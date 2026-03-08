สลด นักศึกษาชายจมน้ำดับในสวน ก่อนตายโทรหาแฟนสาว “มีชายพยายามขืนใจ”
สลด! นักศึกษาวัย 18 จมน้ำดับในสวนสาธารณะ หลังโทรบอกแฟนสาว “มีคนพยายามขืนใจ”
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานรายละเอียดการไต่สวนคดีเสียชีวิตของ ฟินแทน แจ็ค เฟลแธม นักศึกษาวัย 18 ปี ที่ถูกพบเป็นศพจมน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขังของสวนสาธารณะในเมืองออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ โดยก่อนที่เขาจะหายตัวไป เขาได้โทรศัพท์ไปหาแฟนสาวด้วยความหวาดกลัว และบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะล่วงละเมิดทางเพศเขา
ไทม์ไลน์คืนเกิดเหตุ คืนวันที่ 26 ต่อเนื่องรุ่งเช้าวันที่ 27 พฤศจิกายน 2024 ฟินแทนเดินทางจากที่พักของมหาวิทยาลัยในเมืองเรดิง มายังเมืองออกซ์ฟอร์ดเพื่อเข้าร่วมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หลังจากนั้นเขาได้ไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนๆ ที่บาร์ของหน่วยฝึก ต่อด้วยผับในใจกลางเมือง และไปจบที่ไนต์คลับกลุ่ม LGBTQ+ ที่ชื่อว่า Plush
จนกระทั่งเวลาเกือบ 02.30 น. ฟินแทนถูกการ์ดเชิญตัวออกจากคลับเนื่องจากมีอาการมึนเมาอย่างหนัก ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) จับภาพเขาเดินโซเซไปตามถนนในเมือง โดยมีภาพหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขากำลังคุยโทรศัพท์ ซึ่งพบว่าเขาได้โทรหา “มอลลี่” แฟนสาวหลายครั้ง และการสนทนาครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อเวลา 03.20 น. ก่อนที่แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเขาจะหมดลง
สายเรียกเข้าสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความกลัว
มอลลี่ให้การในศาลถึงบทสนทนาสุดท้ายว่า “เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะข่มขืนเขา เขาบอกว่าผู้ชายคนนั้นมันเลวร้ายมาก ตอนนั้นเองที่เขาบอกว่าเขาทำแว่นตาหาย เขาพร่ำบอกว่าเขาหนาวและกลัวมากๆ… ฉันไม่เคยได้ยินเขามีอาการแบบนั้นมาก่อนเลย” มอลลี่รีบโทรแจ้งตำรวจเพื่อให้ไปตรวจสอบความปลอดภัยของเขาในเวลาเกือบ 04.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ออกค้นหาในพื้นที่และประกาศให้เขาเป็นบุคคลสูญหายที่มีความเสี่ยงสูง แต่สุดท้ายก็มีประชาชนมาพบร่างของเขาจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในทุ่งหญ้าที่มีน้ำท่วมขัง ใกล้กับ Grandpont Nature Park เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
สรุปสาเหตุการเสียชีวิตและข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่า แม้การถูกทำร้ายจะ “มีความเป็นไปได้” แต่ตำรวจกลับไม่พบหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ถึงการโจมตีในคดีนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพสรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือการจมน้ำ มีปัจจัยร่วมที่ทำให้เกิดเหตุสลดคือ อาการมึนเมา, การไม่มีแว่นตา (ทำให้มองไม่ชัด) และความไม่คุ้นเคยกับเส้นทาง
นอกจากนี้ การตรวจสอบยังพบข้อบกพร่องในการทำงานหลายจุด เช่น พนักงานของไนต์คลับ Plush “พลาดโอกาส” ที่จะสังเกตเห็นอาการมึนเมาที่แย่ลงของฟินแทนตั้งแต่เนิ่นๆ ขณะที่การตรวจสอบการทำงานของตำรวจ ก็พบว่า ตำรวจควรจะลงบันทึกรับแจ้งบุคคลสูญหายให้เร็วกว่านี้ และที่สำคัญคือ ตำรวจพลาดการมองเห็นร่างของฟินแทนจากกล้องโดรนค้นหาในตอนแรก อย่างไรก็ตาม ตำรวจอ้างว่าข้อบกพร่องเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการเสียชีวิต
ขณะนี้ สำนักงานอิสระเพื่อการตรวจสอบพฤติกรรมตำรวจ (IOPC) กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนการทำงานของตำรวจในคดีนี้เพิ่มเติม
ด้านพ่อของฟินแทนได้กล่าวไว้อาลัยลูกชาย โดยระบุว่าฟินแทนเป็นเด็กฉลาดและเป็นที่รักของทุกคน “เราไม่สามารถนำตัวฟินแทนกลับมาได้ แต่เราหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้บทเรียน จะเกิดการเปลี่ยนแปลง และหวังว่าฟินแทนจะทิ้งมรดกบางอย่างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต” พ่อของผู้ตายกล่าวทิ้งท้าย
