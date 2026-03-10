บันเทิง

โค้ชส้ม เล่าเสียงสั่น จุดเริ่มต้นคุยงาน นาวิน ต้าร์ ก่อนเป็นดราม่ายั่วยวน-แทะโลมสามีคนอื่น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 14:02 น.
130
ยอมเปิดหน้าออกสื่อเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตัวเองบ้าง สำหรับ โค้ชส้ม ณัฐกนก นักไลฟ์มืออาชีพ คู่กรณีของ ไฮโซน้ำหวาน พัสวี ที่ถูกกล่าวอ้างว่า เธอทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขณะคุยงานคล้ายยั่วยวน นาวิน ต้าร์ สามีของไฮโซน้ำหวาน ทั้งยังพูดประโยคแทงใจเกินกว่าคนเป็นเมียจะรับได้ว่า “พี่ต้าร์เป็นผัวของทุกคน ที่ทุกคนอยากได้”

ล่าสุด 10 มีนาคม 2569 โค้ชส้ม ได้เดินทางมาชี้แจงในมุมของตัวเองผ่านทางรายการ โหนกระแส โดยโค้ชส้ม เล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวันคุยงานเลยว่า “นัดสอนเวลา 13.00-16.00 น. ซึ่งตนเดินทางไปถึงก่อนครึ่งชั่วโมง โดยในห้องวันนั้นมีทั้งหมด 7 คนรวมคุณนาวิน ต้าร์ แต่ตอนแรกตนยังไม่ทราบว่าเจ้าของจะเข้าร่วมเรียนในวันนั้นด้วย ตนเพิ่งจะได้รู้ก็ตอนที่เดินทางไปถึงแล้ว หลังจากนั้นคุณต้าร์ก็เข้ามาห้องประชุมในเวลาบ่าย 2 โมง”

โค้ชส้ม เล่าต่อว่า “หลังจากคุณต้าร์เข้ามาที่ห้องประชุมตนก็ทำการแนะนำตัวเอง พร้อมขอบคุณที่ทางคุณต้าร์และบริษัทรวมถึงคนกลางให้โอกาสจตนเข้ามาให้ความรู้ ทั้งยังเปิดตัวว่าเคยเป็นแฟนคลับนาวินต้าร์ในสมัยที่ยังเป็นดาราดังอยู่ และด้วยความที่ตัวเองก็เคยเป็นแฟนคลับ และเคยเห็น นาวิน ต้าร์ เป็นถึงดาราซุปเปอร์สตาร์ ก็เลยหลุดพูดประโยคนั้นที่เป็นดราม่าออกไป ยอมรับว่าพูดจริง ๆ แต่จำไม่บริบทตรงนั้นไม่ได้ว่าใช้คำว่า “ผัว” หรือ “สามี” ของคนทั้งประเทศ แต่เจตนาคือชื่นชม หลังจากนั้นก็ทำการสอนต่อตามปกติ ซึ่งก็มีอาการตื่นเต้นเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ เลยเอามือไปจับช่วงหน้าอก เพื่อเรียกสติให้กับตัวเองเท่านั้น

หลังจากการสอนเสร็จสิ้นก็กล่าวลาทุกคน และมีทีมงานของนาวินต้าร์เข้ามาขอคอนแทคเพื่อสร้างกลุ่มในการส่งสรุปการสอนในวันนั้น แต่ยังไม่ทันได้สร้างกลุ่มงานก็เกิดเป็นดราม่าขึ้นมาโดยที่ไม่ทันตั้งตัว และไม่คิดว่าหลังออกจากห้องประชุมวันนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ ส่วนตัวเสียใจมากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้น เพราะไม่ได้มีเจตนาชู้สาวตามที่คู่กรณีกล่าวหาในไลฟ์และแถลงข่าว”

ส่วนประเด็นเสียงครางที่ทาง ไฮโซน้ำหวาน กล่าวอ้างว่ามีคลิปกล้องวงจรปิดที่บันทึกเสียงครางเอาไว้ได้ ทาง โค้ชส้ม ยืนยันว่า “ไม่ได้มีการออกเสียงครางใด ๆ แต่อาจจะเป็นเสียงการถอนหายใจที่ตนพยายามระงับอาการตื่นเต้นของตัวเองเท่านั้น”

โค้ชส้ม เล่าเพิ่มเติมว่า “ก่อนที่คุณน้ำหวานจะขึ้นไลฟ์ในวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมานั้น ตนได้มีการติดต่อพูดคุยเพื่อขอโทษกับทาง นาวิน ต้าร์ และไฮโซน้ำหวาน แล้ว ซึ่งตนก็ถูกตำหนิแล้วเรียบร้อย แต่ทางคุณน้ำหวานอยากให้ไปขอโทษที่บ้าน แต่ตนไม่สะดวกที่จะไป เพราะมีงานต่อ ส่วนตัวยอมรับกับคุณน้ำหวานไปแล้วกับเรื่องทั้งหมด ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าคนที่ไปเล่าให้คุณน้ำหวานฟังเอาไปเล่าแบบไหน”

ต่อมาทางรายการ โหนกระแส ได้มีการเชิญ “น้องบีม” ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานของโค้ชส้มที่อยู่ในห้องประชุมวันนั้นด้วย มานั่งชี้แจงเพิ่มเติม ระบุว่า

“ยืนยันว่าพี่ส้มมีการจับหน้าอกจริง เพราะเขาใจสั่นมาก ๆ ตื่นเต้นมาก ๆ ระหว่างการสอนเขาจะจับอกอยู่บ่อย ๆ และจะหันมาทางตนพร้อมโน้มตัวลงเพื่อคุมสติให้หายตื่นเต้น ระหว่างนั้น นาวินต้าร์ ไม่ได้มีปฏิกิริยาใด ๆ เลย ทั้งหมดมีแต่การคุยหรือสอบถามเรื่องงาน

ส่วนเรื่องประโยค ‘ผัวของทุกคน’ เกิดขึ้นหลังสอนทุกอย่างเสร็จแล้ว ก็จะมีการแลกคอนแทคกับทีมงานของนาวินต้าร์ พอทุกอย่างเสร็จแล้วคุณนาวินต้าร์ก็ถามว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ แบบใจสั่น พี่ส้มก็บอกว่า ตื่นเต้น เพราะเมื่อก่อนพี่ต้าร์ดังมาก เคยเป็นแฟนคลับ และวันนี้เป็นเกียรติมาก ๆ ที่ได้มาสอน พี่ส้มก็เลยเกิดอาการตื่นเต้น เลยพูดแบบนั้นออกไป

พี่ส้มเป็นคนตลก สนุกสนานอยู่แล้วก็เลยพูดไปแบบนั้นแบบไม่ได้คิดอะไรเรื่องชู้สาว แต่เป็นเหมือนพาดหัวข่าวที่เขาชอบพาดหัวกัน ซึ่งหลังจากนั้นทีมงานพี่ต้าร์ก็ถามว่า พี่ส้มอายุเท่าไหร่ พอพี่ส้มบอกอายุ 40 ทุกคนก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นช่วงอายุที่ทันกับช่วงที่พี่นาวินต้าร์ยังโด่งดังมาก ๆ ยังทำงานในวงการอยู่ หลังจากนั้นก็แยกย้าย ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเลย”

อ้างอิงจาก : FB โหนกระแส

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 14:02 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

