“ฮุนเซน” ต่อสายหาไทย วอนชาวเน็ตหยุดตัดต่อหน้าตน ใส่ในรากไม้ คล้ายโยนี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 08:27 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 08:27 น.
ฮุนเซน ต่อสายหาไทย วอนชาวเน็ตหยุดตัดต่อหน้าตน ใส่ในรากไม้ คล้ายโยนี ด้านไทยสวนกลับ ขอให้เขมรคุมสื่อและทหารหยุดพฤติกรรมยั่วยุ

วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารอาวุโส โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก สืบเนื่องจากที่กัมพูชาโพสต์ภาพอ้างว่าพบ เศียรพระในรากไม้ ในวัดแห่งหนึ่งของประเทศกัมพูชา ซึ่งคล้ายกับประเทศไทย สร้างความไม่พอใจให้กับชาวไทยนั้น

โดยผู้สื่อข่าวอาวุโส โพสต์ข้อความระบุว่า “ขออย่าทำ!!

“บิ๊กโก๋” เผย “ นายพลจัตวาเขมร ประสาน ขอเตือนสื่อไทย อย่า ลบหลู่ดูหมื่น ”สมเด็จฮุนเซน“ ทำภาพตัดต่อ โผล่ในรากไม้ ไม่เหมาะสม เผยไทยก็ขอสื่อเขมร หยุดบิดเบือนใส่ร้าย

จากกรณีที่มีการแชร์ภาพ“สมเด็จฮุนเซน” ในรากไม้ โดยพยายามทำให้มีลักษณะคล้าย” โยนี“ นั้น พลอากาศเอกประภาส สอนใจดี ผู้ช่วยผบ.ทอ.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสาร สถานการณ์ไทย- กัมพูชา เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากฝ่ายกัมพูชา ที่เป็นศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารฯ แจ้งความไม่สบายใจ ที่สื่อไทย ทำภาพตัดต่อ และ เผยแพร่ภาพ “สมเด็จฮุนเซน” ในรากไม้ เพราะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม

พลอากาศเอกประภาส ได้แจ้งไปว่า เราได้มีดูแลประสาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสื่อไทยอยู่แล้ว ส่วนในโซเชียลมีเดีย นั้นมีหลากหลาย ซึ่งทางการไทยก็ได้พยายามเตือนอยู่แล้ว และ มีการตรวจสอบว่าเป็นข่าวปลอมหรือไม่

ในขณะเดียวกัน ไทย ก็ขอให้กัมพูชาควบคุมดูแลสื่อกัมพูชาที่เสนอข่าวบิดเบือน รวมถึงพฤติกรรมของทหารกัมพูชาในโซเชียลมีเดีย ที่เป็นไปในลักษณะของการยั่วยุ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงใน Joint Statement แถลงการณ์ร่วม

พลอากาศเอกประภาส เผยว่า ฝ่ายกัมพูชาได้ให้นายทหารยศพลจัตวาเป็นผู้ประสานด้านศูนย์ข่าวสารระหว่างไทยกับกัมพูชา ตามข้อตกลง JS”

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

