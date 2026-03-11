บันเทิง

นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน แจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพ อ้างชื่อ-ตัดต่อคลิป ชวนเล่นพนันออนไลน์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 14:11 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 14:11 น.
ภาพจาก : มติชน

นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน แจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพ แอบอ้างชื่อ-ตัดต่อคลิปทำข่าวปลอม ก่อนชวนเล่นพนันออนไลน์ เตือนประชาชนอย่าเสียรู้คนพวกนี้

วันที่ 11 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 12.00 น. สำนักข่าว มติชน รายงานว่า นาวิน ต้าร์ พร้อมด้วยภรรยา ไฮโซน้ำหวาน พัสวี เดินทางมายังกองบังคับการตำสืบสวนสอบสวนอาชญากรทางเทคโนโลยี 1 อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ ติดต่อเข้าพบ พล.ต.ต.ศิวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 บก.สอท.1 และ ว่าที่ พ.ต.อ.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี ผกก.2 บก.สอท.1 เพื่อแจ้งความดำเนินคดี หลังถูกนำชื่อและรูปไปตัดต่อทำคลิปข่าวปลอม โปรโมตชักชวนเล่นเว็บพนันออนไลน์

นาวิน ต้าร์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า “ตนเพิ่งทราบเรื่องเมื่อประมาณ 2 วันที่ผ่านมา มีเพื่อนส่งคลิปและลิงก์มาให้ดู พบว่ามีการนำกระแสข่าวเกี่ยวกับตนและครอบครัวไปบิดเบือนเป็นข่าวปลอม เพื่อดึงดูดให้คนเข้าไปอ่าน ก่อนจะชักชวนให้เข้าไปเล่นการพนันออนไลน์

คลิปและข่าวปลอมดังกล่าวถูกเผยแพร่ในหลายแพลตฟอร์ม และมียอดเข้าชมจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อจิตใจของตนและครอบครัวด้วย จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อกลโกงลักษณะนี้”

