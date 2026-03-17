ไวรัลใจฟู! หนุ่มขับแท็กซี่ 4 ชม. กดมิเตอร์-ไปทุกที่ แถมลดให้ ได้เท่านี้คุ้มไหม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 13:48 น.
แท็กซี่หนุ่มขับ 4 ชม. ไม่ปฏิเสธลูกค้า ได้เกือบ 700 บาท

คลิปไวรัล หนุ่มขับแท็กซี่ 4 ชั่วโมงเต็ม ไม่ปฏิเสธลูกค้า-กดมิเตอร์ทุกคัน แถมลดราคาให้ กวาดรายได้เกือบ 700 บาท โซเชียลแห่ชมพูดเพราะ มารยาทดี

โซเชียลแห่ชื่นชม หนุ่มแท็กซี่ เจ้าของบัญชี TikTok filmnakubeiei45 ออกมาทำคอนเทนต์ทดสอบว่าหากตนขับรถแท็กซี่โดยกดมิเตอร์ แบบไม่ปฏิเสธลูกค้าเลย ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. รวม 4 ชั่วโมงจะได้เงินกี่บาท ซึ่งลูกค้ารายแรกเดินทางไปตรอกจันทร์ สะพาน 3 ราคาตามมิเตอร์อยู่ที่ 135 บาท แต่ลูกค้าให้มา 150 บาทแบบไม่ต้องทอน

ต่อมา ลูกค้ารายที่ 2 เดินทางไปที่เอเชียทีค ตนเสนอให้จ่ายค่าโดยสารแค่ 40 บาท แต่ลูกค้าให้มา 50 บาท จากนั้นลูกค้ารายที่ 3 เดินทางไปที่เซนทรัลเวิร์ล มิเตอร์ 95 บาท ลูกค้าให้มา 100 บาท ส่วนลูกค้ารายที่ 4 ไปที่ย่านรัชดา มิเตอร์อยู่ที่ 81 บาท ฝั่งคนขับเสนอให้จ่ายแค่ 80 บาทก็ได้ แต่ลูกค้าจ่ายให้พอดีที่ 81 บาท

แท็กซี่หนุ่มขับมาถึงเวลา 18.17 น. เจ้าตัวบ่นออกมาว่าเหนื่อยตรงที่ต้องวนหาลูกค้า จากนั้นไม่นานเจอกับลูกค้าคนที่ 5 มิเตอร์แจ้งราคาที่ 103 บาท ตนเสนอว่าให้จ่ายแค่ 100 บาท แต่ผู้โดยสารก็จ่ายให้ตรงราคาตามมิเตอร์ ต่อกันที่ลูกค้าคนที่ 6 ต้องการไปที่ตลาดบางปะกอก ฝั่งธนฯ ซึ่งหนุ่มแท็กซี่ก็ไม่เกี่ยง เมื่อถึงจุดที่หมายราคามิเตอร์อยู่ที่ 179 บาท ตนลดให้เหลือเพียง 150 บาท เพราะไม่มีเงินทอนและถือว่าเป็นการช่วยเหลือกัน

ภาพจาก TikTok : filmnakubeiei45

เมื่อเวลา 19.31 น. เหลือเวลาอีกไม่ถึง 30 นาที เจ้าตัวลั่นออกมากลางรถว่าได้อีกสักเที่ยวก็ยังดี มาถึงลูกค้าคนสุดท้ายเดินทางไปที่ราษฎร์บูรณะ ซอย 20 มิเตอร์ขึ้น 49 บาท ฝั่งลูกค้าให้มา 50 บาท หลังจากปฏิบัติภารกิจมานานกว่า 4 ชั่วโมง เจ้าตัวก็สรุปท้ายคลิปว่าได้เงินทั้งหมด 684 บาท

หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตและผู้โดยสารจำนวนมากต่างออกมาชื่นชมการกระทำของหนุ่มแท็กซี่ที่ไม่ปฏิเสธลูกค้า ไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกล รวมทั้งกดมิเตอร์ทุกครั้ง และบางครั้งยังลดราคาให้ลูกค้าอีกด้วย

“คอนเทนต์ดีมากค่ะ…บางคนทำงานทั้งวันรายได้ต่อวันยังไม่ถึง600เลย … อยากให้แท็กซี่คนอื่นเอาอย่างบ้างค่ะ …”

“600 บาท 4 ชั่วโมง ค่าน้ำมันก็ 250-300 บาทเเล้ว ทำงานอย่างต้องขยันมาก ๆ เลยสุดยอดเลยครับพี่”

“ทุกอย่างเกิดจากการเลี้ยงดูมาอย่างดีจริง ๆ”

“เคสที่ 179 ลดเหลือ 150 ถ้าเป็นคันอื่นคงปัดเป็น 200 กลม ๆ แน่ ๆ”

“พูดเพราะ รับหมด มารยาทดี ลดไม่หยุด”

หนุ่มแท็กซี่ทำคอนเทอนต์ขับ 4 ชม. กดมิเตอร์รับทุกสาย
ภาพจาก TikTok : filmnakubeiei45
หนุ่มแท็กซี่พิสูจน์ขับ 4 ชม. กดมิเตอร์-รับทุกสาย กวาดเกือบ 700 บาท
ภาพจาก TikTok : filmnakubeiei45
@filmnakubeiei45 มิเตอร์ล้วนไม่ปฏิเสธ 16:00 – 20:00 จะได้กี่บาท!? #taxi #แท็กซี่มิเตอร์ #เทรนด์วันนี้ #ฟีด #ฟิล์มที่ล้อขาวๆ ♬ เสียงต้นฉบับ – Popnice

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 13:48 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

