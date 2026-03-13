ชายพิการสุดทน เข็นวีลแชร์ขวางรถเมล์ หลังถูกคนขับเมินไม่จอดรับ 3 คันรวด
ชายพิการเข็นวีลแชร์ ขวางรถเมล์กลางถนน หลังถูกปฏิเสธไม่จอดรับ 3 คันรวด ด้านต้นสังกัดแจง ยันไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิกระจกเงา โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ชายพิการรายพิการรายหนึ่งนั่งวีลแชร์เข็นรถไปบริเวณกลางถนนเพื่อขวางให้รถเมล์จอดรับ หลังจากที่เรียกรถมาแล้วถึง 3 คัน แต่ไม่มีคันไหนจอดรับเลยแม้แต่คันเดียว
ชายพิการรายดังกล่าว เผยว่า ตนเห็นรถอีกคันหนึ่งมาแล้วจึงตัดสินใจเข็นไปตัดหน้า ด้านคนขับรถเมล์พยายามจะหักหลบ แต่ตนไม่ยอมจึงเข็นไปข้างหน้าอีก ก่อนที่คนขับเลี้ยวรถเข้ามาหาตน แต่ตอนที่พนักงานลงมาช่วยกลับรู้สึกว่าสีหน้าของพนักงานไม่โอเคกับตนเลย ซึ่งก่อนหน้านี้ตนรู้สึกว่าไม่เป็นรับเดี๋ยวคันอื่นก็มารับ แต่ครั้งนี้รู้สึกว่าสามสี่คันแล้วเลือกที่จะไม่รับตนเลย
“ผมเข้าใจคนขับรถที่อาจจะรู้สึกว่ายุ่งยาก แต่อยากบอกว่าเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่อยากใช้ชีวิต เรามีภาระ เราต้องทำงาน ต้องออกไปทำงานตรงเวลา เราก็เหมือนกับคนทั่วไป ก็คิดว่าอยากให้มองตรงนี้ มองความเป็นมนุษย์ของเรา” เขากล่าว
นอกจากนี้เขากล่าวอีกว่า “คนพิการออกไปเรียกร้องเพื่อให้มีรถเมล์ชานต่ำ แล้วได้มาปุ๊บใช้ประโยชน์ไม่ได้ หรือใช้ได้ แต่คนขับไม่ยอมลงมาช่วยเรา แบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้ว เราต้องทำอะไรสักอย่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”
สุดท้ายชายพิการรายนี้ ฝากไว้ว่า “สิ่งที่คนทั่วไปช่วยได้ก็อยากให้บอกคนขับให้หน่อย เพราะว่าบางทีเขาอาจจะมองไม่เห็นคนพิการ ถ้าเห็นเราช่วยเป็นแากเป็นเสียงให้เราหน่อยครับ”
หลังจากนั้นเพจ ไทยสบายล์มัส ได้แชร์คลิปจากเพจมูลนิธิกระจกเงา พร้อมกับชี้แจงว่า “บริษัทเราไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติต่อผู้โดยสาร พร้อมยินดีให้บริการผู้โดยสารทุกคนอย่างเท่าเทียม เหตุการณ์เกิดขึ้นบริษัทไม่นิ่งนอนใจ จะเร่งตรวจสอบ หากพบว่าพนักงานคนไหนไม่เต็มใจให้บริการผู้โดยสารทุกคนอย่างเท่าเทียม หรือมีการปฏิเสธการรับผู้โดยสาร เราจะลงโทษตามมาตรการของบริษัทอย่างแน่นอน ขอบคุณมูลนิธกระจกเงา”
