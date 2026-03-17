ข่าวการเมือง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก ‘อติรุจ’ 1 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา ในความผิดฐาน ม.112 กรณีตะโกนใส่ขบวนเสด็จ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 10:37 น.
ผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ชี้พฤติการณ์ขัดขวางตำรวจชัดเจน ไม่อนุญาตให้รอลงอาญา ล่าสุดจำเลยวางหลักทรัพย์ 4.5 แสนบาท ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อสู้คดีต่อในชั้นศาลสูงสุด

วันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 13.00 น. ศาลอาญากรุงเทพใต้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีของ อติรุจ (สงวนนามสกุล) โปรแกรมเมอร์อายุ 29 ปี อัยการฟ้องอติรุจในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้กำลังประทุษร้าย ตามมาตรา 138 วรรคสอง

ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจำคุก 1 ปี 8 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ต่อมาเวลา 16.14 น. ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งอนุญาตให้อติรุจประกันตัวในชั้นฎีกา ศาลกำหนดให้วางหลักทรัพย์รวม 450,000 บาท อติรุจวางเงินเพิ่มจากชั้นอุทธรณ์อีก 150,000 บาท โดยศาลไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จึงปล่อยตัวอติรุจให้เดินทางกลับบ้านพร้อมครอบครัว

ย้อนเหตุการณ์คดีตะโกนใส่ขบวนเสด็จ

คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 18.00 น. ขณะรถขบวนเสด็จของรัชกาลที่ 10 และพระราชินี เคลื่อนออกจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อติรุจตะโกนใส่ขบวนรถว่า ไปไหนก็เป็นภาระ

เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารบริเวณนั้นเข้าควบคุมตัวอติรุจไปยังห้องพักภายในศูนย์ประชุมฯ จากนั้นตำรวจ สน.ลุมพินี รับตัวไปแจ้งข้อหาตามมาตรา 112 และข้อหาขัดขวางเจ้าพนักงาน ตำรวจระบุว่าอติรุจใช้เท้าถีบตำรวจขณะจับกุมจนได้รับบาดเจ็บ

อัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 อติรุจรับสารภาพข้อหามาตรา 112 แต่ปฏิเสธข้อหาขัดขวางเจ้าพนักงาน อติรุจอ้างว่าเจ้าหน้าที่ใส่ชุดนอกเครื่องแบบและไม่แสดงบัตร จึงไม่ทราบว่าเป็นตำรวจ

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าอติรุจมีความผิด ศาลลงโทษจำคุกข้อหามาตรา 112 จำนวน 1 ปี 6 เดือน (ลดโทษแล้ว) และจำคุกข้อหาขัดขวางเจ้าพนักงาน 2 เดือน รวมโทษจำคุก 1 ปี 8 เดือน โดยไม่รอลงอาญา อติรุจจึงยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลยกฟ้องข้อหาขัดขวางเจ้าพนักงานและขอให้รอการลงโทษ

เหตุผลที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุก

การอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันนี้ มีประชาชนและตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคมมาร่วมรับฟังประมาณ 17 คน ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นสรุปคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ในประเด็นสำคัญ ดังนี้

  • ประเด็นขัดขวางเจ้าพนักงาน ศาลอุทธรณ์เห็นว่า วันเกิดเหตุอติรุจทราบดีว่าบุคคลที่เข้าควบคุมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดบัตรประจำตัวและเข้ามาพูดคุยสั่งให้อติรุจนั่งลง แต่อติรุจขัดขืนและใช้เท้าถีบเพื่อพยายามหลบหนีจนตำรวจบาดเจ็บ คำอ้างของจำเลยที่ว่าไม่ทราบว่าเป็นตำรวจจึงเป็นคำกล่าวอ้างลอยๆ ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องกับศาลชั้นต้นว่าจำเลยมีความผิดจริง
  • ประเด็นขอให้รอการลงโทษ ศาลอุทธรณ์พิจารณาจากภาพบันทึกเหตุการณ์พบว่า อติรุจมีท่าทีต่างจากประชาชนทั่วไป ไม่ยอมนั่งลง ไม่ทำความเคารพ ถอดหน้ากากอนามัย และตะโกนใส่ขบวนรถ ศาลมองว่าอติรุจจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ย่อมรู้ผิดชอบชั่วดี ศาลชั้นต้นลงโทษในอัตราต่ำสุดตามกฎหมายแล้ว จึงไม่มีเหตุให้ลดโทษหรือรอลงอาญา

หลังศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ศาลสวมกุญแจมืออติรุจและนำตัวไปคุมขังที่ห้องขังใต้ถุนศาล เพื่อรอคำสั่งประกันตัวชั้นฎีกา ก่อนที่ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในช่วงเย็นของวันเดียวกัน

