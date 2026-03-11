ไฮโซน้ำหวาน เปิดคลิปลับกลางไลฟ์คล้ายเสียงคราง นาวิน ต้าร์ ฟาดกลับ “คนโกหก”

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 10:35 น.
57
ไฮโซน้ำหวาน เปิดคลิปลับกลางไลฟ์ ด้าน นาวิน ต้าร์ ฟาดกลับ “คนโกหก” หลัง โค้ชส้ม นั่งโหนกระแส ปฏิเสธยั่ว-ครางใส่ดาราชาย

ดูเหมือนเรื่องนี้จะยังไม่จบลงง่าย ๆ แน่นอน เพราะหลังจากที่เมื่อวานนี้ (10 มี.ค. 69) โค้ชส้ม นักไลฟ์สาวคู่กรณี ไฮโซน้ำหวาน ยอมเปิดหน้ามานั่งในรายการโหนกระแส เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของเธอบ้าง โดยก่อนหน้านี้เธอถูกทางไฮโซน้ำหวานออกมากล่าวอ้างว่า เธอมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมยั่วยวน แถมส่งเสียงครางใส่ นาวินต้าร์ ทั้งยังใช้คำพูดที่คนเป็นภรรยาไม่สบายใจอย่างมาก คือ “พี่ต้าร์เป็นผัวของทุกคน”

โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวินต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด-2

ล่าสุดช่วงกลางดึกวันเดียวกัน แม้ว่าทาง ไฮโซน้ำหวาน และนาวินต้าร์ จะปฏิเสธที่จะไปร่วมออกรายการโหนกระแสพร้อมคู่กรณี แต่ทั้งคู่ก็ขึ้นไลฟ์ขายของตามปกติ โดยทางเพจ Gossip Pool ได้นำคลิปช่วงหนึ่งจากไลฟ์เป็นตอนที่ ไฮโซน้ำหวาน เปิดคลิปเสียงลักษณะคนครางโอดโอย

ไฮโซน้ำหวาน กล่าวว่า “อย่างนี้ไม่ได้สิ อย่างนี้ไม่ได้นะ เสียงอะไรไม่รู้ ตอนนี้อนุญาตแล้ว เดี๋ยวให้พี่ต้าร์ไปจัดการเอง เพราะทุกอย่างก็มีหมด แต่เสียงเมื่อกี้ มันเป็นเสียงในห้องประชุม มันดูไม่ได้นะ สำหรับน้ำหวาน”

ขณะที่ นาวิน ต้าร์ ก็พูดเสริมว่า “เวลาคนเราโกหกพูดสองครั้งสามครั้งก็จะไม่เหมือนกันสักครั้ง ส่วนใหญ่คนเราโกหกหนึ่งอย่างก็จะโกหกทุกอย่าง เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่า ใครคนโกหกใครพูดจริง ในรายการ ขาบอกเขาไม่ทราบมาก่อนว่าจะมาเจอผม แต่ในห้องประชุมมันเป็นคนละเรื่องกัน”

จากนั้น นาวินต้าร์ ก็เปิดคลิปเสียงช่วงหนึ่งที่ได้ยิน โค้ชส้ม พูดว่าทราบก่อนว่าจะมาเจอนาวินต้าร์ งานนี้ทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่ และต่างก็เฝ้ารอว่าเรื่องดราม่านี้จะจบลงอย่างไร

นาวิน ต้าร์ ฟาดเดือด! โค้ชส้ม ละเมิดจนอึดอัด ชี้แฟนคลับไม่พูดแบบนี้ ขอใช้กฎหมายเอาผิด-1

อ้างอิงจาก : FB Gossip Pool

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

