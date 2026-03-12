แฉ “อาจารย์สิงห์” อ้างเป็นพราหมณ์ ลวงแก้กรรม บังคับอมของลับ-เอาน้ำเชื้อเขียนยันต์
แฉ “อาจารย์สิงห์” อ้างตัวเป็นพราหมณ์วังหลวง ตุ๋นเงิน 2 ล้าน หลอกเหยื่อสาวทำพิธีเสพสังวาสแก้กรรม บังคับอมของลับ-เอาน้ำเชื้อเขียนยันต์
จากกรณีที่กลุ่มผู้เสียหายพร้อมด้วย หมอปลา หรือ นายจีระพันธ์ เพชรขาว นำหลักฐานเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อเอาผิด นายสมชาย จําปางป่า หรือ อาจารย์สิงห์ ซึ่งมีชื่อเล่นว่า ทราย ซึ่งมีพฤติกรรมแอบอ้างว่าเป็นพราหมณ์และหมอดูในพระบรมมหาราชวัง พร้อมกับล่อลวงให้เหยื่อโอนเงินและส่งของขวัญผ่านแอปพลิเคชัน TikTok แลกกับการทำนายดวงชะตาและดึงเข้ากลุ่ม VIP ดูดวงตลอดทั้งปี รวมมูลค่าความเสียหายสูงถึงประมาณ 2 ล้านบาท และยังมีการให้ทำพิธีแก้กรรมและเปลี่ยนดวงชะตาด้วยการมีเพศสัมพันธ์
ในรายการ โหนกระแส คุณลููกตาล หนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกอาจารย์สิงห์ล่วงละเมิดทางเพศ ได้เล่าเหตุการณ์ว่า จุดเริ่มต้น ทางอาจารย์สิงห์ได้เชิญชวนให้คุณลูกตาลทำพิธีเณรแอที่แสมสาร จ.ชลบุรี โดยต้องมีการเสพสังวาส เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิต ต่อมา เวลาประมาณตี 3 อาจารย์สิงห์ได้เข้าไปที่ห้องของคุณลูกตาล แล้วถามว่า “พร้อมหรือยัง?”
คุณลูกตาล เล่าต่อว่า ได้พยามหาทางหนีทีไล่แต่ไม่สามารถหนีออกจากตรงนั้นได้ อาจารย์สิงห์ได้พาคุณลูกตาลไปที่ห้องน้ำ โดยบอกว่ากลับกรุงเทพฯไป ชีวิตจะดีขึ้น แล้วล่วงละเมิดคุณลูกตาลด้วยการให้อมของลับ จากนั้นนำน้ำเชื้อมาเขียนเป็นยันต์พร้อมท่องคาถา
หลังจากกลับจากแสมสาร อาจารย์สิงห์ได้เปิดไพ่ให้กับคุณลูกตาล ที่บ้านหลังหนึ่งใน จ.สุพรรณบุรี โดยไพ่ที่เปิดเป็นไพ่ “8 ไม้เท้า” อาจารย์สิงห์จึงได้บอกไปว่า 8 ไม้เท้านั่นคือเรา (คุณลูกตาล) ต้องโดนอีก 8 ที ถึงจะผ่านไปได้
จนกระทั่งวันที่ 10 ธ.ค. ที่ แสมสาร อาจารย์สิงห์ได้ชวนคุณลูกตาลไปตลาดด้วยกัน โดยอ้างว่าภรรรยาของอาจารย์สิงห์อยากทานผลไม้ แต่ในระหว่างที่ขับรถอาจารย์สิงห์ได้ขับเลี้ยวเข้าป่าและล่วงละเมิดเช่นเดิมพร้อมกับขู่คุณลูกตาล
อีกครั้งในวันที่ 23 ธ.ค. อาจารย์สิงห์พาคุณลูกตาลไปที่โรงแรมม่านรูด โดยอ้างเป็นพิธีใหญ่ จากนั้นอาจารย์สิงห์ได้ให้คุณลูกตาลไปอาบน้ำพร้อมกับคิดว่าอาจารย์เป็นคนรัก หลังจากล่วงละเมิดเสร็จ ได้บอกคุณลูกตาลว่าไม่ต้องมาแล้ว เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว เสร็จแล้ว
ต่อมาคุณลูกตาลได้เฟดตัวออกจากกลุ่ม โดยเผยว่า ตนพยายามจบชีวิตตัวเอง เนื่องจากอายและไม่อยากพูดคุยกับใคร แม้กระทั่งคนในครอบครัว และรู้สึกเสียใจที่มีคนกล่าวหาตนเสียผลประโยชน์หรือไม่ที่นำเรื่องราวดังกล่าวมาเปิดโปง
