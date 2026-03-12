เปิดประวัติ “กิริต ชาห์” มหาเศรษฐีหมื่นล้าน เจ้าของอาณาจักรเรือ “มยุรี นารี”

เปิดประวัติ “กิริต ชาห์” มหาเศรษฐีหมื่นล้าน GP Group ชายผู้อยู่เบื้องหลังอาณาจักร เรือ “มยุรี นารี”
สงสัยไหมว่า เรือเดินสมุทรลำยักษ์ชื่อเพราะๆ อย่าง “มยุรี นารี“ เป็นของใคร? เจ้าของไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือมหาเศรษฐีระดับท็อปของเมืองไทยอย่าง คุณกิริต ชาห์ (Kirit Shah) นักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายอินเดีย ผู้กุมบังเหียนอาณาจักร GP Group สุดยิ่งใหญ่นั่นเอง
ย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 1974 คุณกิริตในวัยเพียง 21 ปี ได้ก้าวเข้ามาช่วยสานต่อธุรกิจของครอบครัว ด้วยเซนส์ทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม เขาเล็งเห็นถึงโอกาสทองในภูมิภาคอ่าวอาหรับ จึงไม่รอช้าที่จะเดินหน้าพลิกโฉมธุรกิจค้าเมล็ดธัญพืชแบบดั้งเดิม ให้กลายเป็นขุมพลังสำคัญในวงการค้าสินค้าโภคภัณฑ์แบบเต็มตัว
ปี ค.ศ. 1980 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อคุณกิริตก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทัพอย่างเป็นทางการ เขาเร่งเครื่องพาธุรกิจขยายตัวออกไปทั่วโลก พร้อมกับความกล้าที่จะกระโดดออกจากคอมฟอร์ตโซนไปลงทุนในภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆ แบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็น:
-
อุตสาหกรรมการเดินเรือ (ซึ่งต่อมาคือจุดกำเนิดของ Precious Shipping)
-
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
-
ธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality)
-
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
-
อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และยา
เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านสหัสวรรษ (ปี 2000) คุณกิริตได้ปรับโครงสร้างและก่อตั้ง GP Group ขึ้นมา โดยวางหมากให้เป็นกลุ่มบริษัทที่เน้น “การลงทุนเชิงกลยุทธ์ขนาดใหญ่” พร้อมทั้งกระจายพอร์ตโฟลิโอให้ล้ำสมัยและตอบโจทย์อนาคตมากยิ่งขึ้น ทั้งการเจาะตลาดเทคโนโลยี ธุรกิจการบินส่วนตัว (Private Aviation) รวมถึงการนำบริษัทศักยภาพสูงหลายแห่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จนประสบความสำเร็จอย่างงดงามครับ
ถ้าพูดถึงความมั่งคั่ง ตระกูลชาห์ไม่เคยหลุดโผ จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ประจำปี 2024-2025 คุณกิริตมีทรัพย์สินรวมมหาศาลถึง 35,000 – 37,000 ล้านบาท นั่งแท่นหนึ่งใน 40 มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในไทยอย่างเหนียวแน่น
ผ่าอาณาจักร GP Group มีธุรกิจอะไรในมือบ้าง?
ความรวยระดับนี้ไม่ได้มาจากการทำธุรกิจแค่อย่างเดียว แต่ GP Group คือ “คอนโกลเมอเรต” ที่มีบริษัทในเครือกว่า 100 แห่งทั่วโลก มีธุรกิจตัวตึงที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้แก่
-
Precious Shipping (PSL): ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเดินเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองระดับโลก และเป็นเจ้าของซิกเนเจอร์สุดเก๋ในการตั้งชื่อเรือทุกลำให้ลงท้ายด้วยคำว่า “นารี” (เช่น มยุรี นารี) เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จบนน่านน้ำสากล
-
Mega Lifesciences (MEGA): คุ้นๆ ไหมครับ? นี่คือเจ้าของแบรนด์เวชภัณฑ์และอาหารเสริมชื่อดังอย่าง “Mega We Care” นั่นเอง
-
Christiani & Nielsen (CNT): บริษัทรับเหมาก่อสร้างระดับตำนานที่อยู่คู่เมืองไทยมาอย่างยาวนาน
-
Golden Lime (SUTHA): ผู้ผลิตปูนขาวและเคมีภัณฑ์รายใหญ่
-
ธุรกิจอื่นๆ นอกตลาดฯ: ไม่ได้มีแค่นี้นะครับ เขายังมี MJets ธุรกิจให้บริการเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสุดหรู รวมถึงการลงทุนในซอฟต์แวร์ เหมืองแร่ และการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ในสิงคโปร์และอินเดียอีกด้วย
ช่องแคบฮอร์มุซ เป็น “น่านน้ำสากล” จริงหรือ? ทำไมอิหร่านถึงปิดไม่ได้
นิชิต้า ชาห์ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
อาณาจักรจะยิ่งใหญ่ได้ต้องมีผู้สืบทอดที่แข็งแกร่งครับ เบื้องหลังความสำเร็จในยุคใหม่นี้ มีจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญคือ คุณนิชิต้า ชาห์ (Nishita Shah) ลูกสาวคนโตที่ก้าวเข้ามานั่งแท่น Group Managing Director เคียงข้างคุณพ่อ
-
คู่หูต่างวัยสุดเพอร์เฟกต์: คุณนิชิต้าดีกรีนักเรียนนอกจาก Boston University เธอเรียนรู้งานจากคุณพ่อตั้งแต่อายุยังน้อย จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ถือหุ้นบุคคล (Individual Shareholder) รายใหญ่ที่สุดใน PSL
-
ผู้นำทัพทรานส์ฟอร์มธุรกิจ & แฟชั่นนิสต้า: เธอคือตัวตั้งตัวตีในการปรับตัวพอร์ตธุรกิจจากรุ่นพ่อให้เข้ากับโลกดิจิทัลยุคใหม่ ขณะเดียวกันก็มีแพสชันส่วนตัวในการปั้นแบรนด์แฟชั่นของตัวเองชื่อ “Nsha” โดยมีคุณพ่อเป็นแบ็กอัปคนสำคัญคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเสมอ
ภาพของคู่พ่อลูก กิริต-นิชิต้า ชาห์ บนเวทีธุรกิจ จึงเป็นเครื่องการันตีชั้นดีว่า “อาณาจักรหมื่นล้าน” แห่งนี้ ไม่ได้มีแค่ความมั่งคั่ง แต่ยังเต็มไปด้วยความสามัคคีและวิสัยทัศน์ที่พร้อมจะแล่นฉิวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
