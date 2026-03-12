เพื่อไทย มีมติส่ง “เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล” สส.เลย นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2
เพื่อไทย มีมติส่ง “เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล” ชิงรองประธานสภาคนที่ 2 “จุลพันธ์” เตรียมนำทีมหารือภูมิใจไทย ย้ำจัดตั้งรัฐบาลต้องทำทีละก้าว
วันที่ 12 มี.ค. 2569 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยว่า ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารพรรคคัดสรรบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมือง หลังรับฟังความเห็นจากสมาชิกมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ในขณะนี้
นายจุลพันธ์ระบุว่าหลังจากนี้จะนำรายชื่อไปพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยเพื่อสรุปรายละเอียด โดยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องตำแหน่งต่างๆ และต้องรอให้หารือกับพรรคภูมิใจไทยเสร็จก่อน จึงจะระบุตำแหน่งและรายชื่อที่ชัดเจนได้
นายจุลพันธ์กล่าวถึงลำดับขั้นตอนว่า อย่างแรกที่ต้องทำคือการเลือกประธานสภาฯ จากนั้นจึงเลือกนายกฯ และจัดตั้ง ครม. ต่อไปตามลำดับ โดยเน้นว่าต้องให้เสร็จทีละขั้นตอน ขณะนี้ยังไม่มีตัวนายกฯ การพูดคุยเรื่องรัฐมนตรีจึงยังเร็วเกินไป และการหารือในวันที่ 12 มี.ค. จะยังไม่แตะประเด็นนี้
สำหรับตำแหน่งประธานสภาฯ ที่มีการพูดถึงชื่อนายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย นายจุลพันธ์ระบุว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ติดขัด แต่ยังไม่ทราบข้อเท็จจริง เพิ่งได้ยินข่าว และยังไม่ได้พูดคุยกับพรรคแกนหลัก โดยมารยาทควรให้พรรคหลักเป็นผู้นำเสนอชื่อก่อน หากพรรคฝ่ายค้านเสนอชื่อแข่งก็ต้องลงมติตามกลไกสภาตามปกติ
ประเด็นการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีที่พรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญนั้น นายจุลพันธ์ชี้แจงว่าถือเป็นขั้นตอนทางกฎหมายอยู่แล้ว โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ส่งรายชื่อไปตรวจสอบใน 18 หน่วยงาน ทั้งศาล ตำรวจ และ ป.ป.ช. ซึ่งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลบเลี่ยงไม่ได้
นายจุลพันธ์ยืนยันว่าการตั้ง ครม.ทำมาแล้วหลายครั้ง เชื่อว่าไม่มีกระบวนการพิเศษใดๆ และคนที่จะส่งชื่อไปต้องมั่นใจว่าประวัติไม่มีปัญหา สำหรับสัดส่วนประธานกรรมาธิการคณะต่างๆ เป็นเรื่องของสภาฯ ที่คำนึงถึงสัดส่วนสมาชิกแต่ละพรรค โดยคาดว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะได้ประธานกมธ. ราว 5-6 คณะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยมีมติเลือก นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองหัวหน้าพรรค จ.เลย เป็นผู้เสนอตัวดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2
เปิดประวัติ “เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล” ว่าที่รองประธานสภาฯ คนที่ 2
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท Mercer University สหรัฐอเมริกา สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) — Master of Business Administration (Finance)
ประสบการณ์การทำงาน
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย
- โฆษกคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
- กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร
- กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP
- อดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองวังสะพุง
ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 (พ.ค. 2566 – ธ.ค. 2568)
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 (มี.ค. 2562 – มี.ค. 2566)
