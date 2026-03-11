ไฮโซน้ำหวาน เปิดคลิปลับกลางไลฟ์คล้ายเสียงคราง นาวิน ต้าร์ ฟาดกลับ “คนโกหก”

ไฮโซน้ำหวาน เปิดคลิปลับกลางไลฟ์ ด้าน นาวิน ต้าร์ ฟาดกลับ “คนโกหก” หลัง โค้ชส้ม นั่งโหนกระแส ปฏิเสธยั่ว-ครางใส่ดาราชาย
ดูเหมือนเรื่องนี้จะยังไม่จบลงง่าย ๆ แน่นอน เพราะหลังจากที่เมื่อวานนี้ (10 มี.ค. 69) โค้ชส้ม นักไลฟ์สาวคู่กรณี ไฮโซน้ำหวาน ยอมเปิดหน้ามานั่งในรายการโหนกระแส เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของเธอบ้าง โดยก่อนหน้านี้เธอถูกทางไฮโซน้ำหวานออกมากล่าวอ้างว่า เธอมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมยั่วยวน แถมส่งเสียงครางใส่ นาวินต้าร์ ทั้งยังใช้คำพูดที่คนเป็นภรรยาไม่สบายใจอย่างมาก คือ “พี่ต้าร์เป็นผัวของทุกคน”
ล่าสุดช่วงกลางดึกวันเดียวกัน แม้ว่าทาง ไฮโซน้ำหวาน และนาวินต้าร์ จะปฏิเสธที่จะไปร่วมออกรายการโหนกระแสพร้อมคู่กรณี แต่ทั้งคู่ก็ขึ้นไลฟ์ขายของตามปกติ โดยทางเพจ Gossip Pool ได้นำคลิปช่วงหนึ่งจากไลฟ์เป็นตอนที่ ไฮโซน้ำหวาน เปิดคลิปเสียงลักษณะคนครางโอดโอย
ไฮโซน้ำหวาน กล่าวว่า “อย่างนี้ไม่ได้สิ อย่างนี้ไม่ได้นะ เสียงอะไรไม่รู้ ตอนนี้อนุญาตแล้ว เดี๋ยวให้พี่ต้าร์ไปจัดการเอง เพราะทุกอย่างก็มีหมด แต่เสียงเมื่อกี้ มันเป็นเสียงในห้องประชุม มันดูไม่ได้นะ สำหรับน้ำหวาน”
ขณะที่ นาวิน ต้าร์ ก็พูดเสริมว่า “เวลาคนเราโกหกพูดสองครั้งสามครั้งก็จะไม่เหมือนกันสักครั้ง ส่วนใหญ่คนเราโกหกหนึ่งอย่างก็จะโกหกทุกอย่าง เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่า ใครคนโกหกใครพูดจริง ในรายการ ขาบอกเขาไม่ทราบมาก่อนว่าจะมาเจอผม แต่ในห้องประชุมมันเป็นคนละเรื่องกัน”
จากนั้น นาวินต้าร์ ก็เปิดคลิปเสียงช่วงหนึ่งที่ได้ยิน โค้ชส้ม พูดว่าทราบก่อนว่าจะมาเจอนาวินต้าร์ งานนี้ทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่ และต่างก็เฝ้ารอว่าเรื่องดราม่านี้จะจบลงอย่างไร
