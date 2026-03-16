ข่าวอาชญากรรม

สรุปคดี มดออย โดนโจรยกตู้เซฟ 250 กก. หายปริศนาจากคอนโด ฉกทรัพย์กว่า 3 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 15:23 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 15:23 น.
มดออย โวยคอนโดหรูโคราช โจรยกตู้เซฟ 250 กก. ฉกทรัพย์กว่า 3 ล้านบาท

อินฟลูเอนเซอร์สายอาหาร “มดออย” แจ้งความตู้เซฟหายจากคอนโดหรูกลางโคราช โจรฉกทองคำ 35 บาทและพระเครื่องรวมกว่า 3 ล้านบาท สังคมตั้งคำถามคนร้ายขนตู้เซฟยักษ์ลงจากตึกได้อย่างไรโดยไร้ร่องรอย

มดออย หรือ น.ส.พรรณ รายเข็ม อินฟลูเอนเซอร์สายอาหารวัย 33 ปี เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เธอพบว่าตู้เซฟขนาดใหญ่หายไปจากห้องพักในคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองนครราชสีมา เหตุการณ์นี้สร้างความสงสัยให้กับสังคมอย่างมากเนื่องจากลักษณะการก่อเหตุที่ผิดปกติ

ทรัพย์สินสูญหายกว่า 3 ล้านบาท

ตู้เซฟใบนี้มีความสูง 1.28 เมตรและมีน้ำหนักประมาณ 250 กิโลกรัม ภายในตู้เซฟมีทรัพย์สินมีค่าหลายรายการ ทรัพย์สินที่หายไปประกอบด้วยทองคำแท่งน้ำหนักรวม 35 บาท (แบ่งเป็นแท่งละ 10 บาท 2 แท่ง, แท่งละ 5 บาท 2 แท่ง และแท่งละ 1 บาท 5 แท่ง) นอกจากนี้ยังมีเลสหลวงพ่อรวยเลี่ยมทองและเหรียญหลวงพ่อคูณเลี่ยมกรอบทอง ผู้เสียหายประเมินมูลค่าความเสียหายรวมมากกว่า 3 ล้านบาท

ผู้เสียหายเห็นตู้เซฟครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เธอตรวจพบการสูญหายในเวลาประมาณ 23.30 น. ของวันที่ 14 มีนาคม 2569 ตู้เซฟใบนี้ไม่ได้ตั้งโชว์อยู่ด้านนอก ผู้เสียหายซ่อนตู้เซฟไว้ภายในตู้บิวต์อินอย่างมิดชิด ผู้เสียหายระบุว่ากุญแจห้องมีเพียง 2 ชุด เธอและแฟนเก็บไว้ 1 ชุด และเธอฝากกุญแจอีก 1 ชุดไว้กับนิติบุคคลของคอนโดมิเนียม

โจรขึ้นคอนโดโคราช! มดออย อินฟลูฯ ดังสูญตู้เซฟ 3 ล้าน จี้ตำรวจเร่งล่าตัว
Tramod_Phan

3 คำถามปริศนาของคดีนี้

ลักษณะการก่อเหตุแสดงให้เห็นว่าคนร้ายมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดี คดีนี้ทิ้งคำถามสำคัญ 3 ข้อให้สังคมและตำรวจร่วมกันหาคำตอบ ได้แก่

1. คนร้ายใช้วิธีใดขนย้ายตู้เซฟน้ำหนัก 250 กิโลกรัมออกจากคอนโดมิเนียม

2. ทำไมคนร้ายสามารถเปิดประตูห้องเข้าไปได้โดยไม่มีร่องรอยการงัดแงะ

3. ระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดของคอนโดมิเนียมมีช่องโหว่ตรงจุดใด

นิติบุคคลคอนโดมิเนียมส่งมอบไฟล์กล้องวงจรปิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบภาพและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

