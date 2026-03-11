ข่าวดาราบันเทิง

นาวิน ต้าร์ เปิดคลิปหลักฐานในห้องประชุม ยันถูก โค้ชส้ม ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนรู้สึกถูกละเมิดและดูหมิ่น ประกาศเดินหน้าฟ้องป้องศักดิ์ศรีภรรยา ยันขาเตียงยังแข็งแรง

ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่คนในสังคมจับจ้องไม่ละสายตา สำหรับดราม่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมกลางห้องประชุมของ โค้ชส้ม นักไลฟ์มืออาชีพ คู่กรณีของ ไฮโซน้ำหวาน และ นาวิน ต้าร์ โดยวานนี้ (10 มี.ค. 69) โค้ชส้ม ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตัวเองแล้วผ่านรายการ โหนกระแส แต่เหมือนว่าเรื่องจะยังไม่จบ และไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของหลักฐานในมือ ไฮโซน้ำหวาน-นาวินต้าร์

ล่าสุด 11 มี.ค. 69 ผู้สื่อข่าวได้จ่อไมค์สัมภาษณ์ นาวิน ต้าร์ และ ไฮโซน้ำหวาน ที่เดินทางมา สอท. พร้อมกับ เคนโด้ เกรียงไกรมาศ เพื่อแจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพ แอบอ้างชื่อและคลิปชวนเข้าเว็บพนัน ทั้งหมดจึงใช้โอกาสนี้ในการแถลงข่าวประเด็นร้อนเลยทีเดียว

เคนโด้ เริ่มต้นการแถลงว่า “ขณะนี้ครอบครัวของนาวินต้าร์ และไฮโซน้ำหวาน ได้ปรับความเข้าใจกันแล้ว และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ลดลง แต่กลับทำให้ทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้น สถานการณ์นี้ครอบครัวเขาผ่านกันมาแล้ว คุณน้ำหวานกับนาวิน ต้าร์ เขามูฟออนแล้ว และไม่อยากเอ่ยถึงประเด็นนี้อีก แต่เมื่อวานมีการพูดถึงหลายประเด็นที่สวนทางกับความจริง วันนี้เลยอยากเปิดคลิปจากในห้องประชุม เพื่อให้สื่อมวลชนได้ฟังข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้น”

ส่วนในประเด็นที่ถูกพูดถึงเกี่ยวกับการ “จับหน้าอก” นั้น นายเกรียงไกรมาศ เผยว่า “ได้เห็นคลิปแล้ว แต่ขอสงวนรายละเอียดเพื่อให้เกียรติฝ่ายผู้หญิงคู่กรณี เขาอาจจะไม่รู้ตัว หรือเหตุการณ์พาไป ภาพที่เห็นไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกตีความ แต่เราขอไม่ลงรายละเอียด เพราะต้องให้เกียรติผู้หญิง”

นาวิน ต้าร์ เปิดคลิปแฉโต้ โค้ชส้ม ลั่นถูกละเมิด-ดูหมิ่น จ่อพึ่งกฎหมายกู้ศักดิ์ศรีเมีย-3
ภาพจาก : รายการ เรื่องร้อนอมรินทร์

ด้าน นาวินต้าร์ ชี้แจงต่อว่า “เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องประชุมเพียงครั้งเดียว แต่ถูกนำไปคาดเดาและตีความหลากหลายทาง วันนี้จึงนำข้อเท็จจริงบางส่วนออกมาเปิดเผย เพื่อให้สังคมตัดสินจากข้อเท็จจริง ไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีหรือตอบโต้ใคร

การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อประเมินบุคคลที่จะเข้ามาช่วยสอนด้านการทำการตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เนื่องจากบริษัทต้องการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังแพลตฟอร์มอื่น โดยในขณะนั้นยังไม่ได้มีการตกลงจ้างงาน เป็นเพียงการประเมินศักยภาพก่อนตัดสินใจร่วมงานเท่านั้น และท้ายที่สุดบริษัทเห็นว่าอีกฝ่ายยังทำได้ไม่ดีพอ จึงตัดสินใจไม่ร่วมงาน”

นาวิน ต้าร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบเพียงตัวของตน แต่ยังกระทบต่อภรรยาของตนด้วย โดยในฐานะสามีรู้สึกเจ็บปวดกับคำพูดและคำวิจารณ์ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ เนื่องจากภรรยาไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะ และไม่จำเป็นต้องเผชิญกับกระแสวิจารณ์ดังกล่าว”

