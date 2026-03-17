ย้อนคดี “โตเกียวเกิร์ล-Cheerio” โกง RoV ซีเกมส์ 2025 หลังศาลจำคุก 6 เดือน
ย้อนแฟ้มคดี โตเกียวเกิร์ล-Cheerio โกง RoV ซีเกมส์ 2025 หลัง ศาลแขวงปทุมวันพิพากษาคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ อดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยจ้างเล่นแทน (Ghosting) ชี้ทำเสียชื่อเสียงประเทศเจ้าภาพ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2569 ที่ศาลแขวงปทุมวัน ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการคดีศาลแขวง 6 (ปทุมวัน) เป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.ณภัทร วราสินธ์ หรือ โตเกียวเกิร์ล (Tokyogurl) อายุ 29 ปี อดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย และนายไชยโย หรือ Cheerio อายุ 23 ปี เกมเมอร์ชื่อดัง ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-2
จำเลยทั้งสองถูกฟ้องในความผิดฐานร่วมกันล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ แล้วนำไปเปิดเผยโดยมิชอบ และร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกัน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 5, 6 และ 7
ศาลแขวงปทุมวันพิพากษาจำคุกจำเลยทั้งสอง 6 เดือน ไม่รอลงอาญา เนื่องจากการกระทำส่งผลรุนแรงต่อความน่าเชื่อถือในการคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ต และส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ แต่เนื่องจากจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ศาลลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ 3 เดือน และเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขัง 3 เดือน
จุดเริ่มต้น จับได้คาสนามซีเกมส์
เหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ระหว่างการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รายการ Arena of Valor (RoV) ประเภททีมหญิง ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในแมตช์ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนาม กรรมการตรวจพบการทุจริต
น.ส.ณภัทร ส่งรหัสผ่านระบบการแข่งขันให้นายไชยโย ล็อกอินเข้าเล่นแทนจากภายนอก ในลักษณะที่เรียกว่า “Ghosting” หรือ “ร่างทรง” คือการให้คนอื่นบังคับเกมแทนนักกีฬาตัวจริง
แต่เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคทำให้ส่งรหัสไม่ได้ในรอบที่สอง ประกอบกับกรรมการตรวจพบความผิดปกติจากการใช้โปรแกรม Discord จึงสั่งระงับการแข่งและตัดสิทธิ์ทีมชาติไทยทันที
ทีม RoV หญิงไทยต้องถอนตัวจากการแข่งขันทั้งชุดเพื่อแสดงสปิริต สร้างความเสื่อมเสียให้กับไทยทั้งในวงการอีสปอร์ตและในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
จ้างเล่นแทนมากว่า 3 ปี ค่าจ้างครั้งละ 300-500 บาท
ในเดือนมกราคม 2569 Cheerio ออกมายอมรับว่าตนเป็นผู้ที่บังคับเกมให้กับ Tokyogurl พร้อมยอมรับผิดและขอโทษทุกฝ่าย
จากการสอบสวน นายไชยโยให้การว่าเข้าไปเล่นเกมแทน น.ส.ณภัทร ตั้งแต่ก่อนการคัดเลือกเข้าสังกัดทีมอีสปอร์ตและทีมชาติไทย โดยมีการว่าจ้างกัน ครั้งละ 300-500 บาท บางเดือนมีการจ้างหลายครั้ง รวมระยะเวลากว่า 3 ปี