ที่มา: ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

กัมพูชาเปิดปั๊มน้ำมัน 1,600 แห่ง ดีเซลพุ่ง 66% หลังวิกฤตตะวันออกกลาง

35 วินาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ลูกชาย ป.5 ถูกครูคณิตฯ บิดหูจนอักเสบ-ไข้ขึ้น แม่โวยคดีไม่คืบแถมไม่เคยขอโทษ

6 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

จับตาวันนี้! ศาลพิพากษา “Tokyogurl-Cheerio” คดีร่างทรง ROV ซีเกมส์

7 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าออสการ์ ทีมงานเกาหลีโดนตัดจบสปีช ซ้ำเปิดเพลงไล่ จวกยับเหยียดเอเชีย

9 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

คร่า 400 ชีวิต ปากีสถานทิ้งบอมบ์ “รพ.บำบัดยาเสพติด” ในคาบูล

15 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ในหลวง-พระราชินี ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว กระชับสัมพันธ์ไทย-ลาว ครบ 75 ปี

16 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก 'อติรุจ' 1 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา ในความผิดฐาน ม.112 กรณีตะโกนใส่ขบวนเสด็จ

21 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

อัฟกาฯ กล่าวหา ปากีฯ ยิงขีปนาวุธใส่โรงพยาบาล ตายพุ่ง 400 ศพ

22 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ประกาศขู่ยึด คิวบา ลั่นจะทำอะไรก็ได้ที่ต้องการ หลังเกิดวิกฤตไฟดับทั้งประเทศ

27 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

“ศุภจี” มั่นใจคุมราคาสินค้า 59 ชนิดอยู่ เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชน

42 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวภูมิภาค

ปั๊มน้ำมันสายหลักขึ้นป้าย “น้ำมันหมดทุกชนิด” สาวขี่จยย.ข้ามอำเภอ มาเจอแทบทรุด

46 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

มัม ลาโคนิค กลัวมาก ป่วยตับแข็ง ทั้งที่เลิกเหล้า-บุหรี่ 10 ปี เผยต้นตอช็อกหนัก

49 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ยูเออี ปิดน่านฟ้าชั่วคราว สกัดขีปนาวุธ-โดรนโจมตีคลังน้ำมันฟูไจราห์ ล่าสุด เปิดตามปกติแล้ว

51 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

ลูกค้าใจหาย บุฟเฟต๊อกบกกีเจ้าดัง แจ้งปิดสาขาสิ้นเดือนมี.ค. หลังเปิดให้บริการกว่า 6 ปี

53 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

“โตโน่ ภาคิน” ประกาศลาออกประธาน “ขอนแก่น FC” เลื่อนชั้นไม่สำเร็จ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ช็อกวงการ! ผู้บริหารสาว กางผลแล็บอาหารเสริมตัวดัง เคลมแรงแต่พบโปรตีนแค่ 8.59%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เลื่อนเยือนจีนคุย “สีจิ้นผิง” อ้างติดสงครามตะวันออกกลาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

แม่เกตุ แม่ของเจนนี่ รัชนก เปิดตัวรักครั้งใหม่ อวดโมเมนต์พร้อมแคปชั่นหวานจนน่าอิจฉา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ไผ่ ลิกค์ จี้ รมว.พลังงาน แก้วิกฤตน้ำมัน ผุดสายด่วนช่วยผู้ป่วยกำแพงเพชร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 17 มี.ค. 69 เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ 5 ปั๊มใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวอาชญากรรม

เตือนภัย อย่าหลงกลแค่แอดไลน์รับของแจกฟรี เปิด 4 สิ่งใช้ลวงเหยื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

“หมอวรงค์” อัดคลิปท้า “ไอซ์ รักชนก” ยกเลิกอาหารสภาฟรี ไม่ใช่แค่ตัดงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวภูมิภาค

เร่งค้นหาร่าง ครูสาววัย 25 รร.ดังภูเก็ตตกสะพานสารสิน ญาติรอด้วยความหวัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

“สส.พิษณุโลก” ยันน้ำมันไม่ขาดแคลน เทียบตู้ ATM คนตกใจแห่ถอนเงินหมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

กองทุนน้ำมัน เพิ่มเงินอุดหนุน “น้ำมันดีเซล” ป้องกันราคาทะลุ 30 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

กัมพูชาเปิดปั๊มน้ำมัน 1,600 แห่ง ดีเซลพุ่ง 66% หลังวิกฤตตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ลูกชาย ป.5 ถูกครูคณิตฯ บิดหูจนอักเสบ-ไข้ขึ้น แม่โวยคดีไม่คืบแถมไม่เคยขอโทษ

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

จับตาวันนี้! ศาลพิพากษา “Tokyogurl-Cheerio” คดีร่างทรง ROV ซีเกมส์

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ดราม่าออสการ์ ทีมงานเกาหลีโดนตัดจบสปีช ซ้ำเปิดเพลงไล่ จวกยับเหยียดเอเชีย

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
