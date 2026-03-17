เตือนภัย อย่าหลงกลแค่แอดไลน์รับของแจกฟรี เปิด 4 สิ่งใช้ลวงเหยื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ที่บรรดาเหล่ามิจฉาชีพยังคงหาโอกาส ตลอดจนช่องว่างในทุกมิติเพื่อล่อลวงทรัพยืสินอันมีค่าของผู้บริสุทธิ โดยฉพาะกับอุบายหลอกแจกของฟรีเพื่อให้เหยื่อติดกับก่อนจะสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากตามมา
4 ของฟรี ที่มิจฉาชีพมักใช้ล่อเหยื่อให้ติดกับ
- ต้นไม้
- หนังสือ
- อาหารเสริม
- ชุดออกกำลังกาย
มิจจี้จะโพสต์ เชิญชวนในโซเชียลมีเดียแจกของฟรี หากมีใครหลงกลสนใจจะหลอกให้แอด LINE พูดคุยเชิญชวนลงทุน
5 สเต็ปสูบเงิน เริ่มจาก อันดับแรก ใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อ
จากนั้นชวนลงทุนทำให้เห็นว่า ได้รับผลตอบแทนในครั้งแรก ทั้งที่การลงทุนไม่มีอยู่จริง เสร็จแล้วจะออกอุบายต่อทันทีโดยการชวนลงทุนเพิ่ม แล้วอ้างว่า ถอนเงินไม่ได้ ยกเหตุผลติดขัดระบบผิดพลาด
ถึงตรงนี้จะบล็อกหนี หาย ทิ้งเหยื่อถูกหลอกโอนเงินลงทุนปลอม ๆ จนเงินเกลี้ยงบัญชี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจำเป็นต้องเน้นย้ำ ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.
