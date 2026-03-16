สรุปคดี มดออย โดนโจรยกตู้เซฟ 250 กก. หายปริศนาจากคอนโด ฉกทรัพย์กว่า 3 ล้าน
อินฟลูเอนเซอร์สายอาหาร “มดออย” แจ้งความตู้เซฟหายจากคอนโดหรูกลางโคราช โจรฉกทองคำ 35 บาทและพระเครื่องรวมกว่า 3 ล้านบาท สังคมตั้งคำถามคนร้ายขนตู้เซฟยักษ์ลงจากตึกได้อย่างไรโดยไร้ร่องรอย
มดออย หรือ น.ส.พรรณ รายเข็ม อินฟลูเอนเซอร์สายอาหารวัย 33 ปี เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เธอพบว่าตู้เซฟขนาดใหญ่หายไปจากห้องพักในคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองนครราชสีมา เหตุการณ์นี้สร้างความสงสัยให้กับสังคมอย่างมากเนื่องจากลักษณะการก่อเหตุที่ผิดปกติ
ทรัพย์สินสูญหายกว่า 3 ล้านบาท
ตู้เซฟใบนี้มีความสูง 1.28 เมตรและมีน้ำหนักประมาณ 250 กิโลกรัม ภายในตู้เซฟมีทรัพย์สินมีค่าหลายรายการ ทรัพย์สินที่หายไปประกอบด้วยทองคำแท่งน้ำหนักรวม 35 บาท (แบ่งเป็นแท่งละ 10 บาท 2 แท่ง, แท่งละ 5 บาท 2 แท่ง และแท่งละ 1 บาท 5 แท่ง) นอกจากนี้ยังมีเลสหลวงพ่อรวยเลี่ยมทองและเหรียญหลวงพ่อคูณเลี่ยมกรอบทอง ผู้เสียหายประเมินมูลค่าความเสียหายรวมมากกว่า 3 ล้านบาท
ผู้เสียหายเห็นตู้เซฟครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เธอตรวจพบการสูญหายในเวลาประมาณ 23.30 น. ของวันที่ 14 มีนาคม 2569 ตู้เซฟใบนี้ไม่ได้ตั้งโชว์อยู่ด้านนอก ผู้เสียหายซ่อนตู้เซฟไว้ภายในตู้บิวต์อินอย่างมิดชิด ผู้เสียหายระบุว่ากุญแจห้องมีเพียง 2 ชุด เธอและแฟนเก็บไว้ 1 ชุด และเธอฝากกุญแจอีก 1 ชุดไว้กับนิติบุคคลของคอนโดมิเนียม
3 คำถามปริศนาของคดีนี้
ลักษณะการก่อเหตุแสดงให้เห็นว่าคนร้ายมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดี คดีนี้ทิ้งคำถามสำคัญ 3 ข้อให้สังคมและตำรวจร่วมกันหาคำตอบ ได้แก่
1. คนร้ายใช้วิธีใดขนย้ายตู้เซฟน้ำหนัก 250 กิโลกรัมออกจากคอนโดมิเนียม
2. ทำไมคนร้ายสามารถเปิดประตูห้องเข้าไปได้โดยไม่มีร่องรอยการงัดแงะ
3. ระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดของคอนโดมิเนียมมีช่องโหว่ตรงจุดใด
นิติบุคคลคอนโดมิเนียมส่งมอบไฟล์กล้องวงจรปิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบภาพและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: