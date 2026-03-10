โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด
โค้ชส้ม ยกมือไหว้พร้อมพวงมาลัยขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ กลางโหนกระแส หลังคู่กรณีปฏิเสธออกรายการร่วม ลั่น ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด
ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 รายการ โหนกระแส ได้นำเสนอเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นมาร่วมสัปดาห์แล้วกับกรณีของ ไฮโซน้ำหวาน กับนักไลฟ์มืออาชีพ โค้ชส้ม ณัฐกนก ในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของโค้ชคนดังที่คล้ายยั่วยวน-แทะโลม นาวิน ต้าร์ จนเกือบทำให้ทั้งคู่ต้องหย่ากัน
โค้ชส้ม ยืนยันว่า ไม่ได้มีเจตนาเรื่องชู้สาว ชุดที่แต่งไปก็เป็นชุดทำงานปกติของตน ช่วงที่จับหน้าอกก็เป็นเพราะตนมีอาการใจสั่นจากความประหม่าและตื่นเต้นไม่ได้ต้องการสื่อไปทางอื่น ส่วนประเด็นเรื่องประโยค “พี่ต้าเป็นผัวของทุกคน” ยอมรับว่าพูดจริง แต่ความหมายที่จะสื่อคือการชื่นชม อดีตดาราดังที่ตนได้มาร่วมงานเท่านั้น ไม่มีคิดอื่นใด
โค้ชส้ม เล่าเสียงสั่น จุดเริ่มต้นคุยงาน นาวิน ต้าร์ ก่อนเป็นดราม่ายั่วยวน-แทะโลมสามีคนอื่น
ในช่วงท้ายของรายการ โหนกระแส ทาง โค้ชส้ม และ คุณฝน พี่สาวคนสนิท ก็ได้นำพวงมาลัยออกมา พร้อมเผยว่า “จริง ๆ ที่ซื้อมาเพราะต้องการอยากจะนำมามอบให้คุณน้ำหวาน และคุณนาวินต้าร์ด้วยตัวเองถึงที่บ้าน เพื่อขอขมาลาโทษกันในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้วถ้าพี่ไม่ให้เข้าบ้านเราก็จะขอขมาตรงนี้ ผ่านหน้าจอ”
ก่อนที่ทาง โค้ชส้ม จะยกมือไหว้พร้อมกับพวงมาลัยที่เตรียมมา โดยกล่าวว่า “ก็ในสิ่งที่ส้มทำโดยไม่ระวังคำพูดของตัวเองนะคะ ก็ต้องขอโทษคุณหวาน คุณนาวินต้าร์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส้มกล่าวขอโทษนะคะคุณน้ำหวานในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมที่ส้มไปสอน หนูไม่ได้มีความตั้งใจอะไร และก็ขอกล่าวจากใจจริง ๆ ว่า ขอโทษค่ะด้วยพวงมาลัยที่หนูตั้งใจเตรียมมาให้พี่ตรงนี้”
