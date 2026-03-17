“ศุภจี” มั่นใจคุมราคาสินค้า 59 ชนิดอยู่ เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชน
ศุภจี มั่นใจคุมราคาสินค้า 59 อยู่ เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชน ภายหลังสงครามะตัวออกกลางยังไม่สิ้นสุด
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ครม. ถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชน หลังราคาสินค้าเริ่มทยอยปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลพวงจากสงครามตะวันออกกลางนั้น ว่า จะพิจารณาทั้งระบบ โดยเฉพาะสินค้า อุปโภคและบริโภค
ในส่วนที่กระทรวงพาณิชย์ดูแล ถ้าจะขึ้นราคาต้องดูความถูกต้อง ซึ่งมีมาตรการที่ทำร่วมกันเช่นกระทรวงมหาดไทย รวมถึงพาณิชย์จังหวัด พลังงานจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดที่จะต้องลงพื้นที่ไปดูแล หากมีสินค้าควบคุมที่มีการขึ้นราคาเกินกว่ากำหนด จะต้องมีมาตรการที่ต้องไปดูแล สามารถชี้เป้าได้เลย ผ่านสายด่วนพาณิชย์ 1569
ปัจจุบันสินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์มีอยู่ 59 ประเภท เช่น สินค้าบริโภค อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม สินค้าในกำกับเช่น ราคาน้ำมัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ไม่ใช่ผู้กำหนดราคาแต่เป็นหน้าที่ของกระทรวงพลังงาน ได้ประกาศราคาหน้าปั๊ม หน้าโรงกลั่นอยู่ที่เท่าไหร่ กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปดูแลว่ามีการปรับขึ้นราคาเกินกว่ากำหนดหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดการกักตุน
นางศุภจี กล่าวอีกว่า ส่วนสินค้าที่กำกับในเรื่องโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ได้พูดคุยกัน ว่าจะมีการบริหารจัดการดูแลเรื่องโครงสร้างอย่างไร รวมถึงความสมเหตุสมผล ว่าจะขยับปรับเปลี่ยนหรือไม่ แต่ขณะนี้ราคาพลังงานยังไม่ได้ขึ้น แต่อาจเป็นการตื่นตระหนกของประชาชน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงานต้องไปดูแลในเรื่องนี้ เนื่องจากเรามีน้ำมันสำรอง
ในมุมเรื่องการดูแล หากมีการขยับตัวขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และทั่วโลกกำลังเป็นเช่นนั้น ก็ต้องพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลในการปรับขึ้นราคาสินค้า รวมถึงมาตรการเยียวยาที่จะต้องมีตามมา ผู้ประกอบการ และประชาชนต้องอยู่ได้ ต้องเดินร่วมกันไปทั้งระบบ การกดราคาผู้ประกอบการมากเกินไปจนเขาอยู่ไม่ได้ ก็จะส่งผลเรื่องการจ้างงาน
ดังนั้น มาตรการต้องดูแลควบคุมทั้งระบบ พร้อมทั้งขอให้รอผลการประชุมครม.วันนี้ ที่จะเสนอมาตรการให้พิจารณา ก่อนนำไปหารือในที่ประชุมศบก.ในเวลา 16.30 น วันนี้ ก่อนแถลงอย่างเป็นทางการ
