ปธน.อิหร่าน เปิด 3 เงื่อนไขสงบศึก จี้สหรัฐ-อิสราเอล จ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 10:25 น.
“มาซูด เปเซซเคียน” ปธน.อิหร่าน เปิด 3 เงื่อนไขยุติสงคราม จี้สหรัฐอเมริกา-อิสราเอล จ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม พร้อมรับประกันเลิกรุกราน

เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา นายมาซูด เปเซซเคียน ประธานาธิบดีอิหร่าน โพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์ (X) โดยระบุว่า “ในการพูดคุยกับผู้นำของรัสเซียและปากีสถาน พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นของสาธารณรัฐอิสลามต่อสันติภาพและความสงบสุขในภูมิภาค

ผมได้เน้นย้ำว่าหนทางเดียวที่จะยุติสงครามซึ่งเริ่มต้นจากการก่อสงครามของระบอบไซออนิสต์และอเมริกา คือการยอมรับสิทธิอันชอบธรรมของอิหร่าน การจ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม และการมีข้อบังคับระหว่างประเทศที่เด็ดขาดเพื่อไม่ให้พวกเขาเข้ามารุกรานได้อีก”

โพสต์จาก มาซูด เปเซชเคียน ปธน.อิหร่าน
X/ @drpezeshkian

ในวันเดียวกัน กองทัพอิหร่านได้ประกาศเตือนว่าจะเปิดฉากตอบโต้อย่างหนัก หากสหรัฐอเมริกาตัดสินใจโจมตีพื้นที่ท่าเรือของอิหร่าน อาโบลฟัซล์ เชการ์ชี โฆษกกองทัพอิหร่าน ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ IRIB ของรัฐบาลอิหร่านถึงประเด็นการเตรียมความพร้อมตอบโต้ทางทหาร

การประกาศเตือนของโฆษกกองทัพอิหร่านเกิดขึ้นหลังจากกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ โพสต์ข้อความโดยสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้พลเรือนชาวอิหร่านอยู่ห่างจากสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณท่าเรือที่กองทัพเรืออิหร่านกำลังปฏิบัติการอยู่โดยทันที

อาโบลฟัซล์ เชการ์ชี โฆษกกองทัพอิหร่าน ประกาศตอบโต้คำเตือนของสหรัฐฯ ว่า “หากสหรัฐฯ ทำตามคำขู่ที่จะโจมตีท่าเรือของอิหร่าน จะไม่มีท่าเรือ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ หรือจุดใดในอ่าวเปอร์เซียที่รอดพ้นเงื้อมมือเราไปได้”

ย้อนรอยชนวนเดือดตะวันออกกลาง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ อิสราเอลและสหรัฐฯ ได้ร่วมกันเปิดฉากโจมตีกรุงเตหะรานและเมืองอื่นๆ ในอิหร่านหลายแห่ง ส่งผลให้ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านในขณะนั้นเสียชีวิต พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารระดับสูงและพลเรือน อิหร่านจึงตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเป้าหมายที่เป็นทรัพย์สินของอิสราเอลและสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง

ที่มา: X/ Masoud Pezeshkian , CHINA DAILY

