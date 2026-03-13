ผบ.ทร. เบรก ส่ง “เจ็ตสกี” ช่วยลูกเรือไทย ทำไม่ได้จริง แจงข่าวลือฐานทัพต่างชาติตั้งในไทย
ผบ.ทร. เบรกไอเดียส่ง “เจ็ตสกี” ข้ามโลกช่วยลูกเรือไทย ช่องแคบฮอร์มุซ ชี้คลื่นสูงเกินต้าน พร้อมอัปเดตภารกิจค้นหา-สยบข่าวลือฐานทัพต่างชาติ
พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้ากรณีเรือสินค้าไทยถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงชี้แจงประเด็นต่างๆ ที่สังคมกำลังให้ความสนใจ ตอบชัด ทำไมส่งเจ็ตสกีไปช่วยไม่ได้?
จากกรณีที่มี กันจอมพลัง อินฟลูเอนเซอร์เสนอตัวจะนำเจ็ตสกีออกไปช่วยลูกเรือกลางทะเลนั้น ผบ.ทร. ระบุว่า ต้องขอขอบคุณในความตั้งใจดีของภาคประชาชน แต่ในทางปฏิบัติจริง การทำงานในทะเลลึกไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะสภาพคลื่นลมบริเวณนั้นอาจสูงถึง 2-3 เมตร ซึ่งเกินขีดความสามารถที่เจ็ตสกีจะฝ่าไปได้ การนำเรือเล็กออกไปจึงมีความเสี่ยงสูงมากและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุด
2.การติดตามช่วยเหลือลูกเรือที่สูญหาย กองทัพเรือโอมานกำลังพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ด้วยกระแสน้ำแรงทำให้ตัวเรือยังคงลอยเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ ซึ่งทางการกำลังเฝ้าติดตามพิกัดอย่างใกล้ชิดว่าเรือจะลอยเข้าสู่น่านน้ำของโอมาน หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
ความหวังในการรอดชีวิต ผบ.ทร. เชื่อมั่นในศักยภาพของลูกเรือพาณิชย์ เนื่องจากทุกคนต้องผ่านการฝึกฝนด้านความปลอดภัยและทักษะการเอาชีวิตรอดในทะเลมาในระดับหนึ่งแล้ว จึงคาดหวังว่าลูกเรือจะสามารถดูแลตัวเองได้ในภาวะฉุกเฉิน
การประสานงานระหว่างประเทศ เนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่นอกน่านน้ำไทย การเข้าช่วยเหลือจึงต้องเคารพกฎหมายของประเทศเจ้าของพื้นที่ แต่ข้อได้เปรียบคือ ไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศในแถบนี้ ผ่านกรอบความร่วมมือความมั่นคงทางทะเล (IONS) ซึ่งไทยเพิ่งเป็นประธานเมื่อปีที่แล้ว ทำให้การประสานขอความช่วยเหลือจากมิตรประเทศทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
สยบข่าวลือเรื่อง ฐานทัพทหารต่างชาติ ในไทย
ผบ.ทร. ยืนยันว่าสนามบินอู่ตะเภาไม่ได้ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารของประเทศใดทั้งสิ้น เป็นเพียงการเปิดให้เครื่องบินของประเทศพันธมิตรแวะพักเครื่องหรือเติมน้ำมันตามหลักสากลเท่านั้น
ส่วนฐานทัพเรือพังงา มีข่าวลือที่ว่าจะมีเรือต่างชาติมาใช้นั้นเป็นไปไม่ได้เลย เพราะสภาพพื้นที่เป็นเขตน้ำตื้น ไม่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได้ แม้แต่เรือของกองทัพเรือไทยเอง หากจะเข้าเทียบท่ายังต้องทำการขุดลอกร่องน้ำเสียก่อน
