มัม ลาโคนิค กลัวมาก ป่วยตับแข็ง ทั้งที่เลิกเหล้า-บุหรี่ 10 ปี เผยต้นตอช็อกหนัก

มัม ลาโคนิค ช็อกผลตรวจพบป่วยตับแข็ง ทั้งที่เลิกเหล้า-บุหรี่มา 10 ปีแล้ว เผยต้นตอจากอาการไวรัสตับอักเสบซี ยอมรับวันรู้ผลกลัวมาก ปัจจุบันร่างกายปกติ เตรียมพบแพทย์ เม.ย.นี้
ส่งกำลังใจต่อเนื่องให้นักร้องแห่งยุค มัม ลาโคนิค ที่ล่าสุดออกมาแจ้งข่าวช็อกว่าแพทย์ตรวจพบอาการตับแข็ง ทำเอาไปไม่เป็น เพราะไม่ได้แตะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มานานนับ 10 ปีแล้ว เจ้าโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Mum Laconics หลังจากเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลราชวิถี โดยระบุสั้น ๆ ว่า “สรุป หมอบอกฉัน ตับแข็ง .. งงมาก! ไปไม่ถูกเลย”
ทันทีที่โพสต์ออกไป แฟนๆ ก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งความห่วงใย และ ขอให้ มัม ลาโคนิค หายจากอาการป่วยโดยไว เช่น “ค่อยๆ ดูแลรักษา เอาค่ะพี่ อาจจะไม่มีอะไรร้ายแรงก็ได้ เทคแคร์ ๆ นะคะ พี่มัม”, “เป็นกำลังใจนะครับพี่มัม ขอให้ฟื้นฟูหายเร็ว ๆ ครับพี่” และ “ถ้าเราอยู่ในความดูแลของแพทย์ ก็ไม่ต้องวิตกกังวลแล้วก็รักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง คุณพระรักษาให้ปลอดภัยดีทุกอย่าง กายใจเข้มแข็ง และแข็งแรงดีขึ้น ๆ ในทุก ๆ วันครับ”
ต้องบอกว่าที่ผ่านมา มัม ลาโคนิค ต้องต่อสู้กับปัญหาสุขภาพมาอย่างหนักและต่อเนื่องครับ ทั้งอาการไตวายและน้ำท่วมปอดที่รุนแรงจนต้องแอดมิตอยู่ในห้อง ICU นานเป็นเดือน ปัจจุบันเจ้าตัวก็ตั้งใจหันมาดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ยังเคยตรวจพบเส้นเลือดหัวใจตีบ 1 เส้น (ตีบ 2 จุด) จนต้องเข้ารับการผ่าตัดทำบอลลูนขยายหลอดเลือด
ล่าสุด ทางทีมข่าวไนน์เอ็นเตอร์เทนได้พูดคุยเพื่ออัปเดตอาการ ฝั่ง มัมได้เล่าถึงสาเหตุที่แท้จริงว่า ตนเองไปตรวจติดตามอาการโรคไวรัสตับอักเสบซีที่เป็นอยู่ตามปกติ แต่โรคนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งหรือตับแข็งได้อยู่แล้ว พอคุณหมอให้นำผลไปตรวจอัลตราซาวด์ก็พบว่ามีพังผืดพอกตับ
วินาทีที่รู้ผลยอมรับเลยว่ากลัวมาก ๆ และทำอะไรไม่ถูก แต่ก็ได้รับพลังบวกและกำลังใจจากชาวเน็ตที่เข้ามาบอกว่าโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ ทำให้มีกำลังใจสู้ขึ้นมาก
สำหรับขั้นตอนต่อไป แพทย์กำลังประเมินและหาแนวทางรักษาที่เหมาะสม โดยได้นัดหมายให้ไปพบอีกครั้งในวันที่ 20 เมษายนนี้ ปัจจุบันยังไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ แสดงออกมา ยังสามารถรับประทานอาหารได้ทุกอย่างตามปกติ และยืนยันว่าไม่ได้แตะเหล้าหรือบุหรี่มานาน 10 ปีแล้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: