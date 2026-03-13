ซันนี่ แบกเป้เกอร์ โพสต์ย้ำ คนอิสราเอลกว้านซื้อที่ดิน “เกาะพะงัน” หวั่นกลายเป็นเทลอาวีฟสาขา 2
ซันนี่ เจ้าของเพจ Backpaeger เตือนภัยกลุ่มทุนต่างชาติกว้านซื้อที่ดินเกาะพะงันผ่านนอมินีคนไทย หวั่นซ้ำรอยอำเภอปายที่ชาวบ้านต้องย้ายออก จี้หน่วยงานรัฐเร่งตรวจสอบก่อนชุมชนสูญเสียที่ทำกิน
ปัญหาชาวต่างชาติเข้ามากว้านซื้อที่ดินและทำธุรกิจในไทยกำลังเป็นประเด็นร้อน ล่าสุดเพจท่องเที่ยวชื่อดัง Backpaeger แบกเป้เกอร์ ของ ซันนี่ ได้ออกมาแชร์โพสต์เก่าที่เคยลงไว้เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ปีที่ผ่านมา พร้อมแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา “ขอแชร์อีกรอบ และจะพูดเรื่องนี้ตลอดไป” เพื่อเตือนให้คนไทยตื่นตัวกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นบนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สรุปประเด็น เทลอาวีฟ สาขา 2 ที่เกาะพะงัน
ซันนี่ ได้ทำการแชร์โพสต์เก่าที่เคยแฉพฤติกรรมของชาวยิวและอิสราเอล พร้อมระบุข้อความชัดเจนว่า ขอแชร์อีกรอบ และจะพูดเรื่องนี้ตลอดไป เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตื่นตัวกับเรื่องนี้
เจ้าตัวแสดงความกังวลว่า ขณะนี้พื้นที่เกาะพะงันกำลังจะกลายเป็น เมืองเทลอาวีฟ สาขาที่ 2 (เทลอาวีฟคือเมืองสำคัญในประเทศอิสราเอล) เนื่องจากมีชาวอิสราเอลเข้ามาตั้งรกรากเป็นจำนวนมาก
กลุ่มชาวต่างชาติเหล่านี้ใช้วิธีกว้านซื้อที่ดินและประกอบธุรกิจต่าง ๆ โดยการจ้างคนไทยให้เป็นนอมินี (ตัวแทนอำพรางชื่อ) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมาย การเข้ามาตั้งถิ่นฐานและทำธุรกิจในลักษณะนี้ สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่อย่างหนัก
ซันนี่ ระบุว่า เขาติดตามข่าวสารเรื่องนี้มานาน และเหตุการณ์ที่เกาะพะงันกำลังซ้ำรอยกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่อำเภอ ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในตอนนั้นปัญหาบานปลายจนทำให้คนไทยในพื้นที่ทนไม่ไหวและต้องย้ายออกไปในที่สุด
สถานการณ์นี้กำลังกลายเป็นคำถามตัวโต ๆ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าจะเข้ามาจัดระเบียบและปกป้องสิทธิ์ของชุมชนท้องถิ่นอย่างไร ก่อนที่พื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของไทยจะตกไปอยู่ในมือของกลุ่มทุนต่างชาติอย่างเบ็ดเสร็จ
