเดิมโดยใช่เหตุ
ทั้งนี้ ระบบยังเป็นตัวกลางที่ช่วยให้ปั๊มที่มีของอยู่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
สำหรับใครที่อยากลองใช้งานหรือช่วยรายงานสถานะปั๊ม สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ http://thaipumpradar.com โดยคุณ Chanon ทิ้งท้ายว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันหาทางออกและช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไปด้วยกัน
ทุกคนคงรู้จัก Flightradar24
ที่เอาไว้ดูว่าเครื่องบินกำลังบินอยู่ที่ไหน
ถ้ามี Flight Radar ไว้ดูเครื่องบิน
วันนี้เราอาจจะมี Pump Radar ไว้ดูน้ำมัน ได้เหมือนกัน
จากสถานการณ์น้ำมันวันนี้
ผมเลยลองพัฒนาแพลตฟอร์มตัวหนึ่งขึ้นมา
PumpRadar — Community Fuel Intelligence… pic.twitter.com/tjVyFBnB85
— Chanon N. (@KillerNay) March 16, 2026