ข้อมูลนี้หมายความว่าฝีมือที่ทำให้ น.ส.ณภัทร ผ่านการคัดเลือกติดทีมชาติ ไม่ใช่ฝีมือของเธอทั้งหมด Tokyogurl สัญญาจะให้ iPhone รุ่นใหม่แก่ Cheerio หากทีมคว้าเหรียญทองในซีเกมส์
ปฏิบัติการ ‘Ghost Buster’ กองปราบฯ บุกจับ
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 กองบังคับการปราบปราม โดย พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พร้อมด้วยนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ “Ghost Buster ปราบร่างทรงซีเกมส์”
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น 3 จุดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ในพื้นที่ จ.นนทบุรี และ จ.นครพนม พร้อมยึดหลักฐานมัดตัวทั้งข้อมูล IP Address และบันทึกสนทนาการวางแผนทุจริต
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ ระบุว่าการทุจริตครั้งนี้ไม่ใช่แค่การโกงเกมแบบธรรมดา แต่เป็นอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของประเทศไทย
ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จากนั้นวันที่ 6 ก.พ. 2569 พนักงานสอบสวนนำตัวส่งพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 6 (ปทุมวัน) เพื่อส่งฟ้องศาลแขวงปทุมวัน
บทลงโทษทางวินัยกีฬา แบนตลอดชีพ
นอกเหนือจากโทษทางอาญา ทั้ง Tokyogurl และ Cheerio ยังถูกลงโทษทางวินัยกีฬาอย่างหนัก นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยมีคำสั่งแบน น.ส.ณภัทร ตลอดชีพ ส่วนนายไชยโยแม้ไม่ใช่นักกีฬาในสังกัด แต่ถูกขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าร่วมภารกิจของสมาคมตลอดชีพเช่นกัน
Garena ผู้จัดจำหน่ายเกม RoV ประกาศแบน Tokyogurl ออกจากทุกการแข่งขัน RoV ทุกรายการตลอดชีวิต ขณะที่สังกัดทีม TALON ยกเลิกสัญญาทันทีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568
ไทม์ไลน์คดี โตเกียวเกิร์ล-Cheerio โกง RoV ซีเกมส์
15 ธ.ค. 2568 — กรรมการจับได้ระหว่างแข่ง RoV ประเภทหญิง ไทย vs เวียดนาม ที่ศาลาพระเกี้ยว ตัดสิทธิ์ทีมชาติไทยทันที
16 ธ.ค. 2568 — ทีม RoV หญิงไทยถอนตัวจากซีเกมส์ทั้งชุด / Garena แบน Tokyogurl ตลอดชีวิต / ทีม TALON ยกเลิกสัญญา
17 ธ.ค. 2568 — สมาคมกีฬาอีสปอร์ตฯ แถลงข่าวเปิดเผยเบื้องหลัง
ม.ค. 2569 — Cheerio ออกมายอมรับผ่าน TikTok ว่าเป็น “ร่างทรง” เล่นแทน Tokyogurl
4 ก.พ. 2569 — กองปราบฯ เข้าตรวจค้น 3 จุดใน จ.นนทบุรี และ จ.นครพนม
5 ก.พ. 2569 — แจ้งข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จำเลยทั้งสองรับสารภาพ
6 ก.พ. 2569 — ส่งฟ้องศาลแขวงปทุมวัน
13 ก.พ. 2569 — กองปราบฯ แถลงผลปฏิบัติการ “Ghost Buster”
17 มี.ค. 2569 — ศาลแขวงปทุมวันพิพากษาจำคุก 6 เดือน สารภาพลดเหลือ 3 เดือน เปลี่ยนเป็นกักขัง 3 เดือน
คดีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่การทุจริตในอีสปอร์ตระดับนานาชาติในไทยถูกดำเนินคดีอาญาจนมีคำพิพากษา การจับกุมครั้งนี้เป็นการดำเนินคดีอาญาที่หาได้ยากในวงการเกมแข่งขัน ซึ่งปกติการโกงมักจบลงที่การแบนเท่านั้น และยังเป็นการตั้งบรรทัดฐานว่าการจ้างเล่นแทน (Ghosting) ในการแข่งขันที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ อาจเข้าข่ายความผิดอาญาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ไม่ใช่เพียงผิดกติกาแข่งขัน และผู้กระทำอาจต้องรับโทษจำคุกจริง แม้จะได้รับการลดโทษจากการรับสารภาพแล้วก็ตาม
