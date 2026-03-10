“อิสราเอลไม่ขาย” พ่อค้ามุสลิมไทยของขึ้น ! ตะเพิดนักท่องเที่ยวยิวลั่นถนน
คลิปไวรัลเดือดพ่อค้าโต้เถียงนักท่องเที่ยวอิสราเอลรุนแรงกลางย่านท่องเที่ยว หวั่นกระทบภาพลักษณ์ประเทศและสร้างความแตกแยก
ประเด็นร้อนแรงบนโลกโซเชียล โดยเฟซบุ๊กแฟนเพจ Army Military Force เผยแพร่คลิปวันนี้ (10 มี.ค.) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อ้างว่า พ่อค้าชาวมุสลิมในไทยไล่ตะเพิดนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลอย่างรุนแรง ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังเดินเที่ยวชมสินค้า
คลิปความยาว 1.05 นาที เผยให้เห็นการโต้เถียงกันอย่างดุเดือด โดยพ่อค้าปฏิเสธที่จะขายสินค้าและขับไล่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวทันทีที่ทราบสัญชาติ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอล สหรัฐฯ และอิหร่าน ที่กำลังทวีความรุนแรงและมีการตอบโต้ด้วยอาวุธอย่างหนักในขณะนี้
หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากกว่า 1,500 ข้อความ ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพ่อค้า โดยมองว่าเป็นการเหมารวมประชาชนเข้ากับความขัดแย้งของผู้นำประเทศ และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
“ถ้าเขานิสัยไม่ดีใส่ ก็ตอบโต้ แต่ถ้าเขามาดีๆ ควรแยกแยะนะ”
“ศาสนาอะไรไม่รู้ แต่ศาสนาพุทธยังมีจิตเมตตากับเพื่อนมนุษย์”
“สิ่งที่ต้องคิดบางครั้งการแสดงออกมันบกบอกว่าคุณมีวุฒิภาวะความเป็นคนมากน้อยแค่ไหนรวมถึงการศึกษาด้วย”
“ประชาชนเหมือนกันไม่ควรเหมารวมกันนะคะ ต่างฝ่ายก็เป็นความคิดของผู้นำทั้งนั้น เขามาเที่ยว จะคำนึงเรื่องศาสนาก็ควรคำนึงถึงหน้าตาประเทศด้วย มันไม่ใช่แค่การสูญเสียของคนในศาสนามุสลิม ประชาชนอีกฝั่งก็ได้รับผลกระทบและสูญเสียเช่นกัน อันนี้พูดแบบไม่ได้เข้าข้างใครนะคะ”
“ปัญหาในไทย จะตามมาอีกเยอะ”
“เขามาท่องเที่ยว ไม่น่าว่าเขากันแบบนั้น”
“เขามาเที่ยวเนาะ แยกแยะหน่อยก็ได้มั้งง”.
