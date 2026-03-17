แม่สอดเดือด! คนไทยโวยไม่ได้เติมน้ำมัน แต่รถพม่าผ่านฉลุย โซเชียลเฉลยอีกมุม
คลิปไวรัล คนไทยเติมน้ำมันที่แม่สอด จ.ตาก ไม่ได้ แต่รถพม่าเติมฉลุย จี้รัฐบาลตรวจสอบ-แก้ปัญหาด่วน ล่าสุดชาวเน็ตเผยข้อมูลอีกด้าน เป็นรถกู้ชีพส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.แม่สอด
วิกฤติน้ำมันทำประชาชนเดือดร้อนหนัก ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเผยคลิปนาทีไปใช้บริการปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง แต่ไม่สามารถเติมน้ำมันได้ ขณะที่รถอีกคันป้ายทะเบียนประเทศพม่ากำลังเติมน้ำมันอยู่ ฝั่งเจ้าของโพสต์สงสัยว่าเหตุใดคนไทยถึงเติมน้ำมันไม่ได้ แต่ต่า่งชาติสามารถเข้ามาใช้บริการได้
เจ้าของโพสต์ เผยแพร่คลิปนาทีขณะพูดคุยกับชายชาวพม่า โดยถามหาเหตุผลที่อีกฝ่ายเข้ามาเติมน้ำมันในปั๊มประเทศไทย จั้งที่ป้ายทะเบียนรถเป็นของประเทศพม่า พร้อมระบุแคปชั่นว่า “สังคมลองพิจารณาดูว่าทำไมรถพม่าเติมน้ำมันได้..คนไทยแท้ ๆ วิ่งหาเติมน้ำมัน”
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวโซเชียลต่างออกมาแสดงความเห็นในมุมมองต่าง ๆ ส่วนใหญ่แนะนำให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการ พร้อมออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำมันโดยด่วน
“รัฐบาลปัญหาเป็นเรื่องที่ควรแก้ไข ถามจริง ๆ แก้ไขได้มั้ย เรื่องน้ำมันถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ควรพิจารณาได้แล้ว”
“แจ้งตำรวจตรวจสอบเลยครับ หาสาเหตุ”
“พาณิชย์จังหวัด เจ้าหน้าที่พลังงานเขต และที่ประจำในจังหวัดตากช่วยตรวจสอบด่วน ปั๊มน้ำมันไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าประจำ คำว่าปั๊มบริการเติมน้ำมันต้องไม่เลือกลูกค้า”
ขณะที่ความเห็นอีกมุมหนึ่งมองว่าที่สาเหตุที่รถตู้ของชายชาวพม่าเติมน้ำมันได้ เพราะเป็นรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ต้องใช้ทันที จึงสามารถเติมน้ำมันได้มากกว่ารถยนต์ส่วนตัวในวิกฤติน้ำมันเช่นนี้ รวมทั้งมีผู้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถกู้ชีพที่เข้ามาส่งเคสฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
