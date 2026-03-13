อนุทิน ขอบคุณรัฐบาลโอมาน ช่วยลูกเรือ มยุรี นารี ร้องค้นหา 3 ชีวิตผู้สูญหาย
อนุทิน ขอบคุณโอมานช่วยลูกเรือ มยุรี นารี ปลอดภัย เตรียมประสานส่งตัวกลับไทย พร้อมเร่งขอความช่วยเหลือปูพรมค้นหาอีก 3 ชีวิตที่ยังสูญหาย หลังถูกอิหร่านโจมตีช่องแคบฮอร์มุซ
จากกรณีที่ มยุรี นารี แบงค็อก MAYUREE NAREE เรือบรรทุกสินค้าชักธงไทย ถูกโจมตีขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ และลูกเรือทั้ง 23 คนต้องสละเรือหนีตาย กระทั่งสื่ออิหร่านออกมายืนยันแล้วว่าเป็นฝีมือของกลุ่ม IRGC หรือ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม ส่วนสาเหตุที่ต้องโจมตีเนื่องจากเรือลำดังกล่าวเพิกเฉยสัญญาณเตือนจนสึดท้ายต้องใช้กำลัง
อย่างไรก็ดี อิหร่านประกาศจุดยืนว่าจะไม่ให้น้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หากเรือลำไหนแล่นผ่านบริเวณนี้จะตกเป็นเป้าหมายทันที และจากนี้ไปจะเปลี่ยนเป็นการโจมตีอย่างต่อเนื่อง
วานนี้ (12 มีนาคม 2569) นายอนุทิน ชาญวีรกูล ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Anutin Charnvirakul ขอบคุณรัฐบาลโอมานที่ให้ความช่วยเหลือลูกเรือ เตรียมประสานส่งตัวกลับไทย หลังเรือมยุรี นารี เรือบรรทุกสินค้าเทกอง ถูกยิงขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่วนลูกเรืออีก 3 คนที่ยังสูญหายนั้นเร่งดำเนินการค้าหาตัวเต็มที่
“ร่วมรับฟังการสนทนาระหว่าง รมต กต ไทยและโอมาน เพื่อขอบคุณและสอบถามถึงความเป็นอยู่ของลูกเรือ Mayuree Naree ที่รัฐบาลโอมานได้ให้การช่วยเหลือและมีความปลอดภัยแล้ว กำลังจะดำเนินการให้กลับเมืองไทย ส่วนลูกเรืออีกสามคนที่ยังสูญหาย รัฐบาลไทยได้ร้องขอให้โอมานได้ช่วยค้นหาและกู้ชีวิตอย่างเต็มที่”
