แห่ขุด สถานทูตอิหร่านในไทย ขอรับเงินบริจาคคนไทย ตลกร้าย อีกแห่ง โพสต์ล้อคนไทยเรือโดนยิง

เผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 13:07 น.
สถานทูตอิหร่านประจำไทย เปิดบัญชีรับบริจาคด่วน ระดมทุนฟื้นฟูประเทศหลังสูญเสียผู้นำสูงสุด 3 วันต่อมา สถานทูตอิหร่านในแอฟริกาใต้ โพสต์ล้อลูกเรือไทย มยุรีนารี

จากกรณีดราม่า บัญชี X (Twitter) ทางการของสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ กำลังเผชิญเสียงวิจารณ์อย่างหนัก โพสต์ภาพลูกเรือชาวไทยขณะกำลังสละเรือบรรทุกสินค้า “มยุรี นารี” ที่ถูกอิหร่านโจมตีเมื่อวันที่ 11 มี.ค. ที่ผ่านมา พร้อมแคปชันตลกร้ายว่า “เมื่อคุณขับรถชนแล้วกลัวพ่อจนไม่กล้ากลับบ้าน… ช่องแคบฮอร์มุซ”

โพสต์ดังกล่าวจุดชนวนความไม่พอใจอย่างรุนแรงจากผู้ใช้งานทั่วโลก ชาวเน็ตต่างชาติรุมประณามว่า ไม่น่าเชื่อว่านี่คือบัญชีทางการของรัฐบาล การนำชีวิตและความเป็นความตายของแรงงานจากประเทศเป็นกลาง มาทำเป็นเรื่องตลกถือเป็นการกระทำที่ย่ำแย่มาก

ผู้ใช้งานชาวไทยเข้าไปคอมเมนต์เรียกร้องความรับผิดชอบ ชี้ชัดว่าชีวิตคนไทยไม่ใช่เครื่องมือล้อเล่นในข้อขัดแย้งของใคร และขอให้ทบทวนการกระทำเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

จนถึงขณะนี้ ทางสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำแอฟริกาใต้ ยังไม่มีความเคลื่อนไหว ลบโพสต์ ชี้แจง หรือกล่าวคำขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

โพสต์จาก สถานทูตอิหร่านในแอฟริกาใต้
X/ Iran Embassy SA

หลังโดนทัวร์ลง คนไทยก็ไปแห่ขุดโพสต์ของ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทย เมื่อ 3 วันก่อนที่เพิ่งโพสต์ ประกาศเปิดช่องทางรับเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ เพื่อระดมทุนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

แถลงการณ์เริ่มต้นด้วยการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสละชีพเพื่อชาติ (มรณสักขี) ของท่านอยาตุลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี พร้อมทั้งขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงช่วยเหลือผู้บัญชาการและทหารหาญที่กำลังปกป้องมาตุภูมิจากการรุกราน และขอให้ได้รับชัยชนะในท้ายที่สุด

ทางสถานทูตระบุว่า การเปิดรับบริจาคป็นการตอบสนองต่อคำร้องขอจำนวนมากจากทั้งชาวอิหร่านพลัดถิ่น มุสลิมทั่วโลก ตลอดจนกลุ่มผู้รักสันติภาพและเรียกร้องความยุติธรรม ที่ต้องการแสดงความความห่วงใยและประสงค์จะส่งเงินทุนมาช่วยสนับสนุนประเทศ

เงินบริจาคทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในการบูรณะซ่อมแซมสถานที่สำคัญที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงคราม เช่น ศูนย์การศึกษา สถานพยาบาล ศูนย์บรรเทาทุกข์ สนามกีฬา และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

รายละเอียดช่องทางการบริจาคที่สถานทูตประกาศ

  • ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)
  • เลขที่บัญชี: 101-336523-2
  • ชื่อบัญชี/หน่วยงานรับผิดชอบ: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทย
  • ข้อแนะนำการโอน: ทางสถานทูตขอความร่วมมือผู้บริจาคให้ระบุข้อความบันทึกช่วยจำ (Memo) ในการโอนเงินว่า “ช่วยเหลือการฟื้นฟูอิหร่าน” —