เกิดอะไรขึ้น? มดออย อินฟลูฯ สายอาหารโดนยกตู้เซฟ 3 ล้านกลางคอนโดโคราช
Tramod_Phan

ข่าวล่าสุด
ป.ป.ช. ชี้มูล อดีตผู้ว่าฯ &quot;จำเริญ&quot; รวยผิดปกติ 321 ล้าน จ่อชงศาลยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดิน ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ชี้มูล อดีตผู้ว่าฯ “จำเริญ” รวยผิดปกติ 321 ล้าน จ่อชงยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดิน

2 นาที ที่แล้ว
ประชาธิปัตย์ อธิบายเหตุผลงดออกเสียงเลือกประธานสภา ข่าวการเมือง

ประชาธิปัตย์ ยก 4 เหตุผล “งดออกเสียงเลือกประธานสภา” แอบติงปชน.

18 นาที ที่แล้ว
ธนาคารกรุงไทยประกาศผลสลากดิจิทัล L6 และสลาก N3 ประจำงวด 16 มีนาคม 2569 บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ กวาดเงินรางวัลรวม 180 ล้านบาท ตรวจหวย

ตรวจหวย L6 แอปเป๋าตัง 16 มี.ค. 69 สลากดิจิทัลแตก 180 ล้าน รางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ

19 นาที ที่แล้ว
ผ่าสมรภูมิอสังหาฯ ปี 2569 ซื้อบ้าน คอนโด ยังไงให้รอด กลางสงครามอิหร่าน เศรษฐกิจ

ผ่าสมรภูมิอสังหาฯ ปี 2569 ซื้อคอนโด ยังไงให้รอด กลางสงครามอิหร่าน

24 นาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

25 นาที ที่แล้ว
ดิ๊งค์ กมลชนก ลูกสาวสุรชัย สมบัติเจริญ บันเทิง

“ดิ๊งค์” ลูกสาวคนเล็ก สุรชัย สมบัติเจริญ ฝากถึงพ่อทั้งน้ำตา ขอให้จบเพียงเท่านี้

44 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา&quot; อดีตผู้ว่าฯ แดนใต้ 4 จังหวัด ผลงานเพียบ ข่าวการเมือง

ประวัติ “จำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา” อดีตผู้ว่าราชการ 4 จังหวัด ภาคใต้ ผลงานเพียบ

47 นาที ที่แล้ว
มดออย โวยคอนโดหรูโคราช โจรยกตู้เซฟ 250 กก. ฉกทรัพย์กว่า 3 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

สรุปคดี มดออย โดนโจรยกตู้เซฟ 250 กก. หายปริศนาจากคอนโด ฉกทรัพย์กว่า 3 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธานสภา เผยโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 19 มี.ค. ลุ้น “อนุทิน” 292 เสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวสู้มะเร็ง โหมงานหวังเลี้ยงครอบครัว ท้องเสียรุนแรงช็อกดับลำพัง ข่าวภูมิภาค

สาวสู้มะเร็ง โหมงานหวังเลี้ยงครอบครัว ท้องเสียรุนแรงช็อกดับลำพัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลงยับ! ไรเดอร์ ด่าผู้โดยสารอ้วน อ้างรถหนักขับยาก เจอสวนกลับ &quot;พี่ก็ไม่ได้ผอม&quot; ข่าว

ทัวร์ลงยับ! ไรเดอร์ ด่าผู้โดยสารอ้วน หนักรถขับยาก เจอสวนกลับ “พี่ก็ไม่ได้ผอม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยดิจิทัล L6 เป๋าตัง 16 มี.ค. 69 ตรงเป๊ะ วันดิถีธงชัย ตรวจหวย

ตรวจหวยดิจิทัล L6 เป๋าตัง 16 มี.ค. 69 ตรงเป๊ะ วันดิถีธงชัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง &quot;โสภณ&quot; ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ &quot;มัลลิกา-เลิศศักดิ์&quot; รองประธานสภาฯ ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “โสภณ ซารัมย์” ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ พร้อมด้วย รองประธานสภาฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอ็คมี่ วรวัฒน์ ฟ้องหมิ่น อี้ แทนคุณ ปมแฉหลอกลงทุนคริปโตสูญ 1.3 พันล้าน ข่าว

