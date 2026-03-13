ข่าวดาราบันเทิง

สิ้นแล้ว ผู้ประกาศข่าวระดับตำนาน ยืดหยัดตั้งแต่ 9/11 จนถึงวิกฤตโควิด-19

เผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 09:28 น.
ปิดตำนาน 4 ทศวรรษหน้าจอโทรทัศน์นิวยอร์ก! “เออร์นี อานาสตอส” ผู้ประกาศข่าวระดับไอคอน ผู้ยืนหยัดรายงานข่าวตั้งแต่โศกนาฏกรรม 9/11 ไปจนถึงวิกฤตโควิด-19 เสียชีวิตแล้วด้วยโรคปอดบวมในวัย 82 ปี ทิ้งผลงานคุณภาพการันตีด้วยรางวัลเอมมีอวอร์ดส์กว่า 30 รางวัลไว้เป็นความทรงจำ

ภรรยาของอานาสตอสเปิดเผยว่า เออร์นีจากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าตรู่วันพฤหัสบดี (12 มี.ค. 2026 ตามเวลาท้องถิ่น) ที่โรงพยาบาล Northern Westchester ตลอดชีวิตการทำงานที่ยาวนาน เขาคือกระบอกเสียงที่ชาวนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงไว้วางใจมาโดยตลอด

ผลงานอันโดดเด่นทำให้เขาคว้ารางวัล “เอมมี อวอร์ดส์” และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรวมถึง 30 ครั้ง รวมถึงได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดอย่าง Lifetime Emmy Award และถูกจารึกชื่อในหอเกียรติยศของสมาคมผู้จัดรายการกระจายเสียงแห่งรัฐนิวยอร์ก

เส้นทางสายข่าวของอานาสตอสเริ่มต้นขึ้นที่สถานีโทรทัศน์ ABC 7 ในปี 1978 ก่อนจะย้ายไปร่วมงานกับอีกหลายสถานีใหญ่ ทั้ง CBS 2, WWOR และ Fox 5 NY ในปี 2005 ซึ่งที่นี่เขาได้รับหน้าที่ดำเนินรายการข่าวค่ำคู่กับ โรซานนา สกอตโต (Rosanna Scotto) จนกลายเป็นคู่หูผู้ประกาศที่ผู้ชมคุ้นตา

สิ่งที่น่าชื่นชมคือความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง อานาสตอสซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายกรีกเคยให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงเริ่มต้นอาชีพ เขาเคยถูกเจ้านายกดดันให้เปลี่ยนนามสกุลเป็น “แอนดรูว์ส” เพื่อให้ฟังดูเป็นอเมริกันและเรียกง่ายขึ้น เพราะในยุคนั้นชื่อที่สะท้อนชาติพันธุ์มักไม่เป็นที่นิยมนัก แต่เขาก็ยืนหยัดที่จะใช้ชื่อจริงของตนเองเรื่อยมา

ในปี 2020 เขาตัดสินใจอำลาหน้าจอ Fox 5 เพื่อไปลงเรียนชั้นเรียนด้านการจัดการภาวะผู้นำที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และในช่วงบั้นปลายชีวิต เขายังคงทำงานเป็นผู้จัดรายการวิทยุคลื่น 77WABC โดยเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เขายังเพิ่งโพสต์วิดีโอเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยืนหยัดเพื่อ “ความจริง” ในสังคมอยู่เลย

การจากไปของเขาสร้างความโศกเศร้าให้กับเพื่อนร่วมงานอย่างมาก โรซานนา สกอตโต อดีตผู้ประกาศข่าวคู่ขวัญ ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยว่า “ฉันสนุกที่ได้ร่วมงานและอ่านข่าวค่ำเคียงข้างเขา เขาเป็นคนดีและเป็นต้นแบบที่เราเคารพยกย่อง พวกเราใจสลายกันมาก” ขณะที่ เทเรซา พรีโอโล (Teresa Priolo)

อดีตเพื่อนร่วมงานอีกคนกล่าวยกย่องว่า “ทุกสิ่งดีๆ ที่คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้คือเรื่องจริง เขาเปรียบเสมือนมาตรฐานทองคำ (Gold Standard) ทั้งในการใช้ชีวิตและในวงการข่าวที่แสนวุ่นวายนี้”

เผยแพร่: 13 มี.ค. 2569 09:28 น.
