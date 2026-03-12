ข่าว

แฉ “อาจารย์สิงห์” อ้างเป็นพราหมณ์ ลวงแก้กรรม บังคับอมของลับ-เอาน้ำเชื้อเขียนยันต์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 14:35 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 14:36 น.
180
แฉ "อาจารย์สิงห์" อ้างเป็นพราหมณ์ ลวงแก้กรรม บังคับอมของลับ-เอาน้ำเชื้อเขียนยันต์

แฉ “อาจารย์สิงห์” อ้างตัวเป็นพราหมณ์วังหลวง ตุ๋นเงิน 2 ล้าน หลอกเหยื่อสาวทำพิธีเสพสังวาสแก้กรรม บังคับอมของลับ-เอาน้ำเชื้อเขียนยันต์

จากกรณีที่กลุ่มผู้เสียหายพร้อมด้วย หมอปลา หรือ นายจีระพันธ์ เพชรขาว นำหลักฐานเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อเอาผิด นายสมชาย จําปางป่า หรือ อาจารย์สิงห์ ซึ่งมีชื่อเล่นว่า ทราย ซึ่งมีพฤติกรรมแอบอ้างว่าเป็นพราหมณ์และหมอดูในพระบรมมหาราชวัง พร้อมกับล่อลวงให้เหยื่อโอนเงินและส่งของขวัญผ่านแอปพลิเคชัน TikTok แลกกับการทำนายดวงชะตาและดึงเข้ากลุ่ม VIP ดูดวงตลอดทั้งปี รวมมูลค่าความเสียหายสูงถึงประมาณ 2 ล้านบาท และยังมีการให้ทำพิธีแก้กรรมและเปลี่ยนดวงชะตาด้วยการมีเพศสัมพันธ์

ในรายการ โหนกระแส คุณลููกตาล หนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกอาจารย์สิงห์ล่วงละเมิดทางเพศ ได้เล่าเหตุการณ์ว่า จุดเริ่มต้น ทางอาจารย์สิงห์ได้เชิญชวนให้คุณลูกตาลทำพิธีเณรแอที่แสมสาร จ.ชลบุรี โดยต้องมีการเสพสังวาส เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิต ต่อมา เวลาประมาณตี 3 อาจารย์สิงห์ได้เข้าไปที่ห้องของคุณลูกตาล แล้วถามว่า “พร้อมหรือยัง?”

คุณลูกตาล เล่าต่อว่า ได้พยามหาทางหนีทีไล่แต่ไม่สามารถหนีออกจากตรงนั้นได้ อาจารย์สิงห์ได้พาคุณลูกตาลไปที่ห้องน้ำ โดยบอกว่ากลับกรุงเทพฯไป ชีวิตจะดีขึ้น แล้วล่วงละเมิดคุณลูกตาลด้วยการให้อมของลับ จากนั้นนำน้ำเชื้อมาเขียนเป็นยันต์พร้อมท่องคาถา

ผู้เสียหายเล่าเรื่องราวในรายการโหนกระแส
YT/
โหนกระแส [Hone-Krasae] official
หลังจากกลับจากแสมสาร อาจารย์สิงห์ได้เปิดไพ่ให้กับคุณลูกตาล ที่บ้านหลังหนึ่งใน จ.สุพรรณบุรี โดยไพ่ที่เปิดเป็นไพ่ “8 ไม้เท้า” อาจารย์สิงห์จึงได้บอกไปว่า 8 ไม้เท้านั่นคือเรา (คุณลูกตาล) ต้องโดนอีก 8 ที ถึงจะผ่านไปได้

จนกระทั่งวันที่ 10 ธ.ค. ที่ แสมสาร อาจารย์สิงห์ได้ชวนคุณลูกตาลไปตลาดด้วยกัน โดยอ้างว่าภรรรยาของอาจารย์สิงห์อยากทานผลไม้ แต่ในระหว่างที่ขับรถอาจารย์สิงห์ได้ขับเลี้ยวเข้าป่าและล่วงละเมิดเช่นเดิมพร้อมกับขู่คุณลูกตาล

อีกครั้งในวันที่ 23 ธ.ค. อาจารย์สิงห์พาคุณลูกตาลไปที่โรงแรมม่านรูด โดยอ้างเป็นพิธีใหญ่ จากนั้นอาจารย์สิงห์ได้ให้คุณลูกตาลไปอาบน้ำพร้อมกับคิดว่าอาจารย์เป็นคนรัก หลังจากล่วงละเมิดเสร็จ ได้บอกคุณลูกตาลว่าไม่ต้องมาแล้ว เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว เสร็จแล้ว

ต่อมาคุณลูกตาลได้เฟดตัวออกจากกลุ่ม โดยเผยว่า ตนพยายามจบชีวิตตัวเอง เนื่องจากอายและไม่อยากพูดคุยกับใคร แม้กระทั่งคนในครอบครัว และรู้สึกเสียใจที่มีคนกล่าวหาตนเสียผลประโยชน์หรือไม่ที่นำเรื่องราวดังกล่าวมาเปิดโปง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เผยชื่อ 3 ลูกเรือไทยสูญหาย เหตุเรือ มยุรีนารี โดนถล่ม ช่องแคบฮอร์มุซ

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต.ชุดเล็ก ตีตกคดี “ฮั้ว สว.” 229 รายรอด ไม่มีมูลความผิด

