เพจดังเผย อิหร่าน ไม่เคยให้เรือไทยผ่าน ฮอร์มุซ แค่วัดดวงลอบผ่านแล้วโดนจับได้

เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 11:31 น.
เพจดังเผย เรือบรรทุกสินค้า “มยุรีนารี” โดนโจมตีเพราะลอบผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ยันอิหร่านไม่เคยให้เรือไทยผ่าน พราะสัมพันธ์ 400 ปี

จากกรณีที่เรือบรรทุกสินค้า “มยุรีนารี” ถูกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) โจมตีด้วยอาวุธขณะเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้ด้านท้ายเรือเกิดความเสียหาย โดยภายหลังอิหร่านได้ยอมรับถึงการกระทำดังกล่าว พร้อมเผยเหตุผลว่า ละเลยคำเตือนและพยายามลักลอบผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างผิดกฎหมาย

ขณะที่เพจ การทูตและการทหาร Military & Diplomacy ได้วิเคราะห์สาเหตุที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้า “มยุรีนารี” ของไทย โดยระบุว่า อิหร่านไม่เคยบอกว่าอนุญาตให้เรือไทยผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ ก่อนหน้าที่เรือสินค้าไทยจะถูกโจมตี มีเรือบรรทุกน้ำมันผมจำไม่ได้ว่าของประเทศอะไร แต่มีจุดหมายปลายทางที่ประเทศไทย สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซมาได้โดยปิดระบบแสดงตนอัตโนมัติ (Automatic Identification System – AIS)

พูดง่าย ๆ คือวัดดวงแอบผ่านมานั่นแหละครับ แล้วอิหร่านตรวจไม่พบ ปรากฏว่าคนไทยบางกลุ่มดันเอามาปั่นกระแสว่าอิหร่านอนุญาตให้เรือไทยแล่นผ่านได้ เพราะความสัมพันธ์ 400 ปีอะไรก็ไม่รู้ ทั้งที่ในข่าวที่แชร์ต่อ ๆ กันนั้นก็มีรายละเอียดเรื่องที่เรือต้องปิดระบบ AIS ตอนผ่านช่องแคบฮอร์มุซอยู่แล้ว

ต่อมาเรือสินค้าไทยลำที่ถูกโจมตีก็พยายามแล่นเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยใช้วิธีเดียวกัน แต่รอบนี้โชคร้าย อิหร่านตรวจจับได้แล้วโจมตีใส่นั่นเอง เพราะอิหร่านถือว่าฝ่าฝืนมาตรการของเขาที่จะปิดช่องแคบ

สรุปคืออิหร่านไม่ได้เล็งเป้าหมายจะโจมตีเรือไทยเป็นพิเศษ และไม่ได้ว่างพอจะสนใจความสัมพันธ์ 400 ปีกับไทยด้วยเหมือนกัน สิ่งที่อิหร่านสนใจตอนนี้คือบังคับใช้มาตรการปิดช่องแคบฮอร์มุซสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกไปกดดันสหรัฐฯ และอิสราเอลแค่นั้นเอง

ถ้ามีเรือสินค้าไม่ว่าของประเทศไหนฝ่าฝืนพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยที่อิหร่านไม่อนุญาต อิหร่านก็จำเป็นต้องโจมตี เพื่อแสดงให้เห็นว่ามาตรการที่เขาประกาศมีความศักดิ์สิทธิ อิหร่านมีขีดความสามารถที่จะบังคับใช้ได้แค่นั้นเอง

ความจริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการใช้น้ำมันเป็นอาวุธ เมื่อปี 1973 องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ก็เคยคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันไปยังประเทศที่สนับสนุนอิสราเอลในช่วงสงครามยมคิปปูร์ (Yom Kippur War) เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ แคนาดา ญี่ปุ่น จนราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไป 300% ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์น้ำมัน มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในช่วงเวลานั้นอย่างมหาศาล

สรุปคือประเทศไทยไม่ได้มีความสำคัญระดับโลกขนาดที่ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่เขากำลังทำสงครามกันอยู่จะต้องมาสนใจอะไรไทยเป็นพิเศษ เรือบรรทุกน้ำมันลำแรกที่ลอบผ่านช่องแคบฮอร์มุซมาได้แล้วมุ่งหน้ามาประเทศไทยนั้นก็แค่โชคดีที่อิหร่านตรวจจับไม่พบ ขณะที่เรือสินค้าของไทยที่พยายามลอบผ่านช่องแคบฮอร์มุซมาในภายหลังกลับโชคร้ายถูกตรวจจับได้

สิ่งที่ประเทศไทยควรทำตอนนี้คือให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทยที่ถูกโจมตีอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็ต้องตรวจสอบว่ามีเรือสินค้าไทยและลูกเรือไทยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงในน่านน้ำโดยรอบช่องแคบฮอร์มุซอีกไหม แล้วรีบหาทางอพยพออกมา ถ้าจำเป็นต้องเจรจากับอิหร่าน ไม่ว่าจะเจรจาโดยตรงหรือเจรจาผ่านจีน-รัสเซียก็ควรรีบดำเนินการ เพื่อให้นำคนไทยออกจากพื้นที่อันตรายได้โดยเร็วที่สุดครับ

FB/ การทูตและการทหาร Military & Diplomacy

เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 11:31 น.
Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

