ด่วน! ศาลฎีกาพิพากษากลับ ยกฟ้อง กกต. ไม่ต้องชดใช้ 70 ล้าน คดีใบส้ม “สุรพล” อดีต ส.ส. เพื่อไทย
ปิดฉากมหากาพย์ 7 ปี! ศาลฎีกาพิพากษากลับ ยกฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย 70 ล้านบาท แก่ “สุรพล เกียรติไชยากร” กรณีแจกใบส้มในการเลือกตั้งปี 62 ชี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่โดยสุจริต
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ณ ศาลจังหวัดฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ในคดีแพ่งที่ นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพื่อไทย เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อเรียกค่าเสียหายจำนวน 70 ล้านบาท จากกรณีที่ กกต. มีมติแจก “ใบส้ม” (สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว) จนทำให้นายสุรพลสูญเสียโอกาสทางการเมืองในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562
ภายหลังการต่อสู้คดีมายาวนานถึง 3 ศาล ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 5 มีคำพิพากษาให้ กกต. เป็นฝ่ายแพ้คดีและต้องชดใช้ค่าเสียหายกว่า 56.7 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย (รวมแล้วเกือบ 70 ล้านบาท)
ศาลฎีกาชี้ชะตาวันนี้ คดีประวัติศาสตร์ “สุรพล” ฟ้อง กกต. 70 ล้าน ปมแจกใบส้มพลาด
ล่าสุด สำนักข่าว ข่าวสด รายงานว่า ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษากลับให้ยกฟ้อง โดยให้เหตุผลสำคัญสรุปได้ว่า การใช้อำนาจของ กกต. ในการพิจารณาให้ใบส้มแก่นายสุรพลในขณะนั้น เป็นการใช้อำนาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไปตามหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนั้นโดยสุจริต จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งแก่โจทก์