27 นาที ที่แล้ว
เพื่อไทย มีมติส่ง &quot;เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล&quot; สส.เลย นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ข่าวการเมือง

เพื่อไทย มีมติส่ง “เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล” สส.เลย นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน “ชนนพัฒฐ์” สส. พรรคกล้าธรรม รวมกว่า 159 ล้านบาท

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

“แกร็บเกล” มาแล้ว! ควง 4 หนุ่ม “Friend of Grab” แจกความสดใสเกินต้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จางหลิงเฮ่อ ดาราจีน โดนจวกยับหลังหลุดปากบูลลี่รูปลักษณ์คนอาเซียน ข่าวต่างประเทศ

ดาราจีน หลุดปากเหยียดหน้าตา เหมือนคนอาเซียน ทัวร์ลงยับ แห่แบนงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ โก๊ะตี๋ อารามบอย ย้อนเส้นทางชีวิตจากเด็กเกเรไว้ผมโก๊ะ สู่ดาราตลกและพิธีกรชื่อดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิชิต้า ชาห์ คือใคร? เปิดประวัติทายาทสาว GP Group ผู้หญิงที่รวยที่สุดในไทย เศรษฐกิจ

นิชิต้า ชาห์ คือใคร? เปิดประวัติทายาทสาว GP Group ผู้หญิงที่รวยที่สุดในไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ฝากขัง “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” นำตัวส่งศาลอาญารัชดา คดีเครือข่ายเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉ &quot;อาจารย์สิงห์&quot; อ้างเป็นพราหมณ์ ลวงแก้กรรม บังคับอมของลับ-เอาน้ำเชื้อเขียนยันต์ ข่าว

แฉ “อาจารย์สิงห์” อ้างเป็นพราหมณ์ ลวงแก้กรรม บังคับอมของลับ-เอาน้ำเชื้อเขียนยันต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นัด 15 มี.ค. โหวตเลือกประธานสภา-รองประธานสภา ลือ “ปชน.” เสนอชื่อด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรดาร์ ลูกสาว หนึ่ง นึกคิด ลั่น ไม่มีใครรู้เท่าคนในบ้าน หลังเสียแม่มุกดา ข่าวดารา

เรดาร์ ลูกหนึ่ง นึกคิด พูดแล้ว ไม่มีใครรู้ดีเท่าเรา แม่เสียก็แย่พอแล้ว ‘แจกัน’ เตรียมฟ้องคนเฟกนิวส์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “อาจารย์สิงห์” หมอดู TikTok อ้างเบื้องสูง ลวงเงินเหยื่อนับล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะเทือนวงการ! ตลกดัง ชื่อย่อ กต. โดนแฉ &#039;ซุกบ้านน้อย&#039; ชาวเน็ตตามใส่ใจด่วน บันเทิง

สะเทือนวงการ! ดาราตลกดัง ชื่อย่อ กต. โดนแฉ ‘ซุกบ้านน้อย’ ชาวเน็ตตามใส่ใจด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กระทรวงต่างประเทศ ประท้วงอิหร่านยิงเรือไทย เชิญทูตอิหร่านมาคุยแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

ชูษี เชิญยิ้ม สูญเสียคุณแม่วัย 84 หลังเส้นเลือดสมองแตก นอนป่วยติดเตียง 2 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุรชัย สมบัติเจริญ เผยโฉมภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย เผย 40 ปีที่รักกันมา แม้ต้องอยู่ห่างกันก็ไม่เคยหย่าร้าง บันเทิง

ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เปิดตัวภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสแบบเงียบๆ มากว่า 40 ปี สวยหล่อเหมาะสมกันมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลมาเลฯ สั่งจำคุกแอดมินเพจ 10 เดือน เหตุโพสต์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขออภัย มีบุคคลภายนอกพยายามเข้าถึงฐานข้อมูลสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รักแท้ตราบสิ้นลม คู่ตา-ยายครองรัก 70 ปี จับมือกันจากไปอย่างสงบ หลังอุบัติเหตุสลด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ข่าว

พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 496 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แมว จิรศักดิ์ เจอมนุษย์ป้ายืนจองจุดจอดชาร์จแบตรถ EV โพสต์สอนธรรมะระงับความโกรธ แฟนๆ แห่ชื่นชม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โต้สื่อไทย ฮุน มาเนต ไม่เคยขอเจรจา ขอคืนพื้นที่ชายแดน หลังสงกรานต์ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โต้สื่อไทย ฮุน มาเนต ไม่เคยขอเจรจา ขอคืนพื้นที่ชายแดน หลังสงกรานต์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/3/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/3/69 แจกเลขชน 3 สำนัก ให้ตรงกันเป๊ะ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 14:35 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 14:36 น.
180
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! กกต.ชุดเล็ก ตีตกคดี “ฮั้ว สว.” 229 รายรอด ไม่มีมูลความผิด

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
เพื่อไทย มีมติส่ง &quot;เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล&quot; สส.เลย นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2

เพื่อไทย มีมติส่ง “เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล” สส.เลย นั่งรองประธานสภาฯ คนที่ 2

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

เปิดทรัพย์สิน “ชนนพัฒฐ์” สส. พรรคกล้าธรรม รวมกว่า 159 ล้านบาท

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

“แกร็บเกล” มาแล้ว! ควง 4 หนุ่ม “Friend of Grab” แจกความสดใสเกินต้าน

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
Back to top button