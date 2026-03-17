มดออย อินฟลูฯ ดัง ชี้จุดผิดปกติในคอนโด ลุ้นจบง่ายตร.เผยคดีไม่ซับซ้อน
มดออย อินฟลูเอนเซอร์ดัง ชี้จุดผิดปกติในคอนโดหลังตู้เซฟหนัก 250 กก. ล่องหนปริศนา ด้านตำรวจมั่นใจคดีนี้ไม่ซับซ้อนระบุตัวคนร้ายได้ในเร็ววัน
จากกรณี น.ส.พรรณราย หรือ “มดออย” อินฟลูเอนเซอร์สายอาหาร เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน หลังทรัพย์สินภายในตู้เซฟขนาดใหญ่สูญหายไปจากห้องพักภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในตัวเมือง จ.นครราชสีมา โดยตู้เซฟดังกล่าวมีน้ำหนักมากและถูกซ่อนอยู่ในตู้บิวต์อินภายในห้องซึ่งครั้งสุดท้ายพบเห็นเมื่อวันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา ก่อนจะมาทราบว่า หายไปในคืนวันที่ 14 มี.ค. เวลาประมาณ 23.30 น.
ทรัพย์สินภายในตู้เซฟปรากฏ มีทองคำแท่งรวม 35 บาท และมีทรัพย์สินอื่น ๆ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 3 ล้านบาท ประกอบด้วย
ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 2 แท่ง , ทองคำแท่งหนัก 5 บาท จำนวน 2 แท่ง , ทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวน 5 แท่ง
สร้อยข้อมือเลสหลวงพ่อรวย เลี่ยมทองคำ มูลค่าประมาณ 100,000 บาท , เหรียญหลวงพ่อคูณ เลี่ยมทอง มูลค่าประมาณ 10,000 บาท
ล่าสุด มดออย อัปเดตความคืบหน้าเมื่อ 17 มี.ค. โดยตำรวจได้เชิญตัวเองไปชี้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียด ตั้งแต่ภายในห้องพัก ลิฟต์ ไปจนถึงจุดจอดรถของคอนโดมิเนียม
ต่อมาพบความผิดปกติที่กล้องวงจรปิดภายในลิฟต์ถูกถอดออก ซึ่งนิติบุคคลแจ้งว่า สายแลนมีปัญหา ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพและเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดอื่น ๆ ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจ
พ.ต.อ.ศิริชัย ศรีชัยปัญญา ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุซ้ำอย่างละเอียด ทั้งตำแหน่งกล้องวงจรปิด เส้นทางเข้า-ออกอาคาร และจุดเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงสอบถามข้อมูลจากนิติบุคคลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อใช้ประกอบการสืบสวน
เบื้องต้นพบข้อมูลบุคคลและยานพาหนะที่เข้าออกภายในคอนโดมิเนียมจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำมาคัดกรองและวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ พร้อมทั้งตรวจสอบรถทุกคันที่มีความเป็นไปได้ในการใช้ขนย้ายตู้เซฟขนาดใหญ่ดังกล่าว
ขณะเดียวกัน ภายในห้องพักของผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดอย่างครบถ้วน เพื่อใช้วิเคราะห์ทางคดี และหากสามารถติดตามของกลางกลับคืนมาได้ ก็จะนำมาเปรียบเทียบกับหลักฐานที่เก็บไว้ คดีนี้ไม่น่ามีความซับซ้อน เนื่องจากคอนโดมิเนียมมีระบบรักษาความปลอดภัยและการเข้าออกที่ชัดเจน
นอกจากนี้ หากตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดจนครลแล้ว เชื่อว่าจะสามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้ในเร็ววัน ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: