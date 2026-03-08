ข่าวต่างประเทศ

สลด นักศึกษาชายจมน้ำดับในสวน ก่อนตายโทรหาแฟนสาว “มีชายพยายามขืนใจ”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 22:55 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 19:50 น.
50

สลด! นักศึกษาวัย 18 จมน้ำดับในสวนสาธารณะ หลังโทรบอกแฟนสาว “มีคนพยายามขืนใจ”

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานรายละเอียดการไต่สวนคดีเสียชีวิตของ ฟินแทน แจ็ค เฟลแธม นักศึกษาวัย 18 ปี ที่ถูกพบเป็นศพจมน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังของสวนสาธารณะในเมืองออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ โดยก่อนที่เขาจะหายตัวไป เขาได้โทรศัพท์ไปหาแฟนสาวด้วยความหวาดกลัว และบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะล่วงละเมิดทางเพศเขา

ไทม์ไลน์คืนเกิดเหตุ คืนวันที่ 26 ต่อเนื่องรุ่งเช้าวันที่ 27 พฤศจิกายน 2024 ฟินแทนเดินทางจากที่พักของมหาวิทยาลัยในเมืองเรดิง มายังเมืองออกซ์ฟอร์ดเพื่อเข้าร่วมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หลังจากนั้นเขาได้ไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนๆ ที่บาร์ของหน่วยฝึก ต่อด้วยผับในใจกลางเมือง และไปจบที่ไนต์คลับกลุ่ม LGBTQ+ ที่ชื่อว่า Plush

จนกระทั่งเวลาเกือบ 02.30 น. ฟินแทนถูกการ์ดเชิญตัวออกจากคลับเนื่องจากมีอาการมึนเมาอย่างหนัก ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) จับภาพเขาเดินโซเซไปตามถนนในเมือง โดยมีภาพหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขากำลังคุยโทรศัพท์ ซึ่งพบว่าเขาได้โทรหา “มอลลี่” แฟนสาวหลายครั้ง และการสนทนาครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อเวลา 03.20 น. ก่อนที่แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเขาจะหมดลง

สายเรียกเข้าสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความกลัว

มอลลี่ให้การในศาลถึงบทสนทนาสุดท้ายว่า “เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะข่มขืนเขา เขาบอกว่าผู้ชายคนนั้นมันเลวร้ายมาก ตอนนั้นเองที่เขาบอกว่าเขาทำแว่นตาหาย เขาพร่ำบอกว่าเขาหนาวและกลัวมากๆ… ฉันไม่เคยได้ยินเขามีอาการแบบนั้นมาก่อนเลย” มอลลี่รีบโทรแจ้งตำรวจเพื่อให้ไปตรวจสอบความปลอดภัยของเขาในเวลาเกือบ 04.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ออกค้นหาในพื้นที่และประกาศให้เขาเป็นบุคคลสูญหายที่มีความเสี่ยงสูง แต่สุดท้ายก็มีประชาชนมาพบร่างของเขาจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในทุ่งหญ้าที่มีน้ำท่วมขัง ใกล้กับ Grandpont Nature Park เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม

สรุปสาเหตุการเสียชีวิตและข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่า แม้การถูกทำร้ายจะ “มีความเป็นไปได้” แต่ตำรวจกลับไม่พบหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ถึงการโจมตีในคดีนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพสรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือการจมน้ำ มีปัจจัยร่วมที่ทำให้เกิดเหตุสลดคือ อาการมึนเมา, การไม่มีแว่นตา (ทำให้มองไม่ชัด) และความไม่คุ้นเคยกับเส้นทาง

นอกจากนี้ การตรวจสอบยังพบข้อบกพร่องในการทำงานหลายจุด เช่น พนักงานของไนต์คลับ Plush “พลาดโอกาส” ที่จะสังเกตเห็นอาการมึนเมาที่แย่ลงของฟินแทนตั้งแต่เนิ่นๆ ขณะที่การตรวจสอบการทำงานของตำรวจ ก็พบว่า ตำรวจควรจะลงบันทึกรับแจ้งบุคคลสูญหายให้เร็วกว่านี้ และที่สำคัญคือ ตำรวจพลาดการมองเห็นร่างของฟินแทนจากกล้องโดรนค้นหาในตอนแรก อย่างไรก็ตาม ตำรวจอ้างว่าข้อบกพร่องเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการเสียชีวิต

ขณะนี้ สำนักงานอิสระเพื่อการตรวจสอบพฤติกรรมตำรวจ (IOPC) กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนการทำงานของตำรวจในคดีนี้เพิ่มเติม

ด้านพ่อของฟินแทนได้กล่าวไว้อาลัยลูกชาย โดยระบุว่าฟินแทนเป็นเด็กฉลาดและเป็นที่รักของทุกคน “เราไม่สามารถนำตัวฟินแทนกลับมาได้ แต่เราหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้บทเรียน จะเกิดการเปลี่ยนแปลง และหวังว่าฟินแทนจะทิ้งมรดกบางอย่างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต” พ่อของผู้ตายกล่าวทิ้งท้าย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

คดีช็อกอเมริกา ฆาตกร 4 ศพ อุ้ม นศ.สาววัย 19 ข่มขืนทรมานสุดเหี้ยม วิธีเหยื่อฮึดสู้ ทำคนจิกเล็บลุ้นระทึก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

สลด นักศึกษาชายจมน้ำดับในสวน ก่อนตายโทรหาแฟนสาว “มีชายพยายามขืนใจ”

46 วินาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

แม่อดอาหารจนตาย ไม่อยากให้ลูกทรมาน เห็นแม่ทรุดจากโรคร้าย รักษาไม่หาย

37 นาที ที่แล้ว
เปิด 3 ปัจจัย &quot;เจ้าหญิงไดอานา&quot; จะไม่ตาย หาก เพียงแต่ 3 สิ่งนี้เปลี่ยนไป ข่าวต่างประเทศ

เปิด 3 ปัจจัย “เจ้าหญิงไดอานา” จะไม่ตาย หาก เพียงแต่ 3 สิ่งนี้เปลี่ยนไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก ข่าว

สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน อิหร่านทะเลเพลิง ถล่มคลังน้ำมันเตหะราน ควันดำพิษปกคลุมเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดม้าสีหมอก งวด 16 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16/3/69 คัดให้แล้ว เจาะ 2 ตัวตรง จดก่อนเกลี้ยงแผง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดับคาโรงพัก! สาววัย 23 ขี่จยย.ล้มกู้ภัยนึกว่าเมา หามส่งตำรวจทิ้งไว้จนสิ้นใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัศมีแข ป่วยต่อมน้ำลายอักเสบหน้าเบี้ยว บันเทิง

แห่ห่วง! รัศมีแข โพสต์ภาพหน้าเบี้ยว หมอแจงสาเหตุ แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิสราเอลปูพรมถล่มสนามบินอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล ทิ้งระเบิดถล่มสนามบินอิหร่าน ไฟลุกท่วมท้องฟ้าแดงเพลิง ยอดตายพุ่งไม่หยุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักธุรกิจทำจมูกคลีนิกดัง ข่าว

นักธุรกิจหนุ่มช็อก! เสี่ยงเป็นเจ้าชายนิทรา-ไตวาย หลังทำจมูกคลินิกดัง 4.8 แสน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายผู้นำอิหร่าน คอนโดหรู ลอนดอน ข่าวต่างประเทศ

แฉ “ลูกชายคาเมเนอี” ซุกคอนโดหรูลอนดอน 2200 ล้าน เล็งตรงสถานทูตอิสราเอล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โค้ชส้ม คู่กรณี ไฮโซน้ำหวาน เผยสาเหตุจับหน้าอก ท้าเปิดคลิปพิสูจน์ ยินดีออกโหนกระแส

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
มุสลิมชีอะห์ไทย 200 คน รวมตัววางดอกไม้ ข่าว

ชีอะห์ไทย 200 ชีวิตอาลัย “คาเมเนอี” หน้าสถานทูตอิหร่าน ท่ามกลางไฟสงครามอย่างสงบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชำแหละ 5 เหตุผล คนอิหร่าน ไม่ลุกฮือล้มรัฐอิสลาม ตามคำยุ “ทรัมป์”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า สื่อนอกตีแผ่ จอม กัมปนาท อดีตบิ๊กบริหารกองทุน Web3 สร้างโปรไฟล์หรู หลอกขาย Token ทิพย์ สูญกว่าร้อยล้าน เศรษฐกิจ

สรุปดราม่า บิ๊กบริหารกองทุน Web3 สร้างโปรไฟล์หรู หลอกขาย Token ทิพย์ สูญกว่าร้อยล้าน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรดาห์ โพสต์เศร้าอาลัยแม่มุกดาเสียชีวิต ข่าว

บีบหัวใจ! ลูกสาวมุกดา บุญทอง โพสต์ส่งแม่เป็นนางฟ้าบนสวรรค์ อ่านแล้วน้ำตาซึม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ล่าสุด 8 มีนาคม 2569 ข่าว

เขย่าต่อเนื่อง! เกิดเหตุแผ่นดินไหว 2.9 บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มฟรีแลนซ์ ถูกหลอกรีวิวสินค้า ข่าวอาชญากรรม

หนุ่มถูกหลอกรีวิวสินค้า ก่อนเจอขังรวมตึกสแกมเมอร์ 5 วัน 6 คืน เผยนาทีรอดตาย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

น่าคิด “อาจารย์ลอย” ฟาดแรงเตรียมตัวดีแค่ไหนก็พัง ถ้าคนจัดสอบโง่เบอร์นี้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิ้ง กุลสตรี สวมชุดซิตเลอร์ บันเทิง

ภาพล่าสุด นิ้ง กุลสตรี สวมชุดซิสเตอร์ ใบหน้าเปี่ยมศรัทธา

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีน้องแพรว สาวเสิร์ฟหางดง ข่าวอาชญากรรม

หดหู่คดีสาวเสิร์ฟวัย 21 ดับสลด แม่กรีดร้องลั่นโรงพัก พ่อช็อกลูกเรียบร้อยไม่เคยมีศัตรู

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
มุกดา บุญทอง นางเอกภาพยนตร์ ภรรยา นึกคิด บุญทอง เสียชีวต บันเทิง

สุดเศร้า มุกดา บุญทอง ดารายุค 90 ภรรยา หนึ่ง นึกคิด มะเร็งคร่าชีวิต หลังสู้มานาน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/3/69 คัดเน้นๆ ปล่อยเลขท้าย 4 คู่ เลขเบิ้ลน่าลุ้น เซฟไว้เลย Line News

เลขเด็ด พญาคันคาก งวด 16/3/69 คัดเน้นๆ ปล่อยเลขท้าย 4 คู่ เลขเบิ้ลน่าลุ้น เซฟไว้เลย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง อัปเดต เขมรเล่นไพ่ ด่าคนไทย ข่าว

กัน จอมพลัง แฉสาวเขมรหมิ่นเบื้องสูง ส่งลูกเรียนฟรีภาษีคนไทย เนรคุณแผ่นดิน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไฟลุกท่วม อิสราเอลบอมบ์คลังน้ำมันเตหะราน “ทรัมป์” ชี้อิหร่านกำลังล่มสลาย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 มี.ค. 2569 22:55 น.| อัปเดต: 08 มี.ค. 2569 19:50 น.
50
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

แม่อดอาหารจนตาย ไม่อยากให้ลูกทรมาน เห็นแม่ทรุดจากโรคร้าย รักษาไม่หาย

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569
สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก

สรุปดราม่า ทำจมูกไม่ฟื้นเข้า ICU หมอเจ้าของไข้แจงอีกมุม สาเหตุคนไข้ช็อก

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569
เลขเด็ดม้าสีหมอก งวด 16 มีนาคม 2569

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16/3/69 คัดให้แล้ว เจาะ 2 ตัวตรง จดก่อนเกลี้ยงแผง

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569

ดับคาโรงพัก! สาววัย 23 ขี่จยย.ล้มกู้ภัยนึกว่าเมา หามส่งตำรวจทิ้งไว้จนสิ้นใจ

เผยแพร่: 8 มีนาคม 2569
Back to top button