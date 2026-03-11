เอกอัครราชทูตทูตอิสราเอล ชี้ คนไทยควรโกรธอิหร่าน ต้นตอทำน้ำมันราคาแพง
เอกอัครราชทูตทูตอิสราเอล ชี้ คนไทยควรโกรธอิหร่าน ต้นตอทำน้ำมันราคาแพง เพราะอิหร่านเลือกโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
ดร.อโลนา ฟิชเชอร์-คัมม์ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ได้ตั้งโต๊ะแถลงถึงสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งมีสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเข้าร่วมด้วย
โดยช่วงหนึ่ง ดร.อโลนา กล่าวถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันแพง ว่า คนไทยควรจะไม่พอใจอิหร่าน อิหร่านได้โจมตี แหล่งน้ำมันในซาอุดีอาระเบียโดยไม่มีการยั่วยุใดๆ อิหร่านกำลังใช้ทุกเครื่องมือหรือไพ่ทุกใบที่มี อิหร่านไม่ได้สนใจเสถียรภาพของโลกจริง พวกเขาไม่สนใจแม้แต่ประชาชนของตนเอง แล้วจะมาสนใจประเทศไทยทำไม
หากจะให้ตนต้องพูดอย่างตรงไปตรงมา คนไทยจะต้องรู้สึกอารมณ์เสียกับอิหร่านอย่างแรกเลยคืออิหร่านตัดสินใจที่จะโจมตีโรงกลั่นนํ้ามันในซาอุดีอาระเบีย และอีกครั้งที่จะต้องพูดว่า นี่ไม่ใช่การตอบโต้กลับของอิหร่าน ไม่ใช่การโจมตีฐานทัพอเมริกันหรือชาติตะวันตกในประเทศของเรา แต่นี่คือการโจมตีเป้าหมายประเทศรอบอ่าว โดยไม่มีการยั่วยุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งใจโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน ที่รู้ว่ามันจะสร้างผลกระทบไปทั้งโลก
