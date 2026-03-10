เช็กด่วน 6 ราศี ระวังนัดเลื่อน คนเทนัด แผนสำรองต้องมี
เปิดโผ 6 ราศีตกพุ่มนัดเก้อ ระวังโดนแกงหม้อใหญ่จนเสียแผน แนะนำให้พกแผน B ติดตัวไว้ด่วน
วันนี้บรรยากาศท้องฟ้าดูจะแปรปรวนชวนให้หวั่นใจเป็นพิเศษ เพราะอิทธิพลของดวงดาวส่งกระแสความปั่นป่วนมายัง “เรือนสื่อสาร” และ “จังหวะเวลา” แบบเต็ม ๆ ใครที่กำลังแต่งตัวสวยหล่อเช็กตารางนัดหมายหมายมั่นปั้นมือว่าวันนี้ทุกอย่างต้องเป๊ะ บอกเลยว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจไป มาเช็กกันด่วนว่าราศีของคุณติดโผ “คนดวงกุดเรื่องนัด” ในวันนี้หรือไม่ และถ้าติด… จะตั้งรับอย่างไรไม่ให้เสียอาการ!
ราศีเมถุน
ระวังการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน! วันนี้ดวงเจรจามีปัญหา อาจเกิดเหตุการณ์นัดผิดวัน จำผิดเวลา หรือเข้าใจสถานที่นัดหมายกันไปคนละทิศละทาง คอนเฟิร์มให้ชัวร์ก่อนสตาร์ทรถ
ราศีกันย์
คุณวางแผนมาอย่างเป๊ะ แต่คนอื่นกลับไม่เป๊ะตาม! วันนี้มีเกณฑ์โดนเลื่อนนัดเพราะอีกฝ่ายติดธุระด่วนกะทันหัน หรือจัดการเวลาตัวเองไม่ได้จนต้องเทคุณกลางอากาศ
ราศีพิจิก
หากวันนี้นัดคุยเรื่องเงินๆ ทองๆ เจรจาผลประโยชน์ หรือนัดเซ็นสัญญา ระวังจะถูกดึงเช็งหรือขอเลื่อนเวลาออกไปแบบไม่มีกำหนด อย่าเพิ่งคาดหวังว่าทุกอย่างจะจบลงในวันนี้
ราศีธนู
เหตุสุดวิสัยจะเป็นตัวการทำลายแผน! อาจเกิดปัญหาจุกจิกจากการเดินทาง เช่น รถติดหนักมาก หลงทาง หรือรถเสียกะทันหัน ทำให้ไปไม่ทันนัดจนต้องเป็นฝ่ายขอยกเลิกเสียเอง
ราศีกุมภ์
ระวังจะโดนเทเพราะความใจดีและขี้เกรงใจของตัวเอง อีกฝ่ายอาจมองว่าคุณ “รอได้” หรือ “เลื่อนได้ไม่เป็นไรหรอก” จนจัดลำดับความสำคัญไว้ท้ายสุด
ราศีมีน
มีงานงอกหรือธุระฉุกเฉินแทรกเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว ทำให้แพลนเดิมที่วางไว้รวนไปหมด จนคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายโทรไปขอโทษและขอเลื่อนนัดคนอื่นแทน
คำแนะนำส่งท้าย
สำหรับชาว 6 ราศีที่ติดโผในวันนี้ คำแนะนำที่ดีที่สุดคือจงมีแผนสำรองเสมอ ก่อนถึงเวลานัดหมายสัก 1-2 ชั่วโมง อย่าลืมทักข้อความหรือโทรไปคอนเฟิร์มเพื่อรีเช็กความชัวร์อีกครั้ง
หากเกิดเหตุสุดวิสัยโดนเลื่อนนัดหรือโดนเทขึ้นมาจริง ๆ ขอให้สูดหายใจลึก ๆ อย่าเพิ่งหงุดหงิดจนเสียอารมณ์ไปทั้งวัน ให้ถือเสียว่าจักรวาลจัดสรร “เวลาว่าง” มาให้คุณได้พักผ่อน หรือไปนั่งจิบกาแฟชิล ๆ จัดการธุระส่วนตัวที่ค้างคาแทนก็แล้วกัน
