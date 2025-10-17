ข่าว

เปิดแผนก่อสร้าง รั้วชายแดนไทย-กัมพูชา กิโลเมตรละ 8.6 ล้านบาท

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 08:12 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 08:29 น.
80

เปิดแผนก่อสร้าง รั้วชายแดนไทย-กัมพูชา กิโลเมตรละ 8.6 ล้านบาท โดยเป็นรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป ครึ่งตะแกรงเหล็ก ติดลวดหนามหีบเพลง

นาวาอากาศเอก จงเจต วัชรานันท์ รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในนามของกองทัพไทย นำคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กราบบังคมทูลสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดจัดตั้ง “กองทุนหทัยทิพย์” อันเป็นศูนย์รวมแห่งพลังความสามัคคี ความรัก และความหวงแหนแผ่นดินของพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ ถือเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่กำลังพลกองทัพไทยในการธำรงรักษาและปกป้องอธิปไตยของชาติ

ในโอกาสนี้กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) กราบบังคมทูลรายงานแผนก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป ครึ่งตะแกรงเหล็ก ชุบอลูซิงค์ ติดลวดหนามหีบเพลง บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา

โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมถนนตรวจการณ์

– ลวดหนามหีบเพลง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร ราคาเมตรละ 210 บาท
– รั้วตะแกรงเหล็กชุบอลูซิงค์ระยะห่าง 2 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์ ป้องกันปืนป่าย ราคาเมตรละ 3,100 บาท
– ทับหลังสำเร็จรูป ขนาดหน้าตัด 20×15 เซนติเมตร ราคาเมตรละ 420 บาท
– แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 3.00 X 0.25 เมตร หนา 7.5 ชม. (5 แผ่น) ราคาเมตรละ 1,020 บาท
– คานคอดินสำเร็จรูป ขนาด 65×20 เซนติเมตร ราคาเมตรละ 620 บาท
– ตอม่อขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ราคาชุดละ 550 บาท
– เสาสำเร็จรูป ขนาดหน้าตัด 20×20 เซนติเมตร ราคาเมตรละ 1,260 บาท
– ค่าปรับพื้นที่ถากถาง ขุดดิน ทำตอม่อ และ คานคอดิน ราคาเมตรละ 180 บาท

รวมค่าก่อสร้างรั้ว ราคาเมตรละ 7,360 บาท ราคาต่อกิโลเมตรละ 7,360,000 บาท พร้อมทั้งสร้างถนนตรวจการณ์ มีผิวจราจรเป็นลูกรังกว้าง 5 เมตร เป็นพื้นลูกรังบดอัดแน่น 3 ชั้น ราคา 1,300,000 บาท ต่อกิโลเมตร เมื่อรวมค่าก่อสร้างทั้งหมด กิโลเมตรละ 8,660,000 บาท ต่อกิโลเมตร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

การรถไฟฯ เดินหน้ายื่นถอนที่ดิน “เขากระโดง” เพิ่มอีก 9 แปลง

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบบรรจุ “วัคซีน PCV” ป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ-ปอดอักเสบ เข้าสปสช.

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“แบค เซ-ฮี” นักประพันธ์หญิง บันทึกซึมเศร้า เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 35 ปี

25 นาที ที่แล้ว
สายกินเจต้องรู้ ห้ามกินผัก-ผลไม้ อะไรบ้าง แล้วกินไข่ได้ไหม ก่อนเผลอกินแบบไม่รู้ตัว ไลฟ์สไตล์

สายกินเจต้องรู้ ห้ามกินผัก-ผลไม้ อะไรบ้าง แล้วกินไข่ได้ไหม ก่อนเผลอกินแบบไม่รู้ตัว

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ไอซ์” เสียใจ “ทนายไพศาล” ผิดหวังดราม่า “กันจอมพลัง” ลั่นตรวจสอบไม่สนหน้าไหน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซอร์ไพรส์กลางไลฟ์ เจนนี่ รัชนก มอบเงินสด 1 ล้านบาท ให้กับ บุ๋ม ปนัดดา ร่วมทำบุญช่วยน้ำท่วม บันเทิง

ชื่นชม! เจนนี่ รัชนก มอบเงินสด 1 ล้านบาท ให้ บุ๋ม ปนัดดา ร่วมทำบุญช่วยน้ำท่วม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวรา คราฟต์โซวา ถูกลักพาตัวไปฆ่าที่เมียนมา ข่าวต่างประเทศ

นางแบบสาวเบลารุส ถูกฆ่าขายอวัยวะ โดนหลอกเป็นสแกมเมอร์ที่เมียนมา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทศกาลกินเจ 2568 เริ่มวันไหน เปิดคู่มือฉบับสมบูรณ์ ที่คนกินเจต้องรู้ ไลฟ์สไตล์

