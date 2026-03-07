ข่าวการเมือง

ธรรมนัส ปัดเอี่ยวกธ. “ชนนพัฒฐ์” เคลื่อนไหวแล้ว หลัง 12 มี.ค. เตรียมพบพนักงานสอบสวน

เผยแพร่: 07 มี.ค. 2569 08:50 น.
เปิดปฏิบัติการล้างบางเว็บพนันออนไลน์! รมว.ยุติธรรม ผนึกกำลัง ดีเอสไอ-ปปง. บุกค้น 10 จุด 5 จังหวัด ขยายผลคดีเก่า “AK47MAX” พบเงินหมุนเวียนทะลุ 1,000 ล้านบาท ตะลึงหลักฐานเด็ด “แชท-คลิปเสียง” ที่สงขลาโยงนักการเมืองพรรคดัง ด้าน “ธรรมนัส” ลั่นเป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวกับพรรคกล้าธรรม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสำนักงาน ปปง. ร่วมแถลงผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองชื่อดัง

จาก “AK47MAX” สู่คดีใหม่พันล้าน

จุดเริ่มต้นมาจากคดีพิเศษที่ 5/2566 กรณีเว็บพนัน www.ak47max.com ซึ่งเคยดำเนินคดีผู้ต้องหาไปแล้ว 24 ราย แต่จากการขยายผลเส้นทางการเงินพบว่า กลุ่มผู้ต้องหาเดิมยังคงลักลอบเปิดเว็บพนันต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2568 จนถึงปัจจุบัน โดยมีเงินหมุนเวียนในระบบสูงถึง 1,000 ล้านบาท ดีเอสไอจึงแยกเป็นคดีพิเศษที่ 150/2568 และออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีก 25 ราย

หลักฐานเด็ดที่สงขลา แชทมัด-คลิปเสียงโยงนักการเมือง โดยเมื่อ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้น 10 จุดทั่วประเทศ (สงขลา 5 จุด, นนทบุรี 2 จุด, กรุงเทพฯ 2 จุด และปทุมธานี 1 จุด) สามารถจับกุมแอดมิน น.ส.นารีรัตน์ ได้ในเขตดินแดง กรุงเทพฯ และพบหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ้านพักใน จ.สงขลา ทั้ง คลิปเสียงการสนทนา-ข้อความแชทที่เกี่ยวกับการบริหารเว็บพนันและการตกแต่งบัญชีภาษี

ขณะที่ในส่วนของเส้นทางการเงินยังพบความเชื่อมโยงไปยัง นายชนนพัฒฐ์ นักการเมืองรายหนึ่ง ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกให้มาพบในวันที่ 12 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น.

เบื้องต้นยึดทรัพย์สินได้กว่า 10 ล้านบาท และอยู่ระหว่าง ปปง. ตรวจสอบทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกกว่า 150 ล้านบาท

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และ รมว.เกษตรฯ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ได้ออกมาให้ความเห็นถึงกรณีที่สมาชิกพรรคถูกโยงเว็บพนันว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคกล้าธรรม เป็นความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล ยอมรับว่านายชนนพัฒฐ์ได้โทรศัพท์มาปรึกษาในฐานะที่ตนเป็นผู้ใหญ่ของพรรค ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ แต่ยืนยันว่าไม่กังวลใจและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย

ส่วนนายชนนพัฒฐ์ เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุ “ผมรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอบุกไปค้นบ้านซึ่งถือว่า เป็นการหยามเกียรติกันและใจดำเกินไปที่ทำแบบนี้”

ที่มา : มติชน , พีพีทีวี