จากนั้นช่วงหนึ่งของการแถลงข่าว นาวิน ต้าร์ ได้มีการเปิดคลิปส่วนหนึ่งจากในห้องประชุม โดยมีบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเป็นทีมงานของนาวินต้าร์มาร่วมอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในห้องประชุมวันนั้นด้วยว่า “อีกฝ่ายรู้อยู่แล้วว่า นาวินต้าร์ จะเข้าร่วมประชุมด้วย และบรรยากาศในที่ประชุมมีความไม่เหมาะสมบางประการ จนทำให้การประชุมต้องหยุดเป็นระยะ ในมุมของทีมงาน มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และทำให้บรรยากาศในการประชุมเสียไป เพราะเรามาทำงานแบบมืออาชีพ แต่เหตุการณ์นั้นทำให้การประชุมต้องหยุดหลายครั้ง”

นาวิน ต้าร์ เปิดคลิปแฉโต้ โค้ชส้ม ลั่นถูกละเมิด-ดูหมิ่น จ่อพึ่งกฎหมายกู้ศักดิ์ศรีเมีย-1
ภาพจาก : รายการ เรื่องร้อนอมรินทร์

ต่อมา ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงเสียงคล้ายเสียงครางที่ปรากฏในคลิป ซึ่งถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างหนัก โดย นาวินต้าร์ เผยว่า “สิ่งที่เขาทำในห้องประชุมตรงนั้น ตนคิดว่าไม่เหมาะสม ทำให้ตนรู้สึกว่าเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีกัน ห้องประชุมเป็นที่ที่เราควรมีความสุภาพและมารยาท แต่เขาใช้สถานการณ์ตรงนั้นเพื่อแสดงบางอย่าง ในสิทธิของตน ตนรู้สึกว่าถูกละเมิด และถูกดูหมิ่น หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนทางกฎหมาย

หลักฐานทั้งหมดรวมถึงคลิปเต็มอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย และจะนำเข้าสู่การพิสูจน์ตามขั้นตอน เรามีหลักฐานอยู่จริง การที่ออกมาพูดวันนี้เพราะอีกฝ่ายบอกให้เปิด เราก็ไม่มีปัญหา หลักฐานเหล่านี้จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตามที่กฎหมายคุ้มครองเราได้”

เคนโด้ เกรียงไกรมาศ กล่าวเสริมว่า “การออกมาชี้แจงครั้งนี้ ไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งหรือโต้ตอบกันในสังคม วันนี้ทั้งสองคนตั้งใจพูดเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้าย เพื่อให้สื่อและประชาชนเข้าใจข้อเท็จจริง ไม่ได้ต้องการให้เป็นสงครามโซเชียล หรือโต้ตอบกันไปมา”

ต่อมา นาวินต้าร์ ย้ำว่า “หลังจากนี้จะให้เรื่องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย และเชื่อว่าจะได้รับความยุติธรรม เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้ว หลังจากนี้ก็จะดำเนินการตามขั้นตอน ตนเชื่อว่าจะได้รับความยุติธรรม และยืนยันว่า การแถลงครั้งนี้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองและครอบครัวเท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความรู้สึกของครอบครัว ขอให้สังคมเคารพพื้นที่ส่วนตัวในช่วงเวลาที่ต้องปรับความเข้าใจและเยียวยากัน ตนและภรรยาต้องปรับความเข้าใจกันในหลายเรื่อง ที่ออกมายืนอยู่ตรงนี้เพราะต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของภรรยา ตนทนไม่ได้ที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภรรยาของตน ควรเกรงใจตนด้วย

ขณะนี้ครอบครัวได้ก้าวผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และต้องการเดินหน้าต่อไป โดยปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”

นอกจากนี้ นาวินต้าร์ ยังได้ยืนยันสถานะความสัมพันธ์กับ ไฮโซน้ำหวาน ด้วย เพราะหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งคู่พากันไปที่สำนักงานเขตเพื่อเตรียมหย่ากันแล้ว นาวิน ต้าร์ เผยว่า “ความสัมพันธ์กับภรรยายังคงเหมือนเดิม เรายังอยู่ด้วยกัน ยังเป็นสามีภรรยากัน แต่ยอมรับว่าหลังเกิดกระแสข่าว มีความคิดเห็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ที่สร้างความรู้สึกไม่ดี แต่ไม่ต้องการลงรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์ยังมีความละเอียดอ่อน”

นาวิน ต้าร์ เปิดคลิปแฉโต้ โค้ชส้ม ลั่นถูกละเมิด-ดูหมิ่น จ่อพึ่งกฎหมายกู้ศักดิ์ศรีเมีย-2
ภาพจาก : รายการ เรื่องร้อนอมรินทร์

