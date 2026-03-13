อ.เบียร์ ด่าเจ็บปม เมียหึงผัวถูกเรียก ‘สามีแห่งชาติ’ ลั่น “เพ้อเจ้อ รอมันได้กันก่อนค่อยโวยวาย”

ข่าวดาราบันเทิง

แรงได้อีก! อ.เบียร์ ด่าเจ็บปม เมียหึงผัวถูกเรียก ‘สามีแห่งชาติ’ ลั่น “เพ้อเจ้อ ปัญญาอ่อน รอมันได้กันก่อนค่อยโวยวาย”

ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนติดตาม สำหรับ มหากาพย์ความขัดแย้งระหว่าง ไฮโซน้ำหวาน พัสวี และ โค้ชส้ม กรณีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อหน้า นาวิน ต้าร์ กลางห้องประชุมจนเป็นเหตุให้หวิดหย่าร้าง ทั้งยังใหญ่โตบานปลายถึงขั้นทางฝั่งของ นาวินต้าร์ จะดำเนินการฟ้องร้องนักไลฟ์คนดัง เพราะทำให้อึดอัดจากการถูกละเมิด

นาวิน ต้าร์ เปิดคลิปแฉโต้ โค้ชส้ม ลั่นถูกละเมิด-ดูหมิ่น จ่อพึ่งกฎหมายกู้ศักดิ์ศรีเมีย

ล่าสุดดราม่าหลุดไปถึงหู อ.เบียร์ คนตื่นธรรม โดยระหว่างไลฟ์มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถามอาจารย์เบียร์ว่า “ถ้ามีคนมาเรียกอ.เบียร์ว่าเป็นสามีแห่งชาติจะรู้สึกอย่างไร”

งานนี้ อ.เบียร์ รีบตอบทันควันแบบยับ ๆ ระบุว่า “เมื่อก่อน กัน กันตถาวร ก็เป็นสามีแห่งชาติไม่ใช่เหรอ กูไม่เห็นเมียมันจะโวยวายเลย เมื่อก่อนทุกคนเรียกกันว่าผัวแห่งชาติ เพราะมันดังมาก และมันหล่อ ถอดเสื้อซิกแพ็กโชว์ สมัยก่อนลงข่าวดังว่อนไปหมด ไม่เห็นจะเป็นประเด็น ไม่เห็นจะมีดรามา ผู้ชายในประเทศไทยหลายคนที่เป็นดาราดัง ๆ หล่อ ๆ หุ่นดี ๆ ก็ถูกเรียกฉายาสามีแห่งชาติ กูไม่เห็นจะมีใครโวยวายปัญญาอ่อนเลย เรื่องไม่เป็นเรื่องเอามาให้เป็นเรื่อง ปัญญาอ่อน เพ้อเจ้อ

ถ้าอีเมียมันหึงจริง ก็หึงเกินเลย เกินเหตุ เลอะเทอะ แยกไม่ออกอะไรเรื่องจริง อะไรเรื่องงาน แยกไม่เป็นหรือไง คนในสังคมก็เพ้อเจ้อปัญญาอ่อน เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะมี เรื่องสามีแห่งชาติมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว มึงจะมาปัญญาอ่อนอะไร มึงควรภูมิใจสิ ผัวมึงเป็นผัวแห่งชาติ มันเป็นสมญานาม มันเป็นตำแหน่งในการอวยผัว ผัวมึงดี ผัวมึงเริ่ด ผัวมึงประเสริฐศรี ผัวมึงหล่อ มึงไม่ภูมิใจเหรอ มึงเลิกปัญญาอ่อน หึงหวงห่-อะไร ผัวมึงก็นอนกอดมึงทุกวัน รอมันไปเอากันก่อน ค่อยมานั่งโวยวาย”

อ.เบียร์ คนตื่นธรรม

