โคตรระยำ! มิจฉาชีพบุกโรงเรียน หลอกเปิดซิมผีเด็ก 200 คน ชาวเน็ตจี้ถาม ครูปล่อยผ่านได้ยังไง
เพจ Drama-addict แฉ มิจฉาชีพบุกโรงเรียนหลอกเปิดซิมผีเด็ก 200 คนส่งคอลเซ็นเตอร์ อ้างทำโครงการให้ความรู้ก่อนแอบนำชื่อเด็กอายุต่ำสุด 9 ขวบเปิดซิมม้า ชาวเน็ตจี้ถามโรงเรียนปล่อยผ่านได้อย่างไร
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 แฟนเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์ข้อความระบุว่า “โคตรระยำ” พร้อมแชร์ข้อมูลจากเฟซบุ๊กของคุณ น้อง-ธัญญารัตน์ ถาม่อย ผู้สื่อข่าวที่ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมสุดเหิมเกริมของแก๊งสแกมเมอร์รูปแบบใหม่ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
โพสต์ต้นทางระบุพฤติการณ์อันโหดร้ายของมิจฉาชีพกลุ่มนี้ไว้อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้
มิจฉาชีพเข้าไปในโรงเรียนโดยอ้างว่าจะจัดทำโครงการเตือนภัยออนไลน์ และจะแจกซิมอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนฟรี
จากนั้น ผู้ก่อเหตุนำข้อมูลของเด็กนักเรียนไปเปิดซิมการ์ดผี แล้วนำไปขายต่อให้กับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อใช้หลอกลวงผู้เสียหายรายอื่น
สาเหตุสำคัญที่โรงเรียนหลงเชื่อและอนุญาตให้เข้ามาจัดกิจกรรม เนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นตัวแทนจำหน่าย (ดีลเลอร์) ของบริษัทเครือข่ายมือถือชื่อดัง มีซิมการ์ดจริง และมีกิจการจริง
(หมายเหตุ: ล่าสุดบริษัทเครือข่ายมือถือต้นสังกัดได้ยกเลิกสัญญากับดีลเลอร์รายนี้แล้ว พร้อมยืนยันว่าบริษัทกำลังยกระดับมาตรการยืนยันตัวตน หรือ KYC ให้เข้มงวดขึ้น)
ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนตกเป็นเหยื่อถูกนำชื่อไปเปิดซิมผีแล้วอย่างน้อย 200 คน โดยเหยื่อที่อายุน้อยที่สุดมีอายุเพียง 9 ขวบเท่านั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังทยอยปิดซิมการ์ดดังกล่าว และแยกการดำเนินคดีออกจากคดีบัญชีม้าหรือซิมม้าทั่วไป เนื่องจากเด็กนักเรียนตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวในสถานที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดอย่างโรงเรียน
ภายหลังข้อมูลนี้เผยแพร่ออกไป ประชาชนและชาวเน็ตต่างแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง ประเด็นสำคัญที่สังคมตั้งคำถามคือ ทางโรงเรียนปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนได้อย่างไรโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างรัดกุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาจำเป็นต้องออกมาชี้แจงและกำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเร่งด่วน
