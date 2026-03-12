ด่วน! กกต.ชุดเล็ก ตีตกคดี “ฮั้ว สว.” 229 รายรอด ไม่มีมูลความผิด
จับตาด่วน! อนุกรรมการฯ มติ 5:2 ตีตกคดี ฮั้ว สว. 229 ราย จ่อชง กกต. ชุดใหญ่ชี้ขาด
ล่าสุดมีความคืบหน้า “คดีฮั้ว สว.” หรือการทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งทิศทางของคดีดูเหมือนจะพลิกโผและกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่ 26 (ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กกต. และ DSI) ได้สรุปสำนวนและเสนอให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรวมถึง 229 ราย แบ่งเป็น
-
สว. ชุดปัจจุบัน: 138 ราย
-
เครือข่ายการเมือง: กรรมการบริหารพรรค, สส., สมาชิกพรรค และผู้เกี่ยวข้องอีก 91 ราย
ต่อมา อดีตประธาน กกต. นายอิทธิพร บุญประคอง ได้เซ็นคำสั่งเมื่อช่วงเดือนกันยายน 2568 ตั้ง “คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้ง คณะที่ 36” มี ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล เป็นประธาน เข้ามาพิจารณาสำนวนคดีนี้ใหม่
ข้อสังเกต: การตั้งชุดทำงานใหม่นี้ ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์ว่าเป็นการพยายามดึงคดีให้ล่าช้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ถูกกล่าวหาบางส่วน โดยเฉพาะกลุ่มที่โยงกับพรรคการเมืองใหญ่ หลุดพ้นจากคดีหรือไม่
ผลการพิจารณาล่าสุด มติ 5 ต่อ 2 “ไม่มีมูลความผิด”
ล่าสุด คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 36 ได้ประชุมและมีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ซึ่ง “เห็นค้าน” กับชุดสอบสวนเดิมอย่างสิ้นเชิง
เสียงข้างมาก 5 เสียง มีความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 229 คน “ไม่มีมูลความผิด” เสียงข้างน้อย 2 เสียง ยังคงเห็นว่าควรชี้มูลความผิด สว. ชุดปัจจุบันจำนวน 134 คน (จากทั้งหมด 138 คน)
ด่านต่อไป กกต. ชุดใหญ่เคาะบทสรุป
มติ 5:2 ที่ให้ตีตกข้อกล่าวหานี้ ยังไม่ใช่ข้อยุติ ขั้นตอนต่อไปคือคณะอนุกรรมการฯ จะต้องทำความเห็นเพื่อเสนอให้ “กกต. ชุดใหญ่ทั้ง 7 คน” เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งสังคมคงต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดว่า กกต. ชุดใหญ่จะเห็นด้วยกับอนุกรรมการฯ ชุดนี้ หรือจะยืนยันตามผลการไต่สวนของชุดแรก