แอ็คมี่ วรวัฒน์ ฟ้องหมิ่น อี้ แทนคุณ ปมแฉหลอกลงทุนคริปโตสูญ 1.3 พันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โป๊ะแตก? คลิปเนทันยาฮูจิบกาแฟสยบข่าวตาย AI Grok ฟันธงเป็น ดีปเฟก ข่าวต่างประเทศ

โป๊ะแตก? คลิป เนทันยาฮู จิบกาแฟสยบข่าวตาย AI Grok ฟันธงเป็น ดีปเฟก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤต กองทุนน้ำมันฯ ติดลบทะลุ 1.2 หมื่นล้านบาท เซ่นพิษพยุงราคา เศรษฐกิจ

แดงเถือก! กองทุนน้ำมันฯ ติดลบทะลุ 1.2 หมื่นล้านบาท เซ่นพิษพยุงราคา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จิ้งจอกแดง หลงเข้าไปในเรือ เดินทางจากอังกฤษ-สหรัฐฯ ไกล 5 พันกิโลฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ต้าห์อู๋-ออฟโรด&quot; น้อมรับผิด หลังดรามา โคฟซีนถ่ายใต้กระโปรง ตามซีรีส์ชื่อดัง บันเทิง

“ต้าห์อู๋-ออฟโรด” น้อมรับผิด หลังดรามา โคฟซีนแอบถ่ายใต้กระโปรง ตามซีรีส์ชื่อดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินฟลูฯ มวยสตรีท เหลืออด! โพสต์โวยทุเรศสุดตั้งแต่เห็นวงการนี้มา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย N3 งวด 16 มี.ค. 69 เช็กสลากตัวเลขสามหลัก ต้อนรับวันดิถีธงชัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด กองทัพอิสราเอล สังหาร 13 ศพในกาซา เด็กน้อย หญิงท้องแฝด ไม่รอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ สั่งงดดูงานต่างประเทศ ประหยัดงบช่วยเหลือด้านวิกฤติพลังงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
20 ลูกเรือมยุนารี ข่าว

ภรรยา 1 ใน 20 ลูกเรืออุ้มลูกร้อเก้อ-ไม่ได้พบสามี จนท.ไม่แจ้งรายละเอียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติเลขเด็ดหนังสือพิมพ์ 16 มี.ค. ย้อนหลัง 3 ปี วิเคราะห์เลขชน เลขเด็ด

สถิติเลขเด็ดหนังสือพิมพ์ 16 มี.ค. ย้อนหลัง 3 ปี วิเคราะห์เลขชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย-อังกฤษ ปฏิเสธคำขอ “ทรัมป์” ส่งเรือรบที่ช่องแคบฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป.ป.ช. ชี้มูล อดีตผู้ว่าฯ &quot;จำเริญ&quot; รวยผิดปกติ 321 ล้าน จ่อชงศาลยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดิน

ป.ป.ช. ชี้มูล อดีตผู้ว่าฯ “จำเริญ” รวยผิดปกติ 321 ล้าน จ่อชงยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดิน

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
ประชาธิปัตย์ อธิบายเหตุผลงดออกเสียงเลือกประธานสภา

ประชาธิปัตย์ ยก 4 เหตุผล “งดออกเสียงเลือกประธานสภา” แอบติงปชน.

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
ธนาคารกรุงไทยประกาศผลสลากดิจิทัล L6 และสลาก N3 ประจำงวด 16 มีนาคม 2569 บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ กวาดเงินรางวัลรวม 180 ล้านบาท

ตรวจหวย L6 แอปเป๋าตัง 16 มี.ค. 69 สลากดิจิทัลแตก 180 ล้าน รางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
ผ่าสมรภูมิอสังหาฯ ปี 2569 ซื้อบ้าน คอนโด ยังไงให้รอด กลางสงครามอิหร่าน

ผ่าสมรภูมิอสังหาฯ ปี 2569 ซื้อคอนโด ยังไงให้รอด กลางสงครามอิหร่าน

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
