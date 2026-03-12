ข่าวการเมือง

ฝากขัง “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” นำตัวส่งศาลอาญารัชดา คดีเครือข่ายเว็บพนัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 14:47 น.
83
แฟ้มภาพ

ฝากขัง ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.พรรคกล้าธรรม นำตัวส่งศาลอาญารัชดา คดีเครือข่ายเว็บพนัน หลังเข้าพบเจ้าหน้าที่ DSI ตามหมายเรียก

จากกรณีที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ออกหมายเรียกให้นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว หรือ สส.กฤต สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม เข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งที่ 1 ในคดีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์ โดยนัดหมายให้มาพบพนักงานสอบสวนในวันนี้เวลา 10.00 น. ก่อนที่ สส.กฤต จะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียกนั้น

ล่าสุด หลังจากสอบปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ นำตัวนายชนนพัฒฐ์ เดินทางออกจากอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ก่อนนำตัวนายชนนพัฒฐ์ ไปฝากขังที่ศาลอาญรัชดาต่อไป ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป

ก่อนหน้านี้ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก DSI และ ปปง. ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนันดังกล่าว ระบุว่าพนักงานสอบสวนได้ยื่นขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวม 27 หมาย ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งศาลได้อนุมัติหมายจับจำนวน 25 ราย ส่วนอีก 2 ราย รวมถึงตัวนายชนนพัฒฐ์ ศาลได้พิจารณาให้ออกเป็นหมายเรียกแทน กำหนดให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 12 มีนาคม 2569 นี้