เทศกาลกินเจ 2568 เริ่มวันไหน เปิดคู่มือฉบับสมบูรณ์ ที่คนกินเจทุกคนต้องรู้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิม จี-นา (Jina Kim) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ลำดับที่ 2 ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ คิม จีนา รมช.ต่างประเทศเกาหลีใต้ มือปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. พร้อมส่งกำลังดูแล “สว.อังคณา” โดนขู่ฆ่า ย้ำไม่สนับสนุนความรุนแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไผ่ ลิกค์” ป้อง “ธรรมนัส” รู้จักกันมา 20 ปี ไม่เกี่ยวคอลเซ็นเตอร์แน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” พร้อมเปิดสเตทเม้น ยืนยันเงินบริจาค ใช้ช่วยชายแดนหมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดนาที ฮีโร่เด็กคุมร่ม หาดกะตะ ปลดเซฟตี้ทิ้งตัวลงทะเล ช่วยนักท่องเที่ยวรอดตาย ข่าว

เปิดนาที ฮีโร่เด็กคุมร่ม หาดกะตะ ปลดเซฟตี้ทิ้งตัวลงทะเล ช่วยนักท่องเที่ยวรอดตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกาศเตรียมความพร้อมระบบรับชำระเงินบนรถโดยสารประจำทาง เพื่อรองรับสิทธิ์โครงการ คนละครึ่งพลัส คาดประกาศวันเริ่มใช้เร็ว ๆ นี้ ข่าว

ข่าวดี! ขสมก. เตรียมร่วม คนละครึ่งพลัส จ่ายค่ารถเมล์ได้ รอประกาศวันเริ่มใช้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมร กุเรื่อง! โพสต์คลิป อ้าง ทหารไทย สร้างถนนรุกล้ำดินแดน ลั่น &quot;ไม่รู้จักฟังภาษามนุษย์&quot; ข่าว

เขมร กุเรื่อง! โพสต์คลิป อ้าง ทหารไทย สร้างถนนรุกล้ำดินแดน ลั่น “ไม่รู้จักฟังภาษามนุษย์”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

Ace Frehley อดีตมือกีตาร์วง KISS เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 74 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

MRT สายสีน้ำเงินขัดข้อง ระหว่างสุขุมวิท-ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กจีน กระหน่ำแทงเด็กหญิงวัย 14 ปี ยี่สิบแผล คาดอิจฉาผลการเรียน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผลตรวจยาเสพติด “เป๊ก ผลิตโชค” ออกแล้ว คดีทะเลาะวิวาทเดือนสิงหา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดแผนก่อสร้าง รั้วชายแดนไทย-กัมพูชา กิโลเมตรละ 8.6 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ปธน.เกาหลีใต้” คุย “อนุทิน” ชื่นมื่น ย้ำไม่ลืมไทยเคยส่งกองทัพมาช่วย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ย้อน “ฮุน มาเนต” ประเทศไทยไม่มีปัญหา ปัญหาอยู่ที่เดียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มฟิลิปปินส์ สู้ชีวิต จาก รปภ.เฝ้าหน้าธนาคาร เรียนจบเกียรตินิยม สานฝันสู่พนักงานแบงก์สำเร็จ ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มฟิลิปปินส์ สู้ชีวิต จาก รปภ.เฝ้าหน้าธนาคาร เรียนจบเกียรตินิยม สานฝันสู่พนักงานแบงก์สำเร็จ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นักร้องดัง ประกาศล้มละลาย หลังธุรกิจร้านอาหารขาดทุนหนักจากพิษโควิด-19

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ps6 เปิดตัว ราคา เทคโนโลยี

หลุดมาแล้ว! วันวางจำหน่าย “PS6” ที่เกมเมอร์สรอคอย จับตาจ่อเปิดศึกชน “Xbox” รุ่นใหม่พร้อมกัน!

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ต.ค. 2568 08:12 น.| อัปเดต: 17 ต.ค. 2568 08:29 น.
80
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“แบค เซ-ฮี” นักประพันธ์หญิง บันทึกซึมเศร้า เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 35 ปี

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568
สายกินเจต้องรู้ ห้ามกินผัก-ผลไม้ อะไรบ้าง แล้วกินไข่ได้ไหม ก่อนเผลอกินแบบไม่รู้ตัว

สายกินเจต้องรู้ ห้ามกินผัก-ผลไม้ อะไรบ้าง แล้วกินไข่ได้ไหม ก่อนเผลอกินแบบไม่รู้ตัว

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568
การเปิดตัว PWA ใหม่ของ XM สัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโบรกเกอร์

การเปิดตัว PWA ใหม่ของ XM: สัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโบรกเกอร์

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568

“ไอซ์” เสียใจ “ทนายไพศาล” ผิดหวังดราม่า “กันจอมพลัง” ลั่นตรวจสอบไม่สนหน้าไหน

เผยแพร่: 17 ตุลาคม 2568
Back to top button