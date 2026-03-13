“อิงฟ้า วราหะ” เจอหลอนงูเจ้าที่ ทำพิธีกร “เจด้า-ชอน” สะพรึงใน “เสียงจากหลุม”

ขนลุกไปทั้งสตู ! “อิงฟ้า วราหะ” ย้อนเล่าเหตุการณ์สมัยมัธยม เจอเหตุการณ์ประหลาดเกี่ยวกับ “งูเจ้าที่” ทำเอาพิธีกร “เจด้า-ศรัณย่า” และ “ชอน-ชวิศการ” ผวา ใน “เสียงจากหลุม” ตอน “งูเจ้าที่”
เพิ่มดีกรีความหลอนจนชวนขนลุก สำหรับพอดแคสต์ เสียงจากหลุม จากโปรเจกต์ มหาชนTalk ที่สัปดาห์นี้ 2 พิธีกร เจด้า-ศรัณย่า ชุณหศาสตร์ และ ชอน-ชวิศการ วรโรจน์โยธิน ถึงกับขวัญผวาไปกับเรื่องราวสุดสะพรึงของแขกรับเชิญสุดพิเศษ อิงฟ้า วราหะ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงในตอน “งูเจ้าที่”
อิงฟ้าเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ในช่วงสมัยเรียนมัธยม เมื่อครอบครัวต้องย้ายไปอาศัยอยู่ในบ้านเช่าหลังหนึ่งที่ดูเงียบสงบ กระทั่งวันหนึ่งในช่วงเย็น สมาชิกในบ้านกำลังนั่งล้อมวงกินข้าวกันหน้าบ้านตามปกติ แต่จู่ ๆ ก็เกิดเหตุไม่คาดฝัน เมื่อมีงูเห่าสีดำขนาดใหญ่เลื้อยผ่านเข้ามากลางวงข้าว ทำเอาทุกคนตกใจอย่างหนัก แม้เหตุการณ์วันนั้นจะจบลงโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ แต่หลังจากนั้นสมาชิกในบ้านกลับพบเห็นงูตัวเดิมอยู่บ่อยครั้ง
ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นตามมาอีกหลายครั้ง จนทำให้อิงฟ้ารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังเฝ้ามองอยู่ และอาจมีใครบางคนเผลอล้ำเส้นเข้าไปในพื้นที่ของสิ่งที่มองไม่เห็น ความสงบที่เคยมีในบ้านหลังนั้นจึงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ติดตามบทสรุปของเรื่องราวสุดหลอนนี้แบบเต็ม ๆ ใน เสียงจากหลุม ตอน “งูเจ้าที่” วันเสาร์ที่ 14 มีนาคมนี้ เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ทาง YouTube Ch7HD ทาง Facebook Ch7HD ทางเว็บไซต์ BUGABOO.TV
ส่วนใครที่มีเรื่องราวสยองขวัญที่อยากมาแชร์ สามารถแอดไลน์มาเล่าได้ที่ @mahachontalk พบกับรายการ
พอดแคสต์ “เสียงจากหลุม” โปรเจกต์ มหาชนTalk อัปเดตอีพีใหม่ ทุกวันเสาร์ เวลา 21.00 น. ทาง YouTube, Facebook : Ch7HD และเว็บไซต์ BUGABOO.TV
