เซเนกัล ผ่านกฎหมาย เพิ่มโทษรักร่วมเพศ คุก 10 ปี ห้ามผู้พิพากษาลดโทษ-รอลงอาญา
รัฐสภาเซเนกัล เพิ่มโทษคนรักร่วมเพศ จำคุกสูงสุด 10 ปี ปรับเฉียด 6 แสนบาท ห้ามผู้พิพากษาลดโทษหรือรอลงอาญา ร่างกฎหมายต่อต้าน LGBTQ+ เข้มงวด รุนแรงขึ้นกว่าเดิมถึงเท่าตัว
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน มติในรัฐสภาเซเนกัล ประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมในแอฟริกาตะวันตก ผ่านฉลุยแบบไร้ข้อกังขาด้วยคะแนนเสียง 135 ต่อ 0 (งดออกเสียง 3 เสียง) อนุมัติร่างกฎหมายที่พุ่งเป้าเอาผิดผู้ที่มีความสัมพันธ์รักร่วมเพศ หรือที่ประมวลกฎหมายท้องถิ่นนิยามว่าผิดดธรรมชาติ อัปเกรดบทลงโทษขั้นสุด
เพิ่มโทษจำคุก จากเดิมสูงสุด 5 ปี ขยับขึ้นเป็น 10 ปีเต็ม
เพิ่มค่าปรับ พุ่งปรี๊ดจาก 1.5 ล้านฟรังก์เซฟา เป็น 10 ล้านฟรังก์เซฟา (ราว 17,700 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 6 แสนบาท)
ปิดประตูความปรานี กฎหมายใหม่สั่งห้ามผู้พิพากษาลดหย่อนโทษให้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือแม้แต่การสั่งรอลงอาญาก็ทำไม่ได้เด็ดขาด
กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เพิ่งคิดขึ้นมาลอยๆ แต่เป็นการผลักดันเพื่อทำตาม “คำมั่นสัญญาตอนหาเสียง” ในปี 2024 ของประธานาธิบดี บาสซิรู ดิโอมาเย ฟาเย และนายกรัฐมนตรี อุสมาน ซอนโก ซึ่งตอนนี้รอเพียงการจรดปากกาลงนามจากประธานาธิบดีเพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
การกวาดล้างคนรักร่วมเพศเริ่มส่งสัญญาณให้เห็นตั้งแต่ก่อนที่กฎหมายจะผ่านสภาเสียอีก สหพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล (FIDH) ระบุว่าในช่วงวันที่ 9-24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีผู้ชายอย่างน้อย 27 คนถูกจับกุมตัวด้วยข้อสงสัยว่ามีพฤติกรรมผิดธรรมชาติ และบางรายยังถูกพ่วงข้อหาหนักอย่าง “การจงใจแพร่เชื้อ HIV” ซึ่งมีโทษจำคุก 10 ปีเช่นกัน
นี่คือโดมิโนกระแสต่อต้าน LGBTQ+ ที่กำลังลุกลามและฝังรากลึกในทวีปแอฟริกา เดินตามรอยประเทศเพื่อนบ้านอย่างบูร์กินาฟาโซ และกานาที่มีการผลักดันกฎหมายลักษณะเดียวกัน ซึ่งสถิติปัจจุบันชี้ชัดว่า จากราวๆ 65 ประเทศทั่วโลกที่ยังคงเอาผิดทางอาญากับคนรักร่วมเพศ กว่าครึ่งหนึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกานี่เอง
