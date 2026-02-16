“ทักษิณ” ชี้เป็นมติพรรค หลัง “เพื่อไทย” จับมือ “ภูมิใจไทย” ย้ำตนเป็นแค่ประชาชน
ทักษิณ ชี้เป็นมติของผู้บริหารพรรค หลังจากที่ เพื่อไทย จับมือ ภูมิใจไทย ในการจัดตั้งรัฐบาล ย้ำตนเป็นแค่เพียงประชาชนคนหนึ่ง
นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์หลังเข้าเยี่ยมนายทักษิณว่า วันนี้เป็นการพูดคุยเรื่องสารทุกข์สุกดิบ มีการรายงานเรื่องที่เกี่ยวกับคดี ส่วนเหตุการณ์ด้านบ้านเมืองท่านก็รับรู้รับทราบก็ให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนเรื่องที่มีการร้อง ให้มีการนับคะแนนใหม่ ตนกับท่านได้มีการพูดคุยกันส่วนตัว ซึ่งท่านก็ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ยืนยันว่าทั้งหมดที่ตนกล่าวมาเป็นแค่การพูดคุยระหว่างตนกับท่าน ในฐานะประชาชนคุยกัน ท่านยังติดตามข่าวแต่ไม่ได้มีความเห็นอะไรเป็นแต่เพียงการพูดคุยกัน
ส่วนการจะเข้าร่วมรัฐบาลก็เป็นเรื่องของพรรค เพราะพรรคก็มีผู้บริหาร ที่เขาจะประชุมหารือกันตามปกติ ส่วนจะมีการดำเนินการอย่างไรก็อยู่ที่มติในที่ประชุมของพรรค ท่านเป็นเพียงประชาชนคนหนึ่ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทักษิณ” ร้อง “Let it be” หลังทราบผลเลือกตั้ง เรื่องพักโทษยังไม่คืบ
- “อิ๊งค์” โพสต์ภาพคู่ “ทักษิณ” ไม่เศร้า-สบายมาก ใกล้ 5 เดือน พ่อติดคุก
- ดีลจบ! “ภูมิใจไทย” ผนึก “เพื่อไทย” ตั้งรัฐบาล 2569 อนุทิน ยัน ลบอดีตขัดแย้งมุ่งเดินหน้าประเทศ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: