ข่าวอาชญากรรม

เตือนภัย อย่าหลงกลแค่แอดไลน์รับของแจกฟรี เปิด 4 สิ่งใช้ลวงเหยื่อ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 09:26 น.
เตือนภัย อย่าหลงกลแค่แอดไลน์รับของแจกฟรี ได้ของมาใช้ฟรี ๆ ตกเป็นเหยื่อมิจฯ เงินเกลี้ยงบัญชี 4 ของฟรี ที่มิจฉาชีพมักใช้ล่อเหยื่อให้ติดกับ

วันที่ 17 มีนาคม 2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ที่บรรดาเหล่ามิจฉาชีพยังคงหาโอกาส ตลอดจนช่องว่างในทุกมิติเพื่อล่อลวงทรัพยืสินอันมีค่าของผู้บริสุทธิ โดยฉพาะกับอุบายหลอกแจกของฟรีเพื่อให้เหยื่อติดกับก่อนจะสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากตามมา

4 ของฟรี ที่มิจฉาชีพมักใช้ล่อเหยื่อให้ติดกับ

  1. ต้นไม้
  2. หนังสือ
  3. อาหารเสริม
  4. ชุดออกกำลังกาย

มิจจี้จะโพสต์ เชิญชวนในโซเชียลมีเดียแจกของฟรี หากมีใครหลงกลสนใจจะหลอกให้แอด LINE พูดคุยเชิญชวนลงทุน

5 สเต็ปสูบเงิน เริ่มจาก อันดับแรก ใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อ

จากนั้นชวนลงทุนทำให้เห็นว่า ได้รับผลตอบแทนในครั้งแรก ทั้งที่การลงทุนไม่มีอยู่จริง เสร็จแล้วจะออกอุบายต่อทันทีโดยการชวนลงทุนเพิ่ม แล้วอ้างว่า ถอนเงินไม่ได้ ยกเหตุผลติดขัดระบบผิดพลาด

ถึงตรงนี้จะบล็อกหนี หาย ทิ้งเหยื่อถูกหลอกโอนเงินลงทุนปลอม ๆ จนเงินเกลี้ยงบัญชี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจำเป็นต้องเน้นย้ำ ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

 

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

